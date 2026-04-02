"Er wird überbewertet": Niederländische Legenden mit voller Breitseite gegen Xavi Simons

Noch deutlichere Worte fand mit Ruud Gullit eine weitere Legende: "Er wird überbewertet. Ich kann sein wahres Potenzial noch nicht einschätzen."

Die Zahlen liefern zusätzlichen Anlass zur Kritik. In 25 Ligaspielen kommt Simons lediglich auf ein Tor und vier Vorlagen - eine magere Ausbeute für einen Spieler mit hohen Erwartungen. Auch seine Mannschaft steckt in Schwierigkeiten: Tottenham rangiert im Tabellenkeller auf Platz 17 und ist seit 13 Partien ohne Sieg, nachdem man in der Vorsaison noch die Qualifikation für die Champions League geschafft hatte.

Auch auf internationaler Bühne läuft es zudem nicht optimal. Zwar konnte der ehemalige Profi von RB Leipzig in der Champions League drei Treffer erzielen, doch das Ausscheiden gegen Atletico Madrid verschärfte die ohnehin angespannte Situation.