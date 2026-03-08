Nick Woltemade könnte ab Sommer prominente Konkurrenz im Angriff von Newcastle United bekommen. Wie die Daily Mail berichtet, sind die Magpies an einer Verpflichtung von 75-Millionen-Euro-Stürmer Dominic Solanke von Tottenham Hotspur interessiert.
Nick Woltemade vor dem Aus? Newcastle United zeigt wohl Interesse an Stürmer aus der Premier League
Solanke kennt Eddie Howe bereits aus Bournemouth
Demnach könnte es in der Offensive von Newcastle nach dieser Saison einige Veränderungen geben, wobei Will Osula mit einem Abgang in Verbindung gebracht wird - neben Crystal Palace soll auch Aston Villa am 22-jährigen Dänen interessiert sein.
Solanke wird als perfekter Ersatz gehandelt, wobei der 28-Jährige bereits in der Vergangenheit bei Bournemouth mit dem aktuellen Newcastle-Coach Eddie Howe zusammengearbeitet hat. Wenngleich der Stürmer große Teile der Saison nach einer Knöchel-OP verpasst hatte, gilt er als wichtiger Spieler für Tottenham.
Solanke mit Tottenham im Abstiegskampf
Ob ein Transfer am Ende zustande kommt, wird deshalb stark davon abhängen, in welcher Liga die Spurs in der kommenden Saison spielen werden. Die Londoner befinden sich mit lediglich einem Zähler Vorsprung auf Platz 18 mitten im Abstiegskampf, der letzte Sieg in der Premier League datiert vom 28. Dezember 2025 - zuletzt gab es fünf Pleiten in Folge.
Solanke war 2024 für rund 75 Millionen Euro von Bournemouth zu den Spurs gewechselt, wo er noch einen Vertrag bis 2030 besitzt. Den gleichen Betrag kostete auch Woltemade bei seinem Wechsel vergangenen Sommer vom VfB Stuttgart nach Newcastle, wobei die Zukunft des deutschen Nationalspielers über den Sommer hinaus ebenfalls offen ist.
Kritik an Woltemade: Verlässt er Newcastle nach nur einem Jahr?
In den vergangenen Wochen hagelte es immer wieder Kritik, nachdem Woltemade die Erwartungen bislang nicht erfüllen konnte. Sollte im Sommer auch noch Solanke kommen, wird die Konkurrenzsituation im Angriff noch größer. Gut möglich, dass der 24-Jährige die Magpies deshalb nach nur einem Jahr schon wieder verlässt.
Bislang bringt es Woltemade für Newcastle in 25 Premier-League-Spielen auf sieben Tore, in zehn Partien in der Champions League steuerte er zudem einen weiteren Treffer bei. Sein Vertrag in Newcastle ist bis 2031 datiert.
Nick Woltemade: Seine Statistiken bei Newcastle United
- Premier League: 25 Spiele, 7 Tore, 2 Assists
- Champions League: 10 Spiele, 1 Tor, 1 Assist
- FA Cup: 3 Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage
- EFL Cup: 5 Spiele, 1 Tor