"Darf man nicht außer Acht lassen": Julian Nagelsmann lässt durchblicken, was gegen Said El Mala und für Assan Ouedraogo spricht

"Für Lenny tut es mir extrem leid", sagte Nagelsmann vor dem finalen Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA am Sonntag in Chicago. Lennart Karl hatte sich beim Abschlusstraining am Samstag einen Muskelbündelriss zugezogen und verpasst deshalb die WM.

Passiert ist die Verletzung nicht wie von der Bild berichtet beim allerletzten Schuss einer Extraeinheit nach dem regulären Training, sondern "in der Mitte bei einem Abschlussspiel", berichtete Nagelsmann. Und zwar "bei einem relativ simplen Abschluss." Der 18-jährige Rechtsaußen vom FC Bayern habe "sofort gemerkt, dass es etwas Schlimmeres ist. Er hat kurz gebraucht, dann sind leider die Tränen geflossen."

Laut Nagelsmann fällt Karl "zwischen vier und sechs Wochen, vielleicht auch ein bisschen länger aus". Womöglich fehlt er somit auch beim Trainingsauftakt des FC Bayern am 20. Juli, dem Tag nach dem WM-Finale.

An Karls Stelle nominierte Nagelsmann Assan Ouedraogo nach - und nicht etwa positionsgetreu einen Flügelspieler wie beispielsweise Said El Mala, Kevin Schade, Karim Adeyemi oder Chris Führich. Diese Entscheidung sorgte bei vielen Fans und Experten für Unverständnis. Für den 20-jährigen zentralen Mittelfeldspieler von RB Leipzig sprach laut Nagelsmann weniger sein exaktes Positionsprofil. Für ihn sprachen eher die Eindrücke bei seinem bis dato einzigen DFB-Lehrgang im November, sein Charakter und sein aktueller Fitnesszustand.