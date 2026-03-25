Portugals Junioren-Nationalspieler Cristiano Ronaldo Jr steht angeblich vor einem Wechsel in die Jugend von LaLiga-Rekordmeister Real Madrid.
Er trainiert bei Real Madrid: Wechselhammer um Cristiano Ronaldos Sohn?
Gemäß The Athletic und Marca trainiert der älteste Sohn von Al-Nassrs Top-Stürmer CR7 aktuell in der U16 Reals mit. Er absolvierte am Dienstagmorgen eine Einheit und soll in den kommenden Tagen weiter mit Blick auf einen möglichen Transfer getestet werden. Wie sein prominenter Vater kickt auch Ronaldo Jr aktuell bei Al-Nassr in Saudi-Arabien, könnte nun jedoch in Reals Jugendakademie La Fabrica wechseln.
Der 15-Jährige gilt als talentierter Linksaußen. Er lief im Mai 2025 erstmals für eine portugiesische Auswahlmannschaft auf, als er beim 4:1 gegen Japan für die U15 debütierte. Nach vier Einsätzen und zwei Toren dort ist er aktueller U16-Nationalspieler und bringt es hier auf einen Treffer in sechs Partien.
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Ronaldo Jr spielt im Moment in Al-Nassrs U17
Ronaldo Jr spielte auf Klubebene zuvor in den Jugendabteilungen von Juventus (2018 bis 2021) und Manchester United (2021-2023), den beiden letzten Europa-Stationen seines Vaters. Bei Al-Nassr kommt er aktuell in der U17 zum Einsatz.
Cristiano Ronaldo erlebte bei Real Madrid die erfolgreichste Zeit seiner Laufbahn. Unter anderem gewann er viermal die Champions League und wurde viermal mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Er schwang sich zum Rekordtorjäger des Edelklubs auf, indem er in 438 Spielen 450 Treffer markierte. Dazu lieferte er noch 131 Assists.
Sollte sein Sohn nach Madrid wechseln, dürfte dies auch die Spekulationen um eine Rückkehr Ronaldos nach Spanien befeuern. Spätestens nach dem Karriereende dürfte dies eine ernsthafte Option für den 41-Jährigen sein. Immerhin betonte er stets, eine enge Verbindung zu Spanien zu haben. Er besitzt in Madrid noch eine Villa und wurde erst vor wenigen Wochen Miteigentümer des Zweitligisten UD Almeria.
Cristiano Ronaldos Torbilanz:
- Sporting CP: 5
- Manchester United: 145 Tore
- Real Madrid: 450 Tore
- Juventus: 101 Tore
- Al-Nassr: 115 Tore
- Portugal: 143 Tore