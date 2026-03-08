Nick Woltemade vor dem Aus? Newcastle United zeigt wohl Interesse an Stürmer aus der Premier League

Demnach könnte es in der Offensive von Newcastle nach dieser Saison einige Veränderungen geben, wobei Will Osula mit einem Abgang in Verbindung gebracht wird - neben Crystal Palace soll auch Aston Villa am 22-jährigen Dänen interessiert sein.

Solanke wird als perfekter Ersatz gehandelt, wobei der 28-Jährige bereits in der Vergangenheit bei Bournemouth mit dem aktuellen Newcastle-Coach Eddie Howe zusammengearbeitet hat. Wenngleich der Stürmer große Teile der Saison nach einer Knöchel-OP verpasst hatte, gilt er als wichtiger Spieler für Tottenham.