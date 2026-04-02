Der Wechsel von RB Leipzig zu Tottenham Hotspur sollte für Xavi Simons eigentlich den nächsten Entwicklungsschritt bedeuten. Stattdessen befindet sich der 22-Jährige derzeit in einer schwierigen Lage, die sowohl seine Leistungen auf dem Platz als auch sein persönliches Umfeld betrifft. Inzwischen wird auch öffentlich deutliche Kritik laut.
"Er wird überbewertet": Niederländische Legenden mit voller Breitseite gegen Xavi Simons
In der niederländischen Sendung "Rondo" des Sportfernsehsenders Ziggo Sport stand der Offensivspieler klar im Fokus. Ex-Nationalspieler Rafael van der Vaart sagte: "Er enttäuscht mich. Ich hatte viel mehr von ihm erwartet. Er will unbedingt zeigen, wie gut er ist. Das bewirkt genau das Gegenteil."
Gleichzeitig sieht der frühere Oranje-Profi weiterhin Qualität im Spiel des Niederländers: "Bei Leipzig hatte er eine wirklich gute Phase. Tottenham ist nichts." Dennoch bleibt ein ernüchterndes Gesamtbild: Der erhoffte Durchbruch in der Premier League ist bislang ausgeblieben.
- Getty Images Sport
Gullit über Simons: "Er wird überbewertet"
Noch deutlichere Worte fand mit Ruud Gullit eine weitere Legende: "Er wird überbewertet. Ich kann sein wahres Potenzial noch nicht einschätzen."
Die Zahlen liefern zusätzlichen Anlass zur Kritik. In 25 Ligaspielen kommt Simons lediglich auf ein Tor und vier Vorlagen - eine magere Ausbeute für einen Spieler mit hohen Erwartungen. Auch seine Mannschaft steckt in Schwierigkeiten: Tottenham rangiert im Tabellenkeller auf Platz 17 und ist seit 13 Partien ohne Sieg, nachdem man in der Vorsaison noch die Qualifikation für die Champions League geschafft hatte.
Auch auf internationaler Bühne läuft es zudem nicht optimal. Zwar konnte der ehemalige Profi von RB Leipzig in der Champions League drei Treffer erzielen, doch das Ausscheiden gegen Atletico Madrid verschärfte die ohnehin angespannte Situation.
Tottenham blätterte 65 Millionen für Simons hin
Abseits des Rasens nehmen gleichzeitig die Spekulationen über seine Zukunft zu. Möglicherweise führt es Simons zurück zu seinem früheren Klub FC Barcelona. Dort wurde er einst in der berühmten Talentschmiede La Masia ausgebildet, bevor ihn Stationen in Paris, Eindhoven und Leipzig schließlich nach England führten.
Die emotionale Verbindung zu Barcelona soll weiterhin bestehen, ein Transfer gilt jedoch als schwierig. Tottenham investierte rund 65 Millionen Euro, während eine mögliche Ablöse derzeit eher bei etwa 40 Millionen Euro liegen dürfte. Hinzu kommt das Gehalt, das insbesondere für finanziell eingeschränkte Vereine wie Barcelona eine Herausforderung darstellen könnte.
- AFP
Simons steht bei 33 Länderspielen für Oranje
Im Trikot der niederländischen Nationalmannschaft zeigte Simons zuletzt zumindest leichte Fortschritte. Beim 2:1-Erfolg gegen Norwegen kam er von der Bank und absolvierte damit sein 33. Länderspiel seit seinem Debüt im Jahr 2022.
Die öffentliche Kritik nimmt zu, der Druck wächst, die Spurs stecken tief in der Krise: Der kommende Sommer könnte für Simons richtungsweisend werden.
Xavi Simons: Statistik bei Tottenham
- Pflichtspiele: 38
- Tore: 4
- Vorlagen: 5
- Gelbe Karten: 5