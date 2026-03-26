FC Bayern verkündet wichtigen Schritt von Jamal Musiala

In Musialas Abwesenheit trifft Deutschland am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Basel auf die Schweiz. Drei Tage später geht es in Stuttgart gegen Ghana.

Der Offensivspieler ist von Nagelsmann für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) fest eingeplant. Der Bundestrainer nominiert seinen vorläufigen WM-Kader in der zweiten Mai-Woche. Die erlaubten 26 Spieler müssen Anfang Juni beim Weltverband FIFA gemeldet werden.