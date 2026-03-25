Er trainiert bei Real Madrid: Wechselhammer um Cristiano Ronaldos Sohn?

Ronaldo Jr spielte auf Klubebene zuvor in den Jugendabteilungen von Juventus (2018 bis 2021) und Manchester United (2021-2023), den beiden letzten Europa-Stationen seines Vaters. Bei Al-Nassr kommt er aktuell in der U17 zum Einsatz.

Cristiano Ronaldo erlebte bei Real Madrid die erfolgreichste Zeit seiner Laufbahn. Unter anderem gewann er viermal die Champions League und wurde viermal mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Er schwang sich zum Rekordtorjäger des Edelklubs auf, indem er in 438 Spielen 450 Treffer markierte. Dazu lieferte er noch 131 Assists.

Sollte sein Sohn nach Madrid wechseln, dürfte dies auch die Spekulationen um eine Rückkehr Ronaldos nach Spanien befeuern. Spätestens nach dem Karriereende dürfte dies eine ernsthafte Option für den 41-Jährigen sein. Immerhin betonte er stets, eine enge Verbindung zu Spanien zu haben. Er besitzt in Madrid noch eine Villa und wurde erst vor wenigen Wochen Miteigentümer des Zweitligisten UD Almeria.

