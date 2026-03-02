Newcastle-Legende Alan Shearer hat Kritik an der Entwicklung von Nationalstürmer Nick Woltemade bei den Magpies geübt.
"Bei weitem nicht gut genug": Legendärer Torjäger von Newcastle United schimpft über Nick Woltemade
Alan Shearer nennt Leistung von Nick Woltemade "etwas chaotisch"
In der Analyse von Newcastle 2:3-Heimniederlage im jüngsten Premier-League-Spiel gegen den FC Everton am Samstag nannte TV-Experte Shearer Woltemades Auftritt bei BBC "etwas chaotisch". Der Deutsche hatte als hängende Spitze hinter Mittelstürmer Anthony Gordon in der Startelf gestanden, blieb jedoch blass und wurde nach knapp einer Stunde beim Stand von 1:2 ausgewechselt.
"Es ist nicht allein seine Schuld, denn auch die anderen müssen sich verbessern und mehr leisten", relativierte Shearer zwar mit Blick auf Woltemade. Newcastles Trainer Eddie Howe stehe aber "vor dem Dilemma, wo und wie er das Beste aus ihm herausholen kann." In dem ehemaligen Stuttgarter stecke sicher "ein guter Spieler", so der frühere englische Nationalmannschaftstorjäger weiter. "Aber es ist ein Spieler, der wirklich große Schwierigkeiten hat."
- Getty Images Sport
Nick Woltemade bei Newcastle United: Torflaute in 2026
Woltemade war vergangenen Sommer für satte 75 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart nach Newcastle gewechselt. Der Start in England verlief verheißungsvoll, bei den Fans war Woltemade auf Anhieb sehr beliebt und auch die Leistungen stimmten schnell. In seinen ersten fünf Premier-League-Einsätzen gelangen dem schlaksigen Stürmer vier Tore.
Seit Weihnachten ließ Woltemade jedoch spürbar nach. Der fixe Platz in der Startelf ging verloren, im Jahr 2026 kam der 24-Jährige bisher erst auf ein Tor und zwei Assists. In der Premier League ist Woltemade seit elf Spielen torlos.
Derlei Zahlen seien "bei weitem nicht gut genug", führte Shearer seine Woltemade-Kritik weiter. "Ich weiß, dass er teilweise im Mittelfeld spielt, aber heute war er auch teilweise im Sturm. Keine Tore, keine Vorlagen, keine Torschüsse, keine Ballkontakte im gegnerischen Strafraum und 14 Ballkontakte heute", bemängelte der 55-Jährige, der zwischen 1996 und 2006 in 405 Spielen für Newcastle 206 Tore erzielt hatte.
Nick Woltemade jüngst bei Zwist mittendrin
Zuletzt sorgte bei Newcastle eine Szene für Schlagzeilen, die direkt mit Woltemades Tor-Krise zusammenhängt. Im Playoff-Hinspiel der Champions League bei Qarabag Agdam (6:1) hätte Kapitän Kieran Trippier beim Stand von 4:0 kurz vor der Halbzeit gerne Woltemade einen Elfmeter schießen sehen. Doch Mitspieler Gordon, der zuvor schon dreimal genetzt hatte, wollte sich die Gelegenheit auf einen vierten Treffer nicht nehmen lassen und kam Trippiers Vorschlag nicht nach. Das sorgte für Ärger zwischen den beiden Teamkollegen.
"Gordy hatte einen Hattrick erzielt, und ich wollte, dass Nick einen Elfmeter schießt", erklärte Trippier nach der Partie bei TNT Sports, dass er Woltemade einen wichtigen Selbstvertrauensschub ermöglichen wollte. Jener hatte wenige Tage zuvor beim 3:1-Sieg gegen Aston Villa im FA Cup erstmals nach zuvor knapp zweimonatiger Durststrecke getroffen. "Wir besorgen uns Boxhandschuhe für das Training", witzelte Trippier noch über das schnell wieder beigelegte Scharmützel mit Gordon.
Inmitten der negativen Entwicklungen wurde in den zurückliegenden Wochen darüber spekuliert, ob Woltemade Newcastle im Sommer schon wieder den Rücken kehren könnte. Die Verantwortlichen der Magpies glauben Medienberichten zufolge zwar weiterhin an dessen Potenzial, könnten aber durchaus für einen Verkauf nach nur einem Jahr offen sein. Voraussetzung dafür wäre selbstredend, dass ein Verein ein entsprechendes Angebot für Woltemade abgeben würde, der noch langfristig bis 2031 Vertrag hat.
- Getty Images Sport
Nick Woltemade traf für das DFB-Team zuletzt zuverlässig
Woltemades Platz im deutschen WM-Kader ist derweil eher nicht in Gefahr, wie Bundestrainer Julian Nagelsmann in einem Interview mit dem kicker betonte: "Er ist ein junger Spieler, der Entwicklungszeit braucht, jetzt auch in Newcastle, wie man sieht. Deswegen habe ich auch nicht den Anspruch, dass er in Newcastle 15 Tore macht und uns dann zum WM-Titel schießt. Das darf er gern, aber das wäre außergewöhnlich. Ich habe ihm erst letzte Woche gesagt, dass er entspannt bleiben soll. Wir haben Vertrauen in ihn", so Nagelsmann.
Woltemade hatte im Juni vergangenen Jahres sein Länderspieldebüt gefeiert. In der WM-Qualifikation war der 1,98-Meter-Hüne im deutschen Sturmzentrum gesetzt - auch, weil sich namhafte Konkurrenten wie Kai Havertz, Deniz Undav, Niclas Füllkrug oder Tim Kleindienst mit Verletzungsproblemen herumschlagen mussten. Woltemade nutzte die Gunst der Stunde zuletzt, erzielte in den jüngsten drei seiner insgesamt acht Einsätze im DFB-Trikot vier Tore. Unter anderem gelangen ihm im Oktober das wichtige 1:0-Siegtor in Nordirland sowie gut einen Monat später der Führungstreffer beim überzeugenden 6:0-Erfolg im entscheidenden Qualifikationsspiel gegen die Slowakei.
Nick Woltemades Leistungsdaten für Newcastle United
- Einsätze: 42
- Tore: 10
- Assists: 4