Wie die englische Zeitung Telegraph berichtet, droht dem Premier-League-Klub im bevorstehenden Sommer der Abgang einiger Topstars. Darunter könnte sich auch Woltemade befinden, der erst vor Saisonbeginn zu Newcastle gewechselt war.
Kommt es im Sommer zu einem Transferhammer? Newcastle United denkt offenbar über Verkauf von Nick Woltemade nach
Grund für den potenziellen Ausverkauf ist die sportlich angespannte Lage bei den Magpies. In der Liga dümpelt man nach zuletzt schwachen Ergebnissen nur im Mittelfeld herum, eine erneute Qualifikation für das internationale Geschäft ist äußerst unwahrscheinlich.
In der Champions League zog man immerhin in die Runde der letzten 16 Mannschaften ein, im Achtelfinale wartet mit dem FC Barcelona dort allerdings ein harter Brocken. Ein Scheitern gegen die Katalanen würde nach dem Aus League Cup das vorzeitige Ende im zweiten Pokal-Wettbewerb bedeuten - dann wäre man nur noch im FA Cup vertreten, wo es im Achtelfinale gegen Manchester City geht.
Durch den drohenden Verlust wichtiger finanzieller Einnahmen soll man bei der Vereinsführung der Nordengländer deshalb nun mit dem Gedanken spielen, einige seiner Stars nach Saisonende ziehen zu lassen. Neben Woltemade nennt der Telegraph Anthony Gordon, Sandro Tonali, Bruno Guimaraes und Malick Thiaw als weitere mögliche Verkaufskandidaten.
- Getty Images Sport
Woltemade hat bei Newcastle United mit Ladehemmung zu kämpfen
Während interessierte Vereine für Gordon und Tonali jenseits der 100 Millionen Euro auf den Tisch legen müssten, läge der Preis für Thiaw bei knapp über 90 Millionen Euro. Woltemade könnte im Vergleich dazu sogar fast günstig über die Ladentheke wandern - Newcastle fordert wohl "nur" 78 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler.
Der 24-Jährige war erst im letzten Sommer für rund 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle gewechselt. Damals hatte auch der FC Bayern München Interesse an einer Verpflichtung signalisiert, wollte die vom VfB geforderte Ablösesumme jedoch nicht zahlen.
Bei den Magpies hatte Woltemade nach einem starken Start jüngst mit Ladehemmungen zu kämpfen. In insgesamt 41 Pflichtspielen kommt er auf zehn Tore, vier weitere Treffer bereitet er vor. Sein Vertrag beim PL-Klub läuft noch bis 2031.
Nick Woltemade: Leistungsdaten und Statistiken bei Newcastle United
- Spiele: 41
- Tore: 10
- Torvorlagen: 4
- Vertrag bis: 2031
Häufig gestellte Fragen
Nick Woltemade kommt hauptsächlich als Mittelstürmer zum Einsatz, kann aber – je nach System – auch als hängende Spitze oder offensiver Mittelfeldspieler agieren.
Er wurde am 14. Februar 2002 in Bremen geboren.
Bei Newcastle United trägt er die Nummer 27. Zuvor hatte er in Stuttgart die Nummer 11 inne, und diese hat er in der Nationalmannschaft behalten.
Er misst 1,98 Meter – und das macht ihn im Offensivzentrum zu einer ungewöhnlich dominanten Präsenz.
Nick Woltemades Gewicht liegt bei rund 90 Kilogramm.
Offizielle Angaben gibt es nicht, doch sie dürfte im Bereich EU 46+ liegen.
Nick Woltemade nutzt den rechten Fuß sowohl für Abschlüsse als auch für sein Kombinationsspiel.
Sein erster Klub war TS Woltmershausen, ehe er im Jahr 2010 für ein Jahrzehnt in die Jugend von Werder Bremen.
In Stuttgart lebte er während seiner VfB-Zeit allein in der Nähe des Hauptbahnhofs. Seit seinem Wechsel im August 2025 ist sein Lebensmittelpunkt in der Region Newcastle upon Tyne anzusiedeln.
Nick Woltemade hält diesen Bereich komplett privat.
Natürlich – Deutsch ist seine Muttersprache.
Er hat keine Kinder.
Nick Woltemade hält sein Privatleben streng aus der Öffentlichkeit heraus, es ist weder eine feste Partnerin bestätigt noch ein Beziehungsstatus kommuniziert worden.
Bei Newcastle United verdient er 8 Millionen Euro brutto pro Jahr.
Er hat – trotz jungen Alters – bereits drei Titel auf Profi-Ebene gewonnen. Zwei davon hat er in der Saison 2022/23 mit dem SV Elversberg geholt, als er sich zum Drittliga-Meister und zum Saarlandpokal gekrönt hat. Im Jahr 2025 ist der DFB-Pokal mit dem VfB Stuttgart dazugekommen.
Dieses Kapitel liegt bei ihm (noch) in der Zukunft.
Ebenfalls kein einziges Mal.
"Wondermade", "Big Nick" und besonders häufig "Zwei-Meter-Messi".