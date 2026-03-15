Nach vier Jahren verlässt Niklas Süle den BVB mit auslaufendem Vertrag nach dieser Saison. Borussia Dortmund verkündete die Trennung in der vergangenen Woche und Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann kann diesen Schritt gut nachvollziehen.
"Eine einzige Enttäuschung": Harte Abrechnung mit BVB-Star
Niklas Süle kämpft immer wieder mit seinem Körper
In seiner Funktion als Experte bei Sky fand er deutliche Worte zur Zeit des Innenverteidigers beim Tabellenzweiten der Bundesliga: "Er kam ablösefrei, wurde scheinbar Topverdiener bei Dortmund, und da muss man ganz klar sagen: Das war eine einzige Enttäuschung."
Süle war 2022 ablösefrei vom FC Bayern nach Dortmund gewechselt, erfüllte dort die hohen Erwartungen aber nur selten. Auch, weil den Innenverteidiger immer wieder körperliche Probleme aus der Bahn warfen. Er bringt es auf 108 Einsätze für den BVB, in denen er drei Tore erzielte und fünf Vorlagen lieferte.
Die Dortmunder verkündeten zuletzt auch die Abgänge von Julian Brandt und Salih Özcan. In der Mitteilung zu Süle hieß es: "Nach vier Jahren in Schwarzgelb geht die gemeinsame Zeit von Niklas Süle und Borussia Dortmund im Sommer zu Ende. Darauf haben sich der BVB und Süle gemeinsam verständigt."
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Karriereende bei Niklas Süles "unwahrscheinlich"
Wie es für den 49-maligen deutschen Nationalspieler im Sommer weitergeht, ist offen. Sein Berater Volker Struth hält jedenfalls große Stücke auf seinen Schützling. Im Bild-Podcast 'Phrasenmäher' erklärte er Anfang März: "Wir müssen uns nichts vormachen: Speziell im letzten Jahr ist alles etwas holprig verlaufen. Niki eilt schon seit langer Zeit der Ruf voraus, nicht so der Vorzeigeprofi zu sein – obwohl er in seiner Karriere viele Titel und große Spiele gezeigt hat. Für mich ist er vom Potenzial nach wie vor der beste deutsche Innenverteidiger."
Ein Karriereende seines Klienten im Sommer sei daher auch äußerst "unwahrscheinlich. Ich glaube, er hat sich selbst auf die Fahne geschrieben, dass er noch mal so richtig Spaß am Fußball haben möchte und seine Karriere so nicht beendet."
Süle verpasste allein in der laufenden Spielzeit 20 Pflichtspiele aufgrund kleiner Blessuren, unter anderem warfen ihn Muskelverletzungen, Fußverletzungen und jüngst eine Oberschenkelverletzung immer wieder zurück. So sammelte er unter Trainer Niko Kovac lediglich zehn Einsätze, wobei ihm ein Assist gelang.
Die feststehenden Abgänge beim BVB:
- Niklas Süle (Abwehr), 30 Jahre
- Salih Özcan (Mittelfeld), 28 Jahre
- Julian Brandt (Mittelfeld), 29 Jahre