"Manchmal sind die Leute unfair": Jobe Bellingham hat beim BVB ein neues Level erreicht

Er besitzt also reichlich Erfahrung, selbst wenn man seine 18 Jahre als Spieler nicht mit einrechnet. Einen seiner Erfahrungswerte teilte Kovac während der Hinrunde mit. "Drei bis sechs Monate" dauere es seiner Ansicht nach grundsätzlich, "bis sich ein junger Spieler in einem neuen Klub eingewöhnt hat". Wie schnell das gehe, sei freilich individuell unterschiedlich. Klar ist jedoch: "Es braucht Zeit. Aber manchmal sind die Leute unfair und erwarten sofortige, große Entwicklungssprünge."

So war es auch bei Jobe Bellingham, über den Kovac diese Sätze sagte. Heute lässt sich festhalten: Kovac lag mit seiner Einschätzung goldrichtig. Bellingham hat in der Tat einen beachtlichen Entwicklungssprung im Vergleich zu seiner Anfangszeit bei Borussia Dortmund hingelegt.

Der Fortschritt ist nicht etwa riesig, der 20-Jährige spielt nicht plötzlich zwei Klassen besser. Es ist ein organisches Wachstum, das Bellingham mit der Zeit hingelegt hat, ganz nach Kovacs seelenruhig vorgetragener Prognose. Dieser Schritt nach vorne ist auch deshalb beachtlich, weil der über 30 Millionen Euro teure Neuzugang von AFC Sunderland alles andere als einen leichten Start hatte.