Deniz Undav eröffnete den Torreigen nach einer cleveren Eckballvariante per Kopf (34) und gab dann die Vorlage für Florian Wirtz' 2:0 (48). Bei seinem Treffer zum 3:0 (57.) verletzte er sich jedoch und musste runter. Jamal Musiala traf schließlich noch zum 4:0. In der Nachspielzeit vergaben die eingewechselten Maximilian Beier und Nadiem Amiri noch. Hier gehts zum Spielbericht.
Das DFB-Team nach dem 4:0 gegen Finnland in der Einzelkritik: Lennart Karl muss in die WM-Startelf!
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Deutschland, Noten des DFB-Teams gegen Finnland: Oliver Baumann
Gerade aussortiert, spielte die neue "Weltklasse 1 B" (Nagelsmann) wegen Manuel Neuers Fitnessrückstands ein weiteres Länderspiel als Nummer 1. Hatte gegen die Finnen so gut wie nichts wie nichts zu tun, strahlte aber stets eine gewaltige Souveränität aus. Note: 3,5
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Deutschland, Noten des DFB-Teams gegen Finnland: Joshua Kimmich
Spielt im Gegensatz zum FC Bayern im DFB-Team bekanntermaßen unter Nagelsmann als Rechtsverteidiger. Neuerdings ist er auch seine Rolle als Eckenschütze Nummer eins los von der rechten Seite. Wobei, nur nominell. Denn Lennart Karl führte die Ecke in der 34. Minute so schnell und kurz auf ihn aus, dass Kimmich alle Zeit der Welt (und ganz viel Platz) hatte, um den Ball auf Undav zu flanken, der so das 1:0 machte. Schöne Eckenvariante aus dem Standardvarianten-Think-Tank von Mads Budgereit. Bewies, dass er auch als nomineller (und oft ins Zentrum rückender) Rechtsverteidiger der Spieler mit den meisten Ballaktionen sein kann. Note: 2,5
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Deutschland, Noten des DFB-Teams gegen Finnland: Jonathan Tah
Defensiv kaum gefordert, schaltete sich darum hin und wieder auch in der Offensive ein. Eine Leistung ohne Fehl und Tadel, womöglich aber auch ein Muster ohne Wert. Note: 3
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Deutschland, Noten des DFB-Teams gegen Finnland: Nico Schlotterbeck
Hatte gegen die offensiv schwachen Finnen ebenfalls keine Mühe, hielt stur seine Position im eigenen Strafraum. Note: 3,5
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Deutschland, Noten des DFB-Teams gegen Finnland: Nathaniel Brown
Wie schon gegen Ghana erhielt er den Vorzug gegenüber David Raum. Wie schon gegen Ghana konnte der Frankfurter Linksverteidiger vollends überzeugen. Er hatte nach hinten freilich kaum etwas zu tun, dennoch zeigte er, wieso das angebliche Interesse vom FC Bayern an ihm durchaus berechtigt wäre. Note: 2,5
Deutschland, Noten des DFB-Teams gegen Finnland: Aleksandar Pavlovic
Wurde schon in der sechsten Minute recht rüde von Leo Walka von den Beinen geholt, wurde ansonsten lange nur wenig im TV gezeigt - zu oft hatten die deutschen Offensivkünstler den Ball. Zur Wahrheit gehört aber, dass ziemlich viele (und mehr als vom nominell offensiveren Felix Nmecha) Pässe aus dem Mittelfeld zu diesen von ihm kamen und dass er hinter Joshua Kimmich überhaupt die meisten Ballaktionen auf dem ganzen Feld hatte. Feierte Deniz Undav nach dessen Vorarbeit zum 2:0, indem er dem Stürmer einen freundschaftlichen Faustschlag verpasste und fiel dann so richtig auf, als er vor dem 4:0 vom strauchelnden Karl den Ball übernahm und ihn quer auf Torschützen Musiala spielte. Boss-Vorstellung. Note: 2
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Deutschland, Noten des DFB-Teams gegen Finnland: Felix Nmecha
Betätigte sich in der ersten Halbzeit vor allem als zweikampfstarker Abräumer, zeigte dann vorm 3:0, dass er nicht nur auch als Balldieb durchaus was taugt, sondern auch das Spiel richtig schnell machen kann. Sein Pass auf Lennart Karl nach Ballgewinn im defensiven Mittelfeld leitete das 3:0 ein. Note: 3,5
