Erneutes Leihgeschäft? Ligue-1-Klub angeblich an BVB-Talent interessiert

Der BVB hatte Duranville 2023 für 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht geholt. In Dortmund zeigte er zwar gute Ansätze, schaffte aber - auch aufgrund zahlreicher Verletzungen - noch nicht den Durchbruch. Der gelang ihm auch nicht bei der Leihe zum FC Basel in der Rückrunde der aktuellen Saison. Für die Schweizer kam er in 17 meist kurzen Einsätzen auf zwei Tore und eine Vorlage in insgesamt 829 Minuten.

Dem Bericht zufolge haben die Dortmunder die Hoffnung bei Duranville noch nicht aufgegeben und streben eine erneute Ausleihe an, sodass der Belgier bei regelmäßigen Einsätzen zeigen kann, was er drauf hat.