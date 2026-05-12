Nächster Klub klopft offenbar an: Dicke Transfer-Überraschung um Robert Lewandowski?

Der Stürmer selbst hatte sich stets bedeckt gehalten und betont, noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen zu haben. "Ich werde auf jeden Fall abwarten, bis sich verschiedene Optionen ergeben, und dann entscheiden, was das Beste für mich und meine Familie ist", sagte er am Rande der Meisterfeierlichkeiten des FC Barcelona.

Gegenüber dem polnischen TV-Sender Eleven Sports wurde der 37-Jährige im Anschluss zumindest ein wenig konkreter. Er könne sich auch vorstellen, künftig in einer "kleineren Liga" zu spielen. "Ich bin fast 38 Jahre alt, aber ich fühle mich gut und ziehe das in Betracht."

Unter Barcelona-Trainer Hansi Flick kam Lewandowski in der noch laufenden Saison regelmäßig zum Einsatz und stand sogar hin und wieder in der Startelf. Seine Ausbeute lässt sich mit 18 Treffern und vier Assists in 43 Partien in knapp über 2.200 Spielminuten durchaus sehen.