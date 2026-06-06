Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Verletzungs-Hergang bei Lennart Karl beschrieben und die überraschende Nachnominierung von Assan Ouedraogo begründet.
"Darf man nicht außer Acht lassen": Julian Nagelsmann lässt durchblicken, was gegen Said El Mala und für Assan Ouedraogo spricht
"Für Lenny tut es mir extrem leid", sagte Nagelsmann vor dem finalen Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA am Sonntag in Chicago. Lennart Karl hatte sich beim Abschlusstraining am Samstag einen Muskelbündelriss zugezogen und verpasst deshalb die WM.
Passiert ist die Verletzung nicht wie von der Bild berichtet beim allerletzten Schuss einer Extraeinheit nach dem regulären Training, sondern "in der Mitte bei einem Abschlussspiel", berichtete Nagelsmann. Und zwar "bei einem relativ simplen Abschluss." Der 18-jährige Rechtsaußen vom FC Bayern habe "sofort gemerkt, dass es etwas Schlimmeres ist. Er hat kurz gebraucht, dann sind leider die Tränen geflossen."
Laut Nagelsmann fällt Karl "zwischen vier und sechs Wochen, vielleicht auch ein bisschen länger aus". Womöglich fehlt er somit auch beim Trainingsauftakt des FC Bayern am 20. Juli, dem Tag nach dem WM-Finale.
An Karls Stelle nominierte Nagelsmann Assan Ouedraogo nach - und nicht etwa positionsgetreu einen Flügelspieler wie beispielsweise Said El Mala, Kevin Schade, Karim Adeyemi oder Chris Führich. Diese Entscheidung sorgte bei vielen Fans und Experten für Unverständnis. Für den 20-jährigen zentralen Mittelfeldspieler von RB Leipzig sprach laut Nagelsmann weniger sein exaktes Positionsprofil. Für ihn sprachen eher die Eindrücke bei seinem bis dato einzigen DFB-Lehrgang im November, sein Charakter und sein aktueller Fitnesszustand.
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Ouedraogo hat Rhythmus, El Mala nicht
"Wir haben über links mit Flo (Wirtz) und Maxi Beier und über rechts mit Leroy (Sane) und Jamie Leweling vier Spieler. Und wir haben Kai (Havertz) und Jamal (Musiala), die diese Positionen spielen können", erklärte Nagelsmann. Der Bundestrainer ist insofern der Meinung, dass er auch ohne Karl grundsätzlich über genügend Flügelspieler verfügt.
"Wir haben uns deshalb für den entschieden, der bei uns von den Jungen - wir wollten unbedingt einen Jungen mitnehmen - mit Lenny den besten Eindruck hinterlassen hat. Wir müssen immer bewerten, was im Verein passiert. Aber auch, was bei uns passiert", sagte Nagelsmann. "Ouedraogo war anders als andere Junge bei uns sofort stabil und hat eine große Anerkennung in der Mannschaft." Ouedraogo sei laut Nagelsmann zudem "ein super angenehmer Mensch, der große Fähigkeiten hat." Zumindest indirekt ist das auch als kleine, versteckte Kritik an El Mala zu verstehen.
Objektiv völlig nachvollziehbar ist dafür ein anderes Argument, das Nagelsmann anbrachte: Gerade im Vergleich zu El Mala hat Ouedraogo aktuell einen deutlich besseren Fitnesszustand. Zu Gute kam ihm dabei, dass er nach dem Saisonende mit RB Leipzig eine Marketingreise nach Südafrika absolviert hat - während der El Mala vom 1. FC Köln vor drei Wochen in den Urlaub aufgebrochen ist.
"Es war auch eine wichtige Komponente und die darf man nicht außer Acht lassen: El Mala hat zweieinhalb Wochen nicht trainiert, ein bisschen Läufe gemacht. Ich glaube, er hatte sein letztes Spiel am 16.5.", erklärte Nagelsmann. "Assan hat noch am 29.5. gespielt in Südafrika mit Leipzig. Er ist total im Saft und im Rhythmus. Uns bringt kein Spieler etwas, den wir nochmal eine Woche heranführen müssen."