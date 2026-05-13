"Ich hatte Angst, dass ich alles verliere": Ehemaliger Bundesligaspieler verblüfft mit krassem Geständnis

Dina Ebimbe, für den die Eintracht einst 6,5 Millionen Euro an Paris Saint-Germain überwies, stand in Frankfurt zwischen November 2024 und September 2025 ganze elf Minuten auf dem Rasen. Ein geplanter Wintertransfer zur AS Monaco platzte im letzten Moment am Medizincheck.

Trotz der erfolgreichen Leihe bei Stade Brest (26 Spiele, fünf Tore) deutet alles auf ein Comeback bei der SGE hin. Zwar besitzt der Tabellenzwölfte der Ligue 1 eine Kaufoption über sieben Millionen Euro, doch für einen Klub, dessen Rekordtransfer bisher bei fünf Millionen Euro lag, ist dieser Betrag kaum zu stemmen.

"Ich weiß nicht genau, gehe aber nicht davon aus. Ich werde wohl erst mal zurück nach Frankfurt gehen", so die Prognose des Schienenspielers. In Frankfurt trifft er auf eine veränderte Situation. Unter Ex-Coach Dino Toppmöller war er am Ende komplett außen vor, durfte nicht einmal mehr mit den Profis trainieren. Doch Dina Ebimbe brennt auf eine zweite Chance unter der neuen sportlichen Führung.

"Ich komme als neue Person zurück. (…) Ich liebe Frankfurt, ich liebe diesen Klub, ich liebe die Fans. Sie haben viel für mich getan, das kann ich nicht leugnen. Deswegen respektiere ich ihre Entscheidungen", sagte er.

Sollte es in Frankfurt keinen Platz für ihn geben, sieht er sich zumindest gewappnet: "Wenn sie mir diese Chance unter dem neuen Trainer geben, werde ich sicher einhundert Prozent geben. Und wenn nicht, dann gebe ich trotzdem alles, um für einen anderen Klub in bester Verfassung zu sein."