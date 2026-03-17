Ein ehemaliger BVB-Star mittendrin! Bei der AC Mailand gab es wohl einen heftigen Kabinenzoff

Die Ursache für die Frustration lag in bestimmten Momenten der zweiten Halbzeit, in denen Leao zweimal blitzschnell hinter Lazios Kette durchbrach. In beiden Fällen war Pulisic im Ballbesitz und hatte die Möglichkeit, einen Steilpass zu spielen, der Leao frei vor das Tor gebracht hätte.

Auch wenn diese Pässe schwierig gewesen wären, lagen sie für einen Spieler von Pulisics Kaliber durchaus im Bereich des Möglichen. Leaos Körpersprache machte seine Gefühle deutlich. Er signalisierte durch seine Gesten förmlich: Ich war frei, spiel mir doch den Ball zu.

Leao äußerte aber nicht nur gegenüber Pulisic seinen Unmut, bereits in der ersten Halbzeit regte er sich wegen Strahinja Pavlovic auf, nachdem der Verteidiger einen Schuss abgegeben hatte, anstatt auf den freistehenden portugiesischen Nationalspieler zu flanken.