Nach Mega-Transfer von Ex-Spieler: FC Schalke 04 kassiert Millionen

S04 hatte den heute 26 Jahre alten Zalazar 2022 für 1,5 Millionen Euro fest von Eintracht Frankfurt verpflichtet und ein Jahr später für 8,4 Millionen an Braga weiterverkauft. Mit den Portugiesen scheiterte Zalazar, der in Deutschland auch für St. Pauli gespielt hatte, zuletzt im Halbfinale der Europa League am SC Freiburg.