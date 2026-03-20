Ihm fehlt wohl die Perspektive! Bahnt sich beim BVB ein bitterer Abgang an?

Erst im Sommer 2023 war der dreimalige deutsche U18-Nationalspieler aus dem Nachwuchs von Arminia Bielefeld zum BVB gewechselt. Sowohl mit der Arminia als auch mit den Borussen gelang dem torgefährlichen Mittelfeldmann der Gewinn der U17-Meisterschaft.

Bei der Reserve der Dortmunder kam er diese Saison in zehn Einsätzen in der Regionalliga West auf zwei Treffer - nicht nur deshalb seien die Verantwortlichen der Borussen sehr interessiert daran gewesen, einen neuen Vertrag auszuhandeln.