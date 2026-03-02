"Bei weitem nicht gut genug": Legendärer Torjäger von Newcastle United schimpft über Nick Woltemade

Zuletzt sorgte bei Newcastle eine Szene für Schlagzeilen, die direkt mit Woltemades Tor-Krise zusammenhängt. Im Playoff-Hinspiel der Champions League bei Qarabag Agdam (6:1) hätte Kapitän Kieran Trippier beim Stand von 4:0 kurz vor der Halbzeit gerne Woltemade einen Elfmeter schießen sehen. Doch Mitspieler Gordon, der zuvor schon dreimal genetzt hatte, wollte sich die Gelegenheit auf einen vierten Treffer nicht nehmen lassen und kam Trippiers Vorschlag nicht nach. Das sorgte für Ärger zwischen den beiden Teamkollegen.

"Gordy hatte einen Hattrick erzielt, und ich wollte, dass Nick einen Elfmeter schießt", erklärte Trippier nach der Partie bei TNT Sports, dass er Woltemade einen wichtigen Selbstvertrauensschub ermöglichen wollte. Jener hatte wenige Tage zuvor beim 3:1-Sieg gegen Aston Villa im FA Cup erstmals nach zuvor knapp zweimonatiger Durststrecke getroffen. "Wir besorgen uns Boxhandschuhe für das Training", witzelte Trippier noch über das schnell wieder beigelegte Scharmützel mit Gordon.

Inmitten der negativen Entwicklungen wurde in den zurückliegenden Wochen darüber spekuliert, ob Woltemade Newcastle im Sommer schon wieder den Rücken kehren könnte. Die Verantwortlichen der Magpies glauben Medienberichten zufolge zwar weiterhin an dessen Potenzial, könnten aber durchaus für einen Verkauf nach nur einem Jahr offen sein. Voraussetzung dafür wäre selbstredend, dass ein Verein ein entsprechendes Angebot für Woltemade abgeben würde, der noch langfristig bis 2031 Vertrag hat.