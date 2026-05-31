Das DFB-Team nach dem 4:0 gegen Finnland in der Einzelkritik: Lennart Karl muss in die WM-Startelf!

Der laut Nagelsmann ideale Joker durfte in Abwesenheit von Champions-League-Finalverlierer Kai Havertz von Beginn an ran - und vergab in der achten Minute recht leichtfertig im Strafraum nach einer schönen Flanke von Nathaniel Brown. Weil er auch seine zweite Torchance vergab, war man schon beinahe geneigt, Nagelsmann zu glauben, dass Deniz Undav im Nationalteam vielleicht doch erst ab der 70. Minute so richtig wertvoll sein würde. Doch ehe eine Entschuldigung an Nagelsmann fällig war, erzielte er per Kopf nach der schönen Eckenvariante über Karl und Kimmich noch in der ersten Halbzeit das 1:0. Sein starkes Angriffspressing und seine Grätschenvorlage auf Wirtz führte dann zum 2:0, beim 3:0 nach Karls Pass setzte er schön robust seinen Körper ein.

Zwei Tore, eine Vorlage - und das schon lange vor der 70. Minute. Verletzte sich bei seinem letzten Tor allerdings leicht und wurde so nach einer Stunde ausgewechselt. Da hatte er aber längst gezeigt, dass er der perfekte Stürmer für diese DFB-Elf in allen Lebenslagen wäre. Nach dieser Leistung wäre eigentlich eine weitere Entschuldigung an ihn fällig. Note: 1