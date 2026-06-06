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Lennart Karl Germany 2026Getty
Falko Blöding

Das Training der DFB-Elf war eigentlich schon vorbei! Lennart Karl verletzte sich ganz unglücklich

Weltmeisterschaft
USA - Deutschland
Deutschland
Freundschaftsspiele
L. Karl

Deutschlands Nationalmannschaft muss bei der WM auf Lennart Karl verzichten. Schuld daran ist eine freiwillige Übung nach dem Training.

Nationalspieler Lennart Karl (18) hat sich seine schwerwiegende Muskelverletzung, welche ihn die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko kostet, nach dem offiziellen Training am Freitag zugezogen.

  • Die Bild berichtet von folgendem Ablauf: Nach dem eigentlichen Abschlusstraining für das finale WM-Testspiel gegen Co-Gastgeber USA am Samstag habe Karl mit anderen Spielern noch eine Extraschicht eingelegt.

    Gemeinsam mit einigen DFB-Kickern sei der Angreifer des FC Bayern noch auf dem Platz geblieben, um an Torabschlüssen zu feilen. Beim letzten Abschluss, den Karl noch nehmen wollte, sei es zu der Blessur gekommen. Karl habe sofort ein Zwicken in den Adduktoren gespürt und geahnt, was passiert war. Vizekapitän Antonio Rüdiger (33) habe ihn schließlich in die Kabine gebracht.

    Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) deutete eine schwerere Verletzung bereits wenig später auf seiner Pressekonferenz an, als er sagte: "Leider hat sich Lenny heute im Training verletzt. Da müssen wir mal abwarten, was raus kommt. Es sah ehrlich gesagt nicht so gut aus." Es folgte die Fahrt ins Krankenhaus, dort brachte die MRT-Uuntersuchung Gewissheit: Muskelbündelriss, WM-Aus für den FCB-Shootingstar der vergangenen Saison.

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    Auch Serge Gnabry verletzte sich unglücklich beim Training

    Torabschlusstraining nach der eigentlichen Einheit gibt es bei der Nationalmannschaft nicht regelmäßig. Nagelsmann führte während seiner Pressekonferenz zur Bekanntgabe des DFB-Kaders aus, solche Übungen seien aber der Grund dafür, dass er mit Karls Klubkamerad Jonas Urbig (22) noch einen "Trainingstorhüter" mit in die USA nahm: "Die Spieler wollen nach jedem Training noch 45 Minuten schießen, das dürfen sie nicht immer, aber gelegentlich. Und dann ist es schon gut, wenn man die Belastung auf mehrere Personen verteilen kann. Deswegen ist Jonas verdientermaßen dabei."

    Bitter in dem Zusammenhang auch: Bayern-Mittelfeldspieler Serge Gnabry zog sich seine schwere Verletzung Mitte April auf ähnliche Art und Weise zu. Im Bayern-Training erlitt der 30-Jährige einen Adduktorenriss, der seine Saison vorzeitig beendete und seinen Traum von der Teilnahme an der WM-Endrunde platzen ließ.

    Auch Gnabry verletzte sich nicht etwa bei einen Zweikampf, sondern während einer Schussübung, wie Bayerns Trainer Vincent Kompany damals verriet: "Das war ganz unglücklich. Es ist beim Penaltyschießen passiert. Es war wirklich sehr, sehr unglücklich und hat uns alle sehr überrascht."

  • Der deutsche Kader für die WM 2026

    PositionSpielerVereinRückennummer
    TorOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    TorManuel NeuerFC Bayern München1
    TorAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensiveWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensiveNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefensivePascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensiveJoshua KimmichFC Bayern München6
    DefensiveFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensiveAleksandar PavlovicFC Bayern München5
    DefensiveDavid RaumRB Leipzig22
    DefensiveAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensiveNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensiveAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensiveJonathan TahFC Bayern München4
    DefensiveMalick ThiawNewcastle United24
    OffensiveNadiem AmiriMainz 0520
    OffensiveMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    OffensiveLeon GoretzkaFC Bayern München8
    OffensiveKai HavertzFC Arsenal7
    OffensiveAssan OuedraogoRB Leipzig25
    OffensiveJamie LewelingVfB Stuttgart9
    OffensiveJamal MusialaFC Bayern München10
    OffensiveLeroy SaneGalatasaray Istanbul19
    OffensiveDeniz UndavVfB Stuttgart26
    OffensiveFlorian WirtzFC Liverpool17
    OffensiveNick WoltemadeNewcastle United11
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