Beim 0:1 gegen Lazio in Rom kassierte die AC Mailand die zweite Niederlage innerhalb der vergangenen vier Pflichtspiele. Die Meisterschaft in der Serie A ist damit vermutlich futsch. Sorgte dies für erhitzte Gemüter in der Umkleidekabine der Rossoneri?
Ein ehemaliger BVB-Star mittendrin! Bei der AC Mailand gab es wohl einen heftigen Kabinenzoff
Rafael Leao und Christian Pulisic lieferten sich eine Auseinandersetzung. Während die Fernsehkameras Leaos lebhafte Ausbrüche gegenüber dem ehemaliger Dortmunder bereits während des Spiels einfingen, soll sich die Spannung bis in den Spielertunnel fortgesetzt haben.
Laut der italienischen Sportzeitung La Gazzetta dello Sport setzte sich der hitzige Streit in der Umkleidekabine fort. Leao soll seine Tirade gegen Pulisic in einer "lebhafteren als üblichen" Auseinandersetzung vorgetragen haben. Trainer Massimiliano Allegri musste demnach eingreifen, um eine größere Eskalation zu verhindern.
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Leao vs. Pulisic: Das geschah auf dem Spielfeld
Die Ursache für die Frustration lag in bestimmten Momenten der zweiten Halbzeit, in denen Leao zweimal blitzschnell hinter Lazios Kette durchbrach. In beiden Fällen war Pulisic im Ballbesitz und hatte die Möglichkeit, einen Steilpass zu spielen, der Leao frei vor das Tor gebracht hätte.
Auch wenn diese Pässe schwierig gewesen wären, lagen sie für einen Spieler von Pulisics Kaliber durchaus im Bereich des Möglichen. Leaos Körpersprache machte seine Gefühle deutlich. Er signalisierte durch seine Gesten förmlich: Ich war frei, spiel mir doch den Ball zu.
Leao äußerte aber nicht nur gegenüber Pulisic seinen Unmut, bereits in der ersten Halbzeit regte er sich wegen Strahinja Pavlovic auf, nachdem der Verteidiger einen Schuss abgegeben hatte, anstatt auf den freistehenden portugiesischen Nationalspieler zu flanken.
Pulisic und Leao mit magerer Bilanz
Allegri hat nach Schlusspfiff versucht, die Spannungen herunterzuspielen und sagte: "Wenn man Spiele verliert, fallen einem im Nachhinein viele Dinge auf. Ich glaube, dass Pulisic konditionell immer besser wird, während Leao zwei bis drei Möglichkeiten hatte, bei denen er sich vor dem Torwart wiedergefunden hätte."
Pulisic und Leao standen in dieser Saison in der Liga nur selten gemeinsam in der Startelf. In den Spielen, in denen sie als Duo aufliefen - darunter im ersten Mailänder Derby der Saison sowie in den jüngsten Partien gegen Parma, Inter und Lazio - fiel die Ausbeute enttäuschend aus. Zusammen erzielten sie in diesen Einsätzen nur zwei Tore: eines von Pulisic im Derby und eines von Leao gegen Genua.
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Tabelle: Die Top-5 der Serie A
- Platz 1: Inter Mailand, 68 Punkte
- Platz 2: AC Mailand, 60 Punkte
- Platz 3: SSC Neapel (M), 59 Punkte
- Platz 4: Como 1907, 54 Punkte
- Platz 5: Juventus Turin, 53 Punkte
Häufig gestellte Fragen
Die Associazione Calcio Milan, kurz AC Milan, wurde im Dezember 1899 als Mailänder Fußball- und Cricketklub (Milan Cricket and Football Club) gegründet.
Milan gehört seit 2022 mehrheitlich der US-Investmentfirma RedBird Capital Partners. Für rund 1,2 Milliarden Dollar übernahm die Gruppe den Verein.
Die Heimspielstätte der AC Milan ist das Giuseppe-Meazza-Stadion, auch oft San Siro genannt. Der Verein teilt sich die Arena mit dem Stadtrivalen Inter Mailand.
Das San Siro fasst satte 75.817 Fans, womit es eines der größten Fußballstadien Europas ist.
Auch an der Titelfront ist Milan im europäischen Vergleich ganz vorne mit dabei. Insgesamt hat der Verein rund 50 Trophäen eingesackt, darunter alleine siebenmal die Champions League. Nur Real Madrid hat die Königsklasse häufiger gewonnen (15-mal).
Auch auf nationaler Ebene ist die AC über die Jahre extrem erfolgreich gewesen. Nur wenige italienische Klubs haben mehr Titel eingefahren als die 19 Meisterschaften und fünf Coppa Italia von Mailand.
Rekordspieler der AC Milan Paolo Maldini. Die Vereinslegende stand 901-mal für die Rossoneri auf dem Feld, führte sein Team dabei unter anderem zu fünf CL-Titeln, sieben Meisterschaften und dem Gewinn des italienischen Pokals.
Bester Torschütze ist der Schwede Gunnar Nordahl. Er erzielte zwischen 1949 und 1956 ganze 214 Tore in nur 262 Spielen. Zweiter ist Andriy Shevchenko mit 175 Buden.
Es haben vermutlich mehr Legenden für Milan gespielt, als hier aufgezählt werden könnten. Hier eine Auswahl: Paolo Maldini, Franco Baresi, Gianni Rivera, Marco van Basten, Ruud Gullit, Andriy Shevchenko, Kaka, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf oder Alessandro Nesta.
Die erfolgreichsten Trainer für Mailand waren Nereo Rocco, Arrigo Sacchi, Fabio Capello und Carlo Ancelotti. Unter allen vieren konnte der Verein sowohl die Meisterschaft als auch die Königsklasse gewinnen - in den meisten Fällen jeweils mehrfach.
Die gängigsten Spitznamen der AC Milan sind "I Rossoneri" ("die Rot-Schwarzen"), sowie "Il Diavolo" ("der Teufel").