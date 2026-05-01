Jose Mourinho wird bei der Frage zu einer möglichen Rückkehr zu Real Madrid deutlich

"Niemand von Real Madrid hat mit mir gesprochen. Das kann ich garantieren", sagte der 63-Jährige gegenüber Reportern. Zuvor hatte The Athletic berichtet, Mourinho könnte bei den Königlichen überraschend die Nachfolge von Alvaro Arbeloa antreten, der wohl vor dem Aus steht.

Demnach sollte der Portugiese, der aktuell Benfica Lissabon trainiert, die Wunschlösung von Klubpräsident Florentino Perez sein.

"Ich bin seit so vielen Jahren im Fußball und an solche Dinge gewöhnt. Aber es gibt nichts von Real Madrid", sagte Mourinho nun. Sowieso habe er "noch ein Jahr Vertrag bei Benfica".