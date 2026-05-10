Um ein Haar wäre Vinicius Junior nicht bei Real Madrid, sondern beim Erzrivalen FC Barcelona gelandet. Das behauptete Josep Maria Bartomeu bei ESPN im Vorfeld des Clasico am Sonntagabend. Laut dem ehemaligen Präsidenten der Katalanen war man an einem anderen Weltstar der Königlichen ebenfalls dran.
FC Barcelona statt Real Madrid? Spektakulärer Beinahe-Transfer von Vinicius Junior enthüllt
Machte Real Madrid Vinicius das bessere Angebot als Barca?
"Vinicius war für Barca von Interesse, wir haben mit seiner Familie und seinen Beratern gesprochen, und es gab tatsächlich eine grundsätzliche Einigung", sagte Bartomeu. Man wollte mit dem damals 17-Jährigen von Flamengo Rio de Janeiro einen Deal fixieren, der mit der Volljährigkeit des Spielers gültig geworden wäre.
Heute weiß man: Das Kunststück gelang stattdessen Real Madrid, wo Vinicius seither zu einem der besten Angreifer der Welt avancierte und drei Meisterschaften und zwei Champions-League-Titel gewann.
"Madrid machte wahrscheinlich ein besseres Angebot als Barca", sagte Bartomeu. Vinicius selbst gab einmal zu Protokoll, dass Barcelona mehr Geld geboten habe, Real seiner Einschätzung nach aber die bessere sportliche Perspektive.
Auch um Kylian Mbappe bemühte sich der FC Barcelona vergeblich
Doch damit nicht genug. Bartomeu war auch Kylian Mbappe auf den Fersen, der heute bekanntlich ebenfalls für Real kickt. Damals allerdings machte Paris Saint-Germain das Rennen um den ganz jungen Mbappe, der die AS Monaco 2017 als Teenager zur französischen Meisterschaft schoss.
"Monaco verlangte sehr viel Geld" für Mbappe, erzählte Bartomeu, das Barcelona aber durchaus hätte zahlen können. Auch die Gespräche seien gut gelaufen.
Bartomeu: "Ich erinnere mich, dass ich ein paar Mal mit Mbappes Vater gesprochen habe, aber Paris Saint-Germain übte großen Druck auf Monaco aus, und ich glaube, Mbappe wollte auch lieber zu PSG, einem französischen Verein."
Stattdessen holte Barcelona damals Ousmane Dembele von Borussia Dortmund, der sich in Katalonien als Flop erweisen sollte, ehe er zuletzt bei PSG aufblühte und sogar den Ballon d’Or gewann.
Vinicius Junior: Seine Statistiken für Real Madrid
Wettbewerb
Spiele
Tore/Assists
La Liga
239
76/48
Champions League
82
34/33
Copa del Rey
27
7/12
Sonstige
24
10/7
Gesamt
372
127/100