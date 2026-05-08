"In jedem Spiel einen Aussetzer": Die neue Abwehrhoffnung des BVB hat eine große Baustelle

Für eine solche Betrachtung ist gerade der riesige Pool an jungen, aufstrebenden Talenten viel zu gläsern geworden. Jeder seriöse Top-Klub kennt Gadou schon lange, auch der BVB. Bereits im Sommer 2023 hatte man ein Auge auf ihn geworfen, da lief sein Vertrag im Nachwuchs von Paris Saint-Germain noch zwei Jahre. Ein Jahr später scheiterte Bayer Leverkusen knapp mit einer Verpflichtung. Noch im März nahm ihn Books Vorgänger Sebastian Kehl im Wiener Allianz Stadion in Augenschein.

Im 1,95 Meter großen Gadou bekommen die Westfalen einen Abwehrspieler, der "in diesem Alter schon weiter ist als es damals Dayot Upamecano war". Dieser Meinung ist Michael Unverdorben, stellvertretender Ressortleiter Sport bei den Salzburger Nachrichten. Im Gespräch mit SPOX sagt er: "Er ist sicher Salzburgs bester Innenverteidiger. Man hat schon immer gewusst, dass er ein großer Transfer werden wird, weil er einfach wirklich unglaublich gute Anlagen und ein riesiges Potenzial hat. Er ist zweikampf- und kopfballstark und bringt alles mit, was ein Verteidiger von internationalem Format braucht."

Das hatten die Österreicher bereits 2024 in Gadou gesehen. Untypisch hohe zehn Millionen Euro legte man hin, um den damals 17-Jährigen von Paris nach Salzburg zu lotsen. Einzig sein designierter kommender Mitspieler Karim Adeyemi war in diesem Alter teurer - er kostete Salzburg 2018 lediglich 100.000 Euro mehr.