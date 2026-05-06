"Er ist als Typ einzigartig gut": Niko Kovac räumt mit Gerüchten über BVB-Star auf

Derweil ist weiterhin unklar, ob er seinen Vertrag noch bis 2027 datierten bei den Schwarzgelben verlängert, oder nach der Saison tatsächlich das Weite sucht. Angesprochen auf Adeyemis Zukunft meinte Kovac vor einigen Wochen auf einer Pressekonferenz: "Dazu kann ich jetzt nichts sagen, weil ich nicht weiß, inwieweit die Gespräche laufen. Daher wäre das alles eine reine Spekulation. Das muss aber nicht heißen, dass mein Gefühl schlecht ist. Es gibt noch Zeit."

In der Sport Bild hieß es zuletzt, dass die Verhandlungen zwischen Spieler und Klub derzeit auf Eis lägen. In den Telefonaten zwischen dem BVB und Adeyemi-Berater Jorge Mendes wurden die Eckpfeiler abgesteckt, die Dortmunds Sportdirektor Ole Book zuvor intern mit Sport-Boss Lars Ricken definiert hatte. Doch die Harmonie hielt sich offenbar in Grenzen: Auch Mendes legte seine Vorstellungen offen dar - und das Resultat dieser ersten Annäherungsversuche ist ernüchternd.

Die Probleme liegen dabei tief im Detail begraben. "Beide Parteien liegen momentan sehr weit auseinander", heißt es in dem Bericht. Knackpunkt ist einerseits das künftige Salär des Offensivspielers, andererseits herrscht Uneinigkeit über die Gestaltung von Ausstiegsklauseln, die ab dem Sommer 2027 wirksam werden könnten.

Sollten die Verhandlungen scheitern, wäre ein Abgang im Sommer alles andere als unwahrscheinlich - so könnte der BVB immerhin noch eine ordentliche Ablösesumme für den 24-Jährigen generieren. Diverse Klubs aus England, Italien und Spanien sollen Interesse an Adeyemi zeigen.