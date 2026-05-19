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Elfenbeinküste bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Weltmeisterschaft
Elfenbeinküste

Der Kader der Elfenbeinküste für die WM 2026 steht fest. Wer es ins Aufgebot geschafft hat, erfahrt Ihr hier.

Mit gleich zwei jungen Bundesliga-Profis reist die Elfenbeinküste zur WM 2026: Nationaltrainer Emerse Fae berief sowohl Leipzigs Überraschungsmann Yan Diomande als auch Hoffenheims Offensivtalent Bazoumana Toure in seinen 26 Spieler umfassenden Kader für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Beide Angreifer hatten erst im Oktober 2025 ihre Premiere im Trikot der ivorischen Nationalmannschaft gefeiert.

  • Elfenbeinküste bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

    Ebenfalls Teil des Aufgebots ist Guela Doue, der ältere Bruder von Frankreichs Nationalspieler Desire Doue von Paris Saint-Germain. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt zudem die erstmalige Nominierung von Yoan-Ange Bonny. Der frühere französische U21-Nationalspieler von Inter Mailand hatte erst vor wenigen Tagen die Freigabe erhalten, künftig für die Elfenbeinküste aufzulaufen.

    Keine Berücksichtigung fand dagegen Sebastien Haller. Der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund gehört überraschend nicht zum WM-Kader der Westafrikaner.

    Zum direkten Duell mit der deutschen Nationalmannschaft kommt es am zweiten Spieltag der Gruppenphase: Deutschland trifft am 20. Juni auf die Elfenbeinküste.

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  • Elfenbeinküste bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Torhüter

    NameVerein
    Yahia FofanaÇaykur Rizespor
    Mohamed KonéRoyal Charleroi SC
    Alban LafontPanathinaikos F.C.

  • Elfenbeinküste bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Verteidiger

    NameVerein
    Emmanuel AgbadouBesiktas
    Clement AkpaAJ Auxerre
    Ousmane DiomandeSporting CP
    Guela DoueRC Strasbourg
    Ghislain KonanGil Vicente
    Odilon KossounouAtalanta
    Wilfried SingoGalatasaray
    Evan NdickaAS Rom

  • Elfenbeinküste bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Mittelfeldspieler

    NameVerein
    Seko FofanaFC Porto
    Parfait GuiagonSporting Charleroi
    Christ Inao OulaiTrabzonspor
    Franck KessieAl-Ahli
    Ibrahim SangareNottingham Forest
    Jean-Mickael SeriNK Maribor

  • Elfenbeinküste bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Angreifer

    NameVerein
    Simon AdingraAS Monaco
    Ange-Yoan BonnyInter Mailand
    Amad DialloManchester United
    Oumar DiakiteCercle Brügge
    Yan DiomandeRB Leipzig
    Evann GuessandCrystal Palace
    Nicolas PepeVillarreal
    Bazoumana ToureTSG Hoffenheim
    Elye WahiOGC Nizza
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