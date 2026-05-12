Nach Sky-Infos zeigt der FC Porto konkretes Interesse an einer Verpflichtung des 37-jährigen Polen. Zwar gäbe es noch keinerlei Verhandlungen oder gar eine Einigung, der portugiesische Topklub soll im Poker um Lewandowski aber zumindest mit in der Verlosung sein.
Nächster Klub klopft offenbar an: Dicke Transfer-Überraschung um Robert Lewandowski?
Der Vertrag des Stürmers bei Barca läuft nach dem Ende der Saison aus, danach wäre er ablösefrei zu haben. Zwar hatten weder die Katalanen noch Lewandowski selbst einen Verbleib um ein weiteres Jahr kategorisch ausgeschlossen, in den vergangenen Wochen mehrten sich allerdings die Zeichen für einen Abschied.
An Interessenten soll es derweil nicht mangeln. Die beiden Serie-A-Klubs Juventus Turin und die AC Milan, die beide zuletzt als Favoriten auf einen Zuschlag galten, sollen ebenso scharf auf Lewandowski sein wie Klubs aus der US-amerikanischen MLS und Saudi-Arabien.
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Lewandowski kann sich auch "kleinere Liga" vorstellen
Der Stürmer selbst hatte sich stets bedeckt gehalten und betont, noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen zu haben. "Ich werde auf jeden Fall abwarten, bis sich verschiedene Optionen ergeben, und dann entscheiden, was das Beste für mich und meine Familie ist", sagte er am Rande der Meisterfeierlichkeiten des FC Barcelona.
Gegenüber dem polnischen TV-Sender Eleven Sports wurde der 37-Jährige im Anschluss zumindest ein wenig konkreter. Er könne sich auch vorstellen, künftig in einer "kleineren Liga" zu spielen. "Ich bin fast 38 Jahre alt, aber ich fühle mich gut und ziehe das in Betracht."
Unter Barcelona-Trainer Hansi Flick kam Lewandowski in der noch laufenden Saison regelmäßig zum Einsatz und stand sogar hin und wieder in der Startelf. Seine Ausbeute lässt sich mit 18 Treffern und vier Assists in 43 Partien in knapp über 2.200 Spielminuten durchaus sehen.
Häufig gestellte Fragen
Lewandowski ist Mittelstürmer – ein klassischer Neuner, technisch komplett, beidfüßig und im Strafraum seit Jahren eine der dominantesten Figuren des Weltfußballs.
Er wurde am 21. August 1988 in Warschau geboren.
Lewandowski trägt die Nummer 9 – seine ikonische RL9-Marke basiert genau auf dieser Zahl.
Je nach Quelle wird seine Größe mit 1,85 bis 1,86 Metern angegeben.
Sein Gewicht wird mit rund 81 Kilogramm angegeben.
Er trägt die Schuhgröße 44 – auch wenn Dani Olmo einmal über die 43 gescherzt hat.
Lewandowskis dominanter Fuß ist der rechte – auch wenn er längst als beidfüßig gefährlich gilt.
Er wurde im Nachwuchs u. a. beim FC Varsovia ausgebildet, bevor seine Profikarriere über Znicz Pruszkow und Lech Poznan Fahrt aufnahm.
Lewandowski besitzt Immobilien in Spanien – aufgrund seiner Zeit beim FC Barcelona – und weiterhin in Polen. Beide Standorte sind Teil seines dauerhaften Lebensmittelpunkts.
Er besitzt eine exklusive Sportwagen-Kollektion. Ein Modell in seinem Portfolio liegt im Wertbereich von rund 320.000 Dollar.
Ja. Acht Jahre in Dortmund und München hinterlassen Spuren. In anderen Wort: Er spricht Deutsch, auch wenn sein Akzent erkennbar bleibt.
Er hat zwei Töchter: Klara und Laura.
Er ist mit Anna Lewandowska verheiratet – sie ist Unternehmerin, Ernährungsexpertin und ehemalige Karateka.
Sein Vermögen wird je nach Schätzung zwischen 85 und über 100 Millionen Dollar verortet. Neben Fußballgehältern spielen Sponsoring und eigene Geschäftszweige eine große Rolle.
Er hat eine enorme Sammlung: darunter die Champions League 2019/20, den UEFA-Supercup, die Klub-Weltmeisterschaft, zahlreiche Meistertitel in Polen, Deutschland und Spanien sowie diverse Pokalsiege.
Kein einziges Mal. Die große Kontroverse 2020 – das Jahr seines Triples – bleibt ein zentraler Punkt seiner Karrieregeschichte.
Zweimal: 2020 und 2021 gewann er "The Best FIFA Men's Player".
Mehrere sogar und "Lewy" ist der gebräuchlichste. "The Body" stammt aus seiner Dortmunder Zeit. Und "Kleiner Biber" war ein sehr früher Spitzname aus seiner Jugend.