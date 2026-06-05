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Lennart Karl Germany 2026Getty
Oliver Maywurm

Julian Nagelsmann spricht sogar von einer möglichen Nachnominierung! Bayern-Shootingstar Lennart Karl verletzt sich kurz vor der WM

Weltmeisterschaft
Freundschaftsspiele
USA - Deutschland
Deutschland
J. Nagelsmann
L. Karl

Das DFB-Team muss wenige Tage vor dem Start der WM 2026 um einen seiner Hoffnungsträger bangen.

Wie Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitagabend bestätigte, hat sich Bayern Münchens Offensivjuwel Lennart Karl im Training der Nationalmannschaft verletzt.

  • Julian Nagelsmann wegen Lennart Karl besorgt: "Sah nicht so gut aus"

    "Leider hat sich Lenny heute im Training verletzt. Da müssen wir mal abwarten, was raus kommt. Es sah ehrlich gesagt nicht so gut aus", gab Nagelsmann am Tag vor dem finalen WM-Härtest gegen Co-Gastgeber USA zu Protokoll.

    Nähere Details zu Art und Schwere der Verletzung kommunizierte der Bundestrainer nicht, Karl werde zu näheren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. "Fahrt nicht hinterher, lasst den Spieler kurz in Ruhe", bat er die anwesenden Journalisten um Fingerspitzengefühl. "Irgendwann bekommt Ihr dann Informationen dazu, was er hat. Er muss die Situation jetzt erst einmal verarbeiten, wir genau so. Dafür brauchen wir eine Diagnose, dann informieren wir Euch. Und dann schauen wir ganz in Ruhe, ob wir mit ihm ins Turnier gehen können oder einen Spieler nachnominieren."

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  • Lennart KarlGetty Images

    DFB-Team: Wäre Said El Mala der logische Nachrücker für Lennart Karl?

    Karl hatte sich mit einer guten Debütsaison als Profi bei den Bayern für das DFB-Team empfohlen und Ende März im Testspiel gegen die Schweiz (4:3) seine Premiere in der A-Nationalmannschaft gefeiert. 

    Insbesondere mit seinem starken Auftritt im jüngsten Test gegen Finnland (4:0) vergangenen Sonntag hatte sich der 18-Jährige als Hoffnungsträger für die WM in den USA, Mexiko und Kanada in den Vordergrund gespielt. Und seine Chancen erhöht, im offensiven Mittelfeld möglicherweise den dritten vakanten Startelfplatz neben den gesetzten Florian Wirtz (FC Liverpool) und Jamal Musiala (FC Bayern) einzunehmen.

    In der Endphase der abgelaufenen Spielzeit war Karl von Anfang April bis Anfang Mai circa einen Monat lang wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen und hatte unter anderem das Viertelfinalrückspiel der Champions League gegen seinen Traumverein Real Madrid verpasst. Rechtzeitig vor der Nominierung des deutschen WM-Aufgebots war der Hochbegabte dann wieder fit geworden.

    "Ich habe einfach Bock zu zocken, ich scheiß' mir nix. Und dann kommen ein paar Skills dazu", sagte Karl nach seinem Gala-Auftritt gegen Finnland zu seiner erfrischend unbekümmerten Spielweise. Sollte der Bayern-Star die WM tatsächlich verpassen, könnte Nagelsmann mit Said El Mala einen weiteren Shootingstar der zurückliegenden Bundesligasaison als Option für eine Nachnominierung im Kopf haben. Der Flügelspieler vom 1. FC Köln, der diesen Sommer noch für einen millionenschweren Transfer sorgen könnte, würde für ein ähnlich unbekümmertes Auftreten wie Karl stehen. Im November 2025 hatte Nagelsmann El Mala erstmals nominiert, ohne ihm dabei zu seinem Länderspieldebüt zu verhelfen. Den Sprung ins WM-Aufgebot hatte der 19-Jährige knapp verpasst.

  • Deniz Undav zurück im Training: Maximal Jokereinsatz bei WM-Generalprobe des DFB-Teams

    Während Torwart Manuel Neuer, der zum Turnier in Nordamerika in die Nationalmannschaft zurückgekehrt ist, aufgrund seiner Wadenverletzung auch die WM-Generalprobe gegen die USA am Samstag verpassen wird, ist bei Stürmer Deniz Undav zumindest ein Jokereinsatz drin.

    Der Torjäger des VfB Stuttgart war gegen die Finnen am Sonntag nach seinem Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 angeschlagen ausgewechselt worden und "hat in der Woche ein bisschen kürzer getreten", erklärte Nagelsmann. "Gestern hat er wieder Teile der Einheit mitgemacht, heute das komplette Abschlusstraining. Er wird aber auf keinen Fall länger als 30 Minuten spielen morgen, weil wir nichts riskieren wollen", so der DFB-Coach.

    Acht Tage nach dem Aufeinandertreffen mit den Vereinigten Staaten beginnt für Deutschland die WM mit dem ersten Gruppenspiel gegen Curacao. Weitere Vorrundgegner sind die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni)

  • Der deutsche Kader für die WM 2026

    PositionSpielerVereinRückennummer
    TorOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    TorManuel NeuerFC Bayern München1
    TorAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensiveWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensiveNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefensivePascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensiveJoshua KimmichFC Bayern München6
    DefensiveFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensiveAleksandar PavlovicFC Bayern München5
    DefensiveDavid RaumRB Leipzig22
    DefensiveAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensiveNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensiveAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensiveJonathan TahFC Bayern München4
    DefensiveMalick ThiawNewcastle United24
    OffensiveNadiem AmiriMainz 0520
    OffensiveMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    OffensiveLeon GoretzkaFC Bayern München8
    OffensiveKai HavertzFC Arsenal7
    OffensiveLennart KarlFC Bayern München25
    OffensiveJamie LewelingVfB Stuttgart9
    OffensiveJamal MusialaFC Bayern München10
    OffensiveLeroy SaneGalatasaray Istanbul19
    OffensiveDeniz UndavVfB Stuttgart26
    OffensiveFlorian WirtzFC Liverpool17
    OffensiveNick WoltemadeNewcastle United11
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