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Germany v Finland - International FriendlyGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Deutschland bei der WM 2026: Warum spielt Lennart Karl nicht im DFB-Team? Ist er verletzt oder nicht im Kader?

Weltmeisterschaft
Deutschland - Curaçao
Deutschland
L. Karl
Bayern München

Lennart Karl wird bei der WM 2026 nicht für Deutschland auflaufen. Warum das Supertalent des FC Bayern fehlt, erfahrt Ihr hier.

Deutschland will bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada um den Titel spielen. Bayern Münchens Offensiv-Jungstar Lennart Karl fehlt beim DFB-Team allerdings.


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Warum ist der 18-Jährige nicht dabei? Ist er verletzt? Oder hat Bundestrainer Julian Nagelsmann Karl schlichtweg nicht für seinen WM-Kader nominiert? Die Antwort bekommt Ihr jetzt.

  • Deutschland bei der WM 2026: Warum spielt Lennart Karl nicht im DFB-Team? Ist er verletzt oder nicht im Kader?

    Lennart Karl spielt bei der WM 2026 nicht für Deutschland, weil er verletzt ist. Anfang Juni, also kurz vor Turnierstart, zog sich der offensive Mittelfeldspieler von den Bayern im Training des DFB-Teams einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zu.

    Da die Ausfallzeit mehrere Wochen beträgt, wäre ein Einsatz bei der vom 11. Juni bis zum 19. Juli ausgetragenen WM-Endrunde nicht mehr möglich gewesen. Daher reiste Karl schnell ab und flog zurück nach München. Dort begann umgehend der Rehabilitationsprozess, damit der hochbegabte Linksfuß den Bayen zum Start der neuen Saison wieder zur Verfügung steht.

    "Bei einem relativ simplen Abschluss" habe sich Karl seine Verletzung während einer Trainingseinheit des DFB-Teams zugezogen, verriet Nagelsmann später. Der Teenager habe "sofort gemerkt, dass es etwas Schlimmeres ist. Er hat kurz gebraucht, dann sind leider die Tränen geflossen", so der Nationalcoach. Nagelsmann geht von einer Ausfallzeit Karls zwischen vier und sechs Wochen aus, "vielleicht auch ein bisschen länger", so der Bundestrainer.

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    Deutschland bei der WM 2026: Warum spielt Lennart Karl nicht im DFB-Team? Dem Bayern-Juwel winkte ein WM-Stammplatz

    Für Karl persönlich und das DFB-Team ist der verletzungsbedingte Ausfall des Top-Talents umso bitterer, da Karl gute Aussichten auf einen Stammplatz während der WM hatte.

    Seine starke erste Profisaison beim FCB hatte Karl Ende März zunächst die erstmalige Berufung in die A-Nationalmannschaft eingebracht. Schon bei seinem Länderspieldebüt gegen die Schweiz (4:3) zeigte Karl gute Ansätze, nachdem er für die letzte halbe Stunde eingewechselt wurde. Einige Tage später kam der Münchener beim 2:1 gegen Ghana dann bereits zu Beginn der zweiten Halbzeit ins Spiel und überzeugte erneut.

    Obwohl sich Karl kurz danach eine Muskelverletzung einhandelte und den Bayern im Saisonendspurt einige Wochen lang fehlte, wollte Nagelsmann in seinem WM-Kader nicht auf den Mittelfeldmann verzichten. Und Ende Mai beim 4:0 gegen Finnland, dem letzten Test vor der Abreise nach Nordamerika, beorderte Nagelsmann Karl erstmals in seine Startelf.

    Der machte seine Sache so gut, dass spätestens nach dem Sieg gegen die Finnen klar war: Karl hat gute Chancen, bei der WM den noch vakanten Platz neben den gesetzten Florian Wirtz und Jamal Musiala im offensiven Mittelfeld der DFB-Elf einzunehmen.

    Doch dann kam eben jener 5. Juni: Einen Tag vor dem letzten Testspiel vor der WM, das Deutschland gegen Co-Gastgeber USA letztlich 2:1 gewann, verletzte sich Karl im Training und musste seine erste WM-Teilnahme abschreiben. Für ihn wurde mit Assan Ouedraogo von RB Leipzig ein weiteres Juwel des deutschen Fußballs nachnominiert.

  • Lennart Karl fehlt verletzt: Das ist der Kader von Deutschland (DFB) bei der WM 2026

    Position

    Spieler

    Verein

    Rückennummer

    Tor

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Tor

    Manuel Neuer

    FC Bayern München

    1

    Tor

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defensive

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defensive

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defensive

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defensive

    Joshua Kimmich

    FC Bayern München

    6

    Defensive

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defensive

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern München

    5

    Defensive

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defensive

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defensive

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defensive

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defensive

    Jonathan Tah

    FC Bayern München

    4

    Defensive

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Offensive

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Offensive

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Offensive

    Leon Goretzka

    FC Bayern München

    8

    Offensive

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Offensive

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Offensive

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Offensive

    Jamal Musiala

    FC Bayern München

    10

    Offensive

    Leroy Sane

    Galatasaray Istanbul

    19

    Offensive

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Offensive

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Offensive

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

Häufig gestellte Fragen

Lennart Karl spielt als offensiver Mittelfeldspieler bzw. rechter Flügelspieler — also meist hinter dem Stürmer oder etwas breit auf dem rechten Flügel. Dabei zieht er oft von rechts nach innen, um mit seinem starken linken Fuß Pässe oder Schüsse abzugeben.

Lennart Karl wurde am 22. Februar 2008 in Frammersbach geboren. Der Ort liegt in Bayern, genauer im Landkreis Main-Spessart im Spessart, einem Mittelgebirge zwischen Würzburg und Aschaffenburg.

Beim FC Bayern München trägt er aktuell die Nummer 42.

Lennart Karl ist 1,68 m groß. 

Lennart Karl wiegt 67 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 39.

Sein stärkerer Fuß ist der linke. 

In der Jugend spielte Lennart Karl zunächst bei Viktoria Aschaffenburg, bis er von Eintracht Frankfurt entdeckt wurde. Bei der SGE spielte er von 2017 bis 2021. Anschließend ging es für Karl zum FC Bayern.

Seit 2022 lebt Lennart Karl am Bayern-Campus in München. 

Da Lennart Karl noch minderjährig ist fährt er aktuell noch kein eigenes Auto. 

Er wurde in Deutschland geboren und ist dort aufgewachsen, daher spricht er fließend Deutsch.

Er hat noch keine Kinder.

Es gibt keine öffentlichen Informationen über eine Freundin von Lennart Karl. 

Offizielle Angaben dazu gibt es nicht. Allerdings ist bekannt, dass der FC Bayern seinen Talenten grundsätzlich attraktive Förderverträge bietet. Bei Spielern in diesem Entwicklungsstadium wird häufig von monatlichen Beträgen im niedrigen fünfstelligen Bereich ausgegangen. Mit seinem 18. Geburtstag würde Lennart Karl automatisch einen Profivertrag erhalten, bei dem sein Gehalt voraussichtlich deutlich ansteigen dürfte.

Lennart Karl hat bereits den Deutschen Supercup 2025/26 gewinnen können. Außerdem erhielt er im Jahr 2025 die Fritz-Walter-Medaille in Silber.

Bisher hat er noch keinen Ballon d'Or gewonnen. 

Er wurde ebenfalls noch kein FIFA-Weltfußballer.

Sein Spitzname ist "Lenny", abgeleitet von seinem Vornamen Lennart.

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