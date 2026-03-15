"Eine einzige Enttäuschung": Harte Abrechnung mit BVB-Star

In seiner Funktion als Experte bei Sky fand er deutliche Worte zur Zeit des Innenverteidigers beim Tabellenzweiten der Bundesliga: "Er kam ablösefrei, wurde scheinbar Topverdiener bei Dortmund, und da muss man ganz klar sagen: Das war eine einzige Enttäuschung."

Süle war 2022 ablösefrei vom FC Bayern nach Dortmund gewechselt, erfüllte dort die hohen Erwartungen aber nur selten. Auch, weil den Innenverteidiger immer wieder körperliche Probleme aus der Bahn warfen. Er bringt es auf 108 Einsätze für den BVB, in denen er drei Tore erzielte und fünf Vorlagen lieferte.

Die Dortmunder verkündeten zuletzt auch die Abgänge von Julian Brandt und Salih Özcan. In der Mitteilung zu Süle hieß es: "Nach vier Jahren in Schwarzgelb geht die gemeinsame Zeit von Niklas Süle und Borussia Dortmund im Sommer zu Ende. Darauf haben sich der BVB und Süle gemeinsam verständigt."