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Deutschland, Noten des DFB-Teams gegen Finnland: Lennart Karl
Der "gute Spieler in einer guten Mannschaft" (Nagelsmann über Karl vor dem Spiel im ZDF) durfte sich von Anfang an beweisen - und sprühte förmlich vor Elan. Tänzelte kurz vorm Strafraum, spielte Doppelpässe mit Musiala und Wirtz, trat die Ecken und unterband hinten sogar einen Konter. Selbst als alle anderen Offensivspieler Mitte der ersten Halbzeit mehr und mehr abtauchten, war er noch auffällig. Seine sehr schnelle Ausführung der Ecke führte zum 1:0 - clever! Gab dann fast die Vorlage zum 2:0 bei seinem schönen langen Querpass auf Brown und bereitete dann mit einem perfekten Pass auf Undav das 3:0 vor. So führt an ihm kein Weg vorbei bei der WM. Note: 1,5
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Deutschland, Noten des DFB-Teams gegen Finnland: Jamal Musiala
Auch er zeigte sich in den ersten Minuten des Spiels sehr spielfreudig. Auch er vergab seine erste Chance (nach feinem Pass von Deniz Undav in der 12. Minute), auch er tauchte danach etwas ab. Schloss dann aber in der 63. Minute eine Münchner Co-Produktion über Karl und Pavlovic zum 4:0 ab. Hatte in der 79. Minute das 5:0 auf dem Fuß. Note: 2,5
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Deutschland, Noten des DFB-Teams gegen Finnland: Florian Wirtz
Führte sich mit einem wunderschönen Pass auf Nmecha in der neunten Minute ein, den der aber verpasste. Spielte auch danach noch einige sehr hübsche Pässe, verlor aber auch recht häufig den Ball und war bei Weitem nicht so aktiv und quirlig wie Karl auf der anderen Seite. Erzielte aber dank Undavs starker Pressinggrätschenvorlage freistehend im Zentrum das 2:0 und konnte sich so mit einem Erfolgserlebnis in der 73. Minute verabschieden. Note: 3
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Deutschland, Noten des DFB-Teams gegen Finnland: Deniz Undav
Der laut Nagelsmann ideale Joker durfte in Abwesenheit von Champions-League-Finalverlierer Kai Havertz von Beginn an ran - und vergab in der achten Minute recht leichtfertig im Strafraum nach einer schönen Flanke von Nathaniel Brown. Weil er auch seine zweite Torchance vergab, war man schon beinahe geneigt, Nagelsmann zu glauben, dass Deniz Undav im Nationalteam vielleicht doch erst ab der 70. Minute so richtig wertvoll sein würde. Doch ehe eine Entschuldigung an Nagelsmann fällig war, erzielte er per Kopf nach der schönen Eckenvariante über Karl und Kimmich noch in der ersten Halbzeit das 1:0. Sein starkes Angriffspressing und seine Grätschenvorlage auf Wirtz führte dann zum 2:0, beim 3:0 nach Karls Pass setzte er schön robust seinen Körper ein.
Zwei Tore, eine Vorlage - und das schon lange vor der 70. Minute. Verletzte sich bei seinem letzten Tor allerdings leicht und wurde so nach einer Stunde ausgewechselt. Da hatte er aber längst gezeigt, dass er der perfekte Stürmer für diese DFB-Elf in allen Lebenslagen wäre. Nach dieser Leistung wäre eigentlich eine weitere Entschuldigung an ihn fällig. Note: 1
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Deutschland, Noten des DFB-Teams gegen Finnland: Die Einwechselspieler
Maximilian Beier: Der Dortmunder kam nach einer Stunde für den überragenden Undav. Vergab in der Nachspielzeit die Chance zum 5:0. Note: 3,5
Nick Woltemade: Kam für Lennart Karl, blieb eher unauffällig. Ohne Bewertung.
Leroy Sane: Ersetzte in der 74. Minute Wirtz. Leitete ein paar Minuten später beinahe das 5:0 durch Musiala ein. Ohne Bewertung.
Nadiem Amiri: Durfte vor seinem Publikum in Mainz ab der 84. Minute auch noch mitmachen - und hatte sogar noch eine Chance zum 5:0.