FC Barcelona statt Real Madrid? Spektakulärer Beinahe-Transfer von Vinicius Junior enthüllt

"Vinicius war für Barca von Interesse, wir haben mit seiner Familie und seinen Beratern gesprochen, und es gab tatsächlich eine grundsätzliche Einigung", sagte Bartomeu. Man wollte mit dem damals 17-Jährigen von Flamengo Rio de Janeiro einen Deal fixieren, der mit der Volljährigkeit des Spielers gültig geworden wäre.

Heute weiß man: Das Kunststück gelang stattdessen Real Madrid, wo Vinicius seither zu einem der besten Angreifer der Welt avancierte und drei Meisterschaften und zwei Champions-League-Titel gewann.

"Madrid machte wahrscheinlich ein besseres Angebot als Barca", sagte Bartomeu. Vinicius selbst gab einmal zu Protokoll, dass Barcelona mehr Geld geboten habe, Real seiner Einschätzung nach aber die bessere sportliche Perspektive.



