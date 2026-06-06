Nationalspieler Lennart Karl (18) hat sich seine schwerwiegende Muskelverletzung, welche ihn die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko kostet, nach dem offiziellen Training am Freitag zugezogen.
Das Training der DFB-Elf war eigentlich schon vorbei! Lennart Karl verletzte sich ganz unglücklich
Die Bild berichtet von folgendem Ablauf: Nach dem eigentlichen Abschlusstraining für das finale WM-Testspiel gegen Co-Gastgeber USA am Samstag habe Karl mit anderen Spielern noch eine Extraschicht eingelegt.
Gemeinsam mit einigen DFB-Kickern sei der Angreifer des FC Bayern noch auf dem Platz geblieben, um an Torabschlüssen zu feilen. Beim letzten Abschluss, den Karl noch nehmen wollte, sei es zu der Blessur gekommen. Karl habe sofort ein Zwicken in den Adduktoren gespürt und geahnt, was passiert war. Vizekapitän Antonio Rüdiger (33) habe ihn schließlich in die Kabine gebracht.
Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) deutete eine schwerere Verletzung bereits wenig später auf seiner Pressekonferenz an, als er sagte: "Leider hat sich Lenny heute im Training verletzt. Da müssen wir mal abwarten, was raus kommt. Es sah ehrlich gesagt nicht so gut aus." Es folgte die Fahrt ins Krankenhaus, dort brachte die MRT-Uuntersuchung Gewissheit: Muskelbündelriss, WM-Aus für den FCB-Shootingstar der vergangenen Saison.
- Getty Images
Auch Serge Gnabry verletzte sich unglücklich beim Training
Torabschlusstraining nach der eigentlichen Einheit gibt es bei der Nationalmannschaft nicht regelmäßig. Nagelsmann führte während seiner Pressekonferenz zur Bekanntgabe des DFB-Kaders aus, solche Übungen seien aber der Grund dafür, dass er mit Karls Klubkamerad Jonas Urbig (22) noch einen "Trainingstorhüter" mit in die USA nahm: "Die Spieler wollen nach jedem Training noch 45 Minuten schießen, das dürfen sie nicht immer, aber gelegentlich. Und dann ist es schon gut, wenn man die Belastung auf mehrere Personen verteilen kann. Deswegen ist Jonas verdientermaßen dabei."
Bitter in dem Zusammenhang auch: Bayern-Mittelfeldspieler Serge Gnabry zog sich seine schwere Verletzung Mitte April auf ähnliche Art und Weise zu. Im Bayern-Training erlitt der 30-Jährige einen Adduktorenriss, der seine Saison vorzeitig beendete und seinen Traum von der Teilnahme an der WM-Endrunde platzen ließ.
Auch Gnabry verletzte sich nicht etwa bei einen Zweikampf, sondern während einer Schussübung, wie Bayerns Trainer Vincent Kompany damals verriet: "Das war ganz unglücklich. Es ist beim Penaltyschießen passiert. Es war wirklich sehr, sehr unglücklich und hat uns alle sehr überrascht."
Der deutsche Kader für die WM 2026
Position Spieler Verein Rückennummer Tor Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Tor Manuel Neuer FC Bayern München 1 Tor Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defensive Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensive Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defensive Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defensive Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Defensive Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensive Aleksandar Pavlovic FC Bayern München 5 Defensive David Raum RB Leipzig 22 Defensive Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defensive Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defensive Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defensive Jonathan Tah FC Bayern München 4 Defensive Malick Thiaw Newcastle United 24 Offensive Nadiem Amiri Mainz 05 20 Offensive Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Offensive Leon Goretzka FC Bayern München 8 Offensive Kai Havertz FC Arsenal 7 Offensive Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Offensive Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Offensive Jamal Musiala FC Bayern München 10 Offensive Leroy Sane Galatasaray Istanbul 19 Offensive Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Offensive Florian Wirtz FC Liverpool 17 Offensive Nick Woltemade Newcastle United 11