Mit gleich zwei jungen Bundesliga-Profis reist die Elfenbeinküste zur WM 2026: Nationaltrainer Emerse Fae berief sowohl Leipzigs Überraschungsmann Yan Diomande als auch Hoffenheims Offensivtalent Bazoumana Toure in seinen 26 Spieler umfassenden Kader für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Beide Angreifer hatten erst im Oktober 2025 ihre Premiere im Trikot der ivorischen Nationalmannschaft gefeiert.
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Elfenbeinküste bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?
Elfenbeinküste bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?
Ebenfalls Teil des Aufgebots ist Guela Doue, der ältere Bruder von Frankreichs Nationalspieler Desire Doue von Paris Saint-Germain. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt zudem die erstmalige Nominierung von Yoan-Ange Bonny. Der frühere französische U21-Nationalspieler von Inter Mailand hatte erst vor wenigen Tagen die Freigabe erhalten, künftig für die Elfenbeinküste aufzulaufen.
Keine Berücksichtigung fand dagegen Sebastien Haller. Der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund gehört überraschend nicht zum WM-Kader der Westafrikaner.
Zum direkten Duell mit der deutschen Nationalmannschaft kommt es am zweiten Spieltag der Gruppenphase: Deutschland trifft am 20. Juni auf die Elfenbeinküste.
Elfenbeinküste bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Torhüter
Name Verein Yahia Fofana Çaykur Rizespor Mohamed Koné Royal Charleroi SC Alban Lafont Panathinaikos F.C.
Elfenbeinküste bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Verteidiger
Name Verein Emmanuel Agbadou Besiktas Clement Akpa AJ Auxerre Ousmane Diomande Sporting CP Guela Doue RC Strasbourg Ghislain Konan Gil Vicente Odilon Kossounou Atalanta Wilfried Singo Galatasaray Evan Ndicka AS Rom
Elfenbeinküste bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Mittelfeldspieler
Name Verein Seko Fofana FC Porto Parfait Guiagon Sporting Charleroi Christ Inao Oulai Trabzonspor Franck Kessie Al-Ahli Ibrahim Sangare Nottingham Forest Jean-Mickael Seri NK Maribor
Elfenbeinküste bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Angreifer
Name Verein Simon Adingra AS Monaco Ange-Yoan Bonny Inter Mailand Amad Diallo Manchester United Oumar Diakite Cercle Brügge Yan Diomande RB Leipzig Evann Guessand Crystal Palace Nicolas Pepe Villarreal Bazoumana Toure TSG Hoffenheim Elye Wahi OGC Nizza