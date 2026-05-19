Elfenbeinküste bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Ebenfalls Teil des Aufgebots ist Guela Doue, der ältere Bruder von Frankreichs Nationalspieler Desire Doue von Paris Saint-Germain. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt zudem die erstmalige Nominierung von Yoan-Ange Bonny. Der frühere französische U21-Nationalspieler von Inter Mailand hatte erst vor wenigen Tagen die Freigabe erhalten, künftig für die Elfenbeinküste aufzulaufen.

Keine Berücksichtigung fand dagegen Sebastien Haller. Der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund gehört überraschend nicht zum WM-Kader der Westafrikaner.

Zum direkten Duell mit der deutschen Nationalmannschaft kommt es am zweiten Spieltag der Gruppenphase: Deutschland trifft am 20. Juni auf die Elfenbeinküste.