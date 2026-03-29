Nach nur sieben Spielen: Tottenham wirft Trainer Igor Tudor raus

Der Kroate Tudor war erst Ende Februar auf den erfolglosen Dänen Thomas Frank gefolgt und hatte einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Unter Tudor, der im Oktober bei Juventus Turin entlassen worden war, verloren die Spurs vier der fünf Ligaspiele, nur beim Remis beim FC Liverpool holte Tottenham einen Punkt.

Unmittelbar nach der Pleite gegen Nottingham hatte Tudor vom Tod seines Vaters erfahren. "Wir nehmen zudem den Trauerfall zur Kenntnis, den Igor kürzlich erlitten hat, und sprechen ihm und seiner Familie in dieser schweren Zeit unsere Unterstützung aus", teilten die Spurs mit. Mit Tudor müssen auch Torwarttrainer Tomislav Rogic und Konditionstrainer Riccardo Ragnacci gehen.