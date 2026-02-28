Kommt es im Sommer zu einem Transferhammer? Newcastle United denkt offenbar über Verkauf von Nick Woltemade nach

Grund für den potenziellen Ausverkauf ist die sportlich angespannte Lage bei den Magpies. In der Liga dümpelt man nach zuletzt schwachen Ergebnissen nur im Mittelfeld herum, eine erneute Qualifikation für das internationale Geschäft ist äußerst unwahrscheinlich.

In der Champions League zog man immerhin in die Runde der letzten 16 Mannschaften ein, im Achtelfinale wartet mit dem FC Barcelona dort allerdings ein harter Brocken. Ein Scheitern gegen die Katalanen würde nach dem Aus League Cup das vorzeitige Ende im zweiten Pokal-Wettbewerb bedeuten - dann wäre man nur noch im FA Cup vertreten, wo es im Achtelfinale gegen Manchester City geht.

Durch den drohenden Verlust wichtiger finanzieller Einnahmen soll man bei der Vereinsführung der Nordengländer deshalb nun mit dem Gedanken spielen, einige seiner Stars nach Saisonende ziehen zu lassen. Neben Woltemade nennt der Telegraph Anthony Gordon, Sandro Tonali, Bruno Guimaraes und Malick Thiaw als weitere mögliche Verkaufskandidaten.