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FC Bayern verkündet wichtigen Schritt von Jamal Musiala

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WM-Hoffnungsträger Jamal Musiala ist nach seiner kurzen Zwangspause wieder ins Training bei Bayern München eingestiegen.

Der 23-Jährige habe "erstmals nach einer Schmerzreaktion am im Sommer verletzten, linken Sprunggelenk" wieder auf dem Rasen trainiert, teilte der Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mit. 

  • Musiala, der wegen der körperlichen Beschwerden von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die ersten Länderspiele des WM-Jahres nominiert worden war, habe "am Vormittag eine individuelle Einheit mit Ball auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße" absolviert.
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  • Das DFB-Team trifft auf die Schweiz und Ghana

    In Musialas Abwesenheit trifft Deutschland am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Basel auf die Schweiz. Drei Tage später geht es in Stuttgart gegen Ghana. 

    Der Offensivspieler ist von Nagelsmann für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) fest eingeplant. Der Bundestrainer nominiert seinen vorläufigen WM-Kader in der zweiten Mai-Woche. Die erlaubten 26 Spieler müssen Anfang Juni beim Weltverband FIFA gemeldet werden.

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