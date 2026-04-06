"Du bist so hässlich": Atletico-Fans beleidigen Lamine Yamal übel

Der ehemalige LaLiga-Legionär Mohamed Sissoko (41) riet Yamal anschließend sogar, seine Zukunft in der spanischen Nationalelf zu überdenken: "Er hätte sich auch für Marokko entscheiden können, aber er hat Spanien gewählt. Dennoch musste er ertragen, was ihm in diesem Spiel widerfahren ist. Das ist weder fair noch logisch. Es war eine Schande. Wenn ich in Lamines Haut stecken würde, würde ich es mir ehrlich gesagt zweimal überlegen, ob ich wieder für Spanien spiele."

Die Beleidigungen waren auch Thema im Vorfeld des Champions-League-Spiels zwischen Barcelonas Erzrivale Real Madrid und dem FC Bayern am Dienstag. Reals Brasilianer Vinicius Junior, der in der Vergangenheit mehrfach das Opfer von Rassismus war, wurde auf Yamals Reaktion angesprochen.

Vinicius sagte: "Es ist ein komplexes Thema, und es kommt ständig vor. Es ist wichtig, dass Lamine sich dazu geäußert hat; das kann anderen helfen. Ich hoffe, dass Lamine diesen Kampf auch weiterführt. Wir haben Geld, aber es gibt viele Schwarze die es nicht so gut haben wie wir."

Weiter führte er aus: "Ich sage nicht, dass Spanien, Deutschland oder Portugal rassistische Länder sind, aber es gibt in jedem Land Rassisten, und wenn wir gemeinsam kämpfen, werden hoffentlich andere Spieler und Menschen im Allgemeinen nicht mehr unter diesen Dingen leiden müssen."

Beim 2:1 gegen Atletico am Samstag stand Yamal 90 Minuten lang auf dem Rasen. Obwohl sein Mitspieler Robert Lewandowski kurz vor Schluss den Siegtreffer markiert und damit ein Ausrufezeichen im Titelkampf gesetzt hatte, stapfte Lamine Yamal verärgert aus dem Innenraum des Metropolitano. Barcas Trainer Hansi Flick erklärte dies anschließend mit Frust, weil Lamine Yamal kein Scorerpunkt gelungen war.