Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
ViniciusGetty Images
Oliver Wittenburg

FC Barcelona statt Real Madrid? Spektakulärer Beinahe-Transfer von Vinicius Junior enthüllt

La Liga
Transfers
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Vinicius Junior
Kylian Mbappé

Vinicius Junior ist seit Jahren einer der Superstars bei Real Madrid. Doch auch Erzrivale Barca war einst dicht vor seiner Verpflichtung.

Um ein Haar wäre Vinicius Junior nicht bei Real Madrid, sondern beim Erzrivalen FC Barcelona gelandet. Das behauptete Josep Maria Bartomeu bei ESPN im Vorfeld des Clasico am Sonntagabend. Laut dem ehemaligen Präsidenten der Katalanen war man an einem anderen Weltstar der Königlichen ebenfalls dran.

  • Machte Real Madrid Vinicius das bessere Angebot als Barca?

    "Vinicius war für Barca von Interesse, wir haben mit seiner Familie und seinen Beratern gesprochen, und es gab tatsächlich eine grundsätzliche Einigung", sagte Bartomeu. Man wollte mit dem damals 17-Jährigen von Flamengo Rio de Janeiro einen Deal fixieren, der mit der Volljährigkeit des Spielers gültig geworden wäre.

    Heute weiß man: Das Kunststück gelang stattdessen Real Madrid, wo Vinicius seither zu einem der besten Angreifer der Welt avancierte und drei Meisterschaften und zwei Champions-League-Titel gewann.

    "Madrid machte wahrscheinlich ein besseres Angebot als Barca", sagte Bartomeu. Vinicius selbst gab einmal zu Protokoll, dass Barcelona mehr Geld geboten habe, Real seiner Einschätzung nach aber die bessere sportliche Perspektive.


    • Werbung

  • Auch um Kylian Mbappe bemühte sich der FC Barcelona vergeblich

    Doch damit nicht genug. Bartomeu war auch Kylian Mbappe auf den Fersen, der heute bekanntlich ebenfalls für Real kickt. Damals allerdings machte Paris Saint-Germain das Rennen um den ganz jungen Mbappe, der die AS Monaco 2017 als Teenager zur französischen Meisterschaft schoss.

    "Monaco verlangte sehr viel Geld" für Mbappe, erzählte Bartomeu, das Barcelona aber durchaus hätte zahlen können. Auch die Gespräche seien gut gelaufen.

    Bartomeu: "Ich erinnere mich, dass ich ein paar Mal mit Mbappes Vater gesprochen habe, aber Paris Saint-Germain übte großen Druck auf Monaco aus, und ich glaube, Mbappe wollte auch lieber zu PSG, einem französischen Verein."

    Stattdessen holte Barcelona damals Ousmane Dembele von Borussia Dortmund, der sich in Katalonien als Flop erweisen sollte, ehe er zuletzt bei PSG aufblühte und sogar den Ballon d’Or gewann.


  • Vinicius Junior: Seine Statistiken für Real Madrid


    Wettbewerb

    Spiele

    Tore/Assists

    La Liga

    239

    76/48

    Champions League

    82

    34/33

    Copa del Rey

    27

    7/12

    Sonstige

    24

    10/7

    Gesamt

    372

    127/100


La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA