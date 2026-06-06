Das Training der DFB-Elf war eigentlich schon vorbei! Lennart Karl verletzte sich ganz unglücklich

Die Bild berichtet von folgendem Ablauf: Nach dem eigentlichen Abschlusstraining für das finale WM-Testspiel gegen Co-Gastgeber USA am Samstag habe Karl mit anderen Spielern noch eine Extraschicht eingelegt.

Gemeinsam mit einigen DFB-Kickern sei der Angreifer des FC Bayern noch auf dem Platz geblieben, um an Torabschlüssen zu feilen. Beim letzten Abschluss, den Karl noch nehmen wollte, sei es zu der Blessur gekommen. Karl habe sofort ein Zwicken in den Adduktoren gespürt und geahnt, was passiert war. Vizekapitän Antonio Rüdiger (33) habe ihn schließlich in die Kabine gebracht.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) deutete eine schwerere Verletzung bereits wenig später auf seiner Pressekonferenz an, als er sagte: "Leider hat sich Lenny heute im Training verletzt. Da müssen wir mal abwarten, was raus kommt. Es sah ehrlich gesagt nicht so gut aus." Es folgte die Fahrt ins Krankenhaus, dort brachte die MRT-Uuntersuchung Gewissheit: Muskelbündelriss, WM-Aus für den FCB-Shootingstar der vergangenen Saison.