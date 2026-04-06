Superstar Lamine Yamal vom FC Barcelona ist während des LaLiga-Erfolgs im Spitzenspiel gegen Atletico Madrid von Anhängern mit rassistischen Kommentaren und Beleidigungen bedacht worden.
"Du bist so hässlich": Atletico-Fans beleidigen Lamine Yamal übel
Movistar+ veröffentlichte ein Video, das den spanischen Nationalspieler an der Außenlinie des Metropolitano zeigt, kurz bevor er einen Eckball ausführen will. Während Lamine Yamal auf das Grüne Licht zur Ausführung wartet, wird er von Anhängern Atleticos angepöbelt.
Unter anderem rufen Fans: "Du bist so hässlich" und "B*stard". Ebenfalls fällt der Ausspruch: "Hau ab nach Marokko." Eine offensichtliche Anspielung auf Lamine Yamals marokkanische Wurzeln, seine Vater stammt von dort, seine Mutter kommt aus Äquatorialguinea.
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Yamal verurteilt Rassismus spanischer Fans
Nach den Vorkommnissen aus der vergangenen Woche erhalten die neuerlichen rassistischen Bemerkungen zusätzliche Brisanz. Denn beim Länderspiel zwischen Spanien und Ägypten im RCDE-Stadion von Barcas Lokalrivalen Espanyol war es zu einem Eklat gekommen.
Spanische Anhänger buhten vor der Partie des Europameisters am Dienstag (0:0) die gegnerische Hymne aus und skandierten während der ersten Halbzeit herabwürdigende Parolen. Medienberichten zufolge sangen die Anhänger: "Bote, bote, bote musulman el que no bote" (übersetzt: "Spring, Spring, Spring, wer nicht springt, ist ein Muslim").
Ein entsetzter Lamine Yamal schrieb dazu später bei Instagram unter sein Schwarz-Weiß-Bild vom Einlaufen: "Als Muslim empfinde ich das als respektlos und unerträglich. Ich verstehe, dass nicht alle Fans so sind, aber diejenigen, die solche Dinge singen: Eine Religion auf dem Spielfeld zum Gegenstand von Spott zu machen, lässt euch als ignorante und rassistische Menschen dastehen."
Der Fußball sei dazu da, "Spaß zu haben und seine Mannschaft anzufeuern, nicht um Menschen wegen ihrer Herkunft oder ihres Glaubens respektlos zu behandeln."
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Vinicius Junior bestärkt Lamine Yamal
Der ehemalige LaLiga-Legionär Mohamed Sissoko (41) riet Yamal anschließend sogar, seine Zukunft in der spanischen Nationalelf zu überdenken: "Er hätte sich auch für Marokko entscheiden können, aber er hat Spanien gewählt. Dennoch musste er ertragen, was ihm in diesem Spiel widerfahren ist. Das ist weder fair noch logisch. Es war eine Schande. Wenn ich in Lamines Haut stecken würde, würde ich es mir ehrlich gesagt zweimal überlegen, ob ich wieder für Spanien spiele."
Die Beleidigungen waren auch Thema im Vorfeld des Champions-League-Spiels zwischen Barcelonas Erzrivale Real Madrid und dem FC Bayern am Dienstag. Reals Brasilianer Vinicius Junior, der in der Vergangenheit mehrfach das Opfer von Rassismus war, wurde auf Yamals Reaktion angesprochen.
Vinicius sagte: "Es ist ein komplexes Thema, und es kommt ständig vor. Es ist wichtig, dass Lamine sich dazu geäußert hat; das kann anderen helfen. Ich hoffe, dass Lamine diesen Kampf auch weiterführt. Wir haben Geld, aber es gibt viele Schwarze die es nicht so gut haben wie wir."
Weiter führte er aus: "Ich sage nicht, dass Spanien, Deutschland oder Portugal rassistische Länder sind, aber es gibt in jedem Land Rassisten, und wenn wir gemeinsam kämpfen, werden hoffentlich andere Spieler und Menschen im Allgemeinen nicht mehr unter diesen Dingen leiden müssen."
Beim 2:1 gegen Atletico am Samstag stand Yamal 90 Minuten lang auf dem Rasen. Obwohl sein Mitspieler Robert Lewandowski kurz vor Schluss den Siegtreffer markiert und damit ein Ausrufezeichen im Titelkampf gesetzt hatte, stapfte Lamine Yamal verärgert aus dem Innenraum des Metropolitano. Barcas Trainer Hansi Flick erklärte dies anschließend mit Frust, weil Lamine Yamal kein Scorerpunkt gelungen war.
Lamine Yamals Leistungsdaten in dieser Saison
- Einsätze: 41
- Tore: 21
- Vorlagen: 16
Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.