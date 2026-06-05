Wie Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitagabend bestätigte, hat sich Bayern Münchens Offensivjuwel Lennart Karl im Training der Nationalmannschaft verletzt.
Julian Nagelsmann spricht sogar von einer möglichen Nachnominierung! Bayern-Shootingstar Lennart Karl verletzt sich kurz vor der WM
Julian Nagelsmann wegen Lennart Karl besorgt: "Sah nicht so gut aus"
"Leider hat sich Lenny heute im Training verletzt. Da müssen wir mal abwarten, was raus kommt. Es sah ehrlich gesagt nicht so gut aus", gab Nagelsmann am Tag vor dem finalen WM-Härtest gegen Co-Gastgeber USA zu Protokoll.
Nähere Details zu Art und Schwere der Verletzung kommunizierte der Bundestrainer nicht, Karl werde zu näheren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. "Fahrt nicht hinterher, lasst den Spieler kurz in Ruhe", bat er die anwesenden Journalisten um Fingerspitzengefühl. "Irgendwann bekommt Ihr dann Informationen dazu, was er hat. Er muss die Situation jetzt erst einmal verarbeiten, wir genau so. Dafür brauchen wir eine Diagnose, dann informieren wir Euch. Und dann schauen wir ganz in Ruhe, ob wir mit ihm ins Turnier gehen können oder einen Spieler nachnominieren."
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DFB-Team: Wäre Said El Mala der logische Nachrücker für Lennart Karl?
Karl hatte sich mit einer guten Debütsaison als Profi bei den Bayern für das DFB-Team empfohlen und Ende März im Testspiel gegen die Schweiz (4:3) seine Premiere in der A-Nationalmannschaft gefeiert.
Insbesondere mit seinem starken Auftritt im jüngsten Test gegen Finnland (4:0) vergangenen Sonntag hatte sich der 18-Jährige als Hoffnungsträger für die WM in den USA, Mexiko und Kanada in den Vordergrund gespielt. Und seine Chancen erhöht, im offensiven Mittelfeld möglicherweise den dritten vakanten Startelfplatz neben den gesetzten Florian Wirtz (FC Liverpool) und Jamal Musiala (FC Bayern) einzunehmen.
In der Endphase der abgelaufenen Spielzeit war Karl von Anfang April bis Anfang Mai circa einen Monat lang wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen und hatte unter anderem das Viertelfinalrückspiel der Champions League gegen seinen Traumverein Real Madrid verpasst. Rechtzeitig vor der Nominierung des deutschen WM-Aufgebots war der Hochbegabte dann wieder fit geworden."Ich habe einfach Bock zu zocken, ich scheiß' mir nix. Und dann kommen ein paar Skills dazu", sagte Karl nach seinem Gala-Auftritt gegen Finnland zu seiner erfrischend unbekümmerten Spielweise. Sollte der Bayern-Star die WM tatsächlich verpassen, könnte Nagelsmann mit Said El Mala einen weiteren Shootingstar der zurückliegenden Bundesligasaison als Option für eine Nachnominierung im Kopf haben. Der Flügelspieler vom 1. FC Köln, der diesen Sommer noch für einen millionenschweren Transfer sorgen könnte, würde für ein ähnlich unbekümmertes Auftreten wie Karl stehen. Im November 2025 hatte Nagelsmann El Mala erstmals nominiert, ohne ihm dabei zu seinem Länderspieldebüt zu verhelfen. Den Sprung ins WM-Aufgebot hatte der 19-Jährige knapp verpasst.
Deniz Undav zurück im Training: Maximal Jokereinsatz bei WM-Generalprobe des DFB-Teams
Während Torwart Manuel Neuer, der zum Turnier in Nordamerika in die Nationalmannschaft zurückgekehrt ist, aufgrund seiner Wadenverletzung auch die WM-Generalprobe gegen die USA am Samstag verpassen wird, ist bei Stürmer Deniz Undav zumindest ein Jokereinsatz drin.
Der Torjäger des VfB Stuttgart war gegen die Finnen am Sonntag nach seinem Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 angeschlagen ausgewechselt worden und "hat in der Woche ein bisschen kürzer getreten", erklärte Nagelsmann. "Gestern hat er wieder Teile der Einheit mitgemacht, heute das komplette Abschlusstraining. Er wird aber auf keinen Fall länger als 30 Minuten spielen morgen, weil wir nichts riskieren wollen", so der DFB-Coach.
Acht Tage nach dem Aufeinandertreffen mit den Vereinigten Staaten beginnt für Deutschland die WM mit dem ersten Gruppenspiel gegen Curacao. Weitere Vorrundgegner sind die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni)
Der deutsche Kader für die WM 2026
Position Spieler Verein Rückennummer Tor Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Tor Manuel Neuer FC Bayern München 1 Tor Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defensive Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensive Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defensive Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defensive Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Defensive Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensive Aleksandar Pavlovic FC Bayern München 5 Defensive David Raum RB Leipzig 22 Defensive Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defensive Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defensive Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defensive Jonathan Tah FC Bayern München 4 Defensive Malick Thiaw Newcastle United 24 Offensive Nadiem Amiri Mainz 05 20 Offensive Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Offensive Leon Goretzka FC Bayern München 8 Offensive Kai Havertz FC Arsenal 7 Offensive Lennart Karl FC Bayern München 25 Offensive Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Offensive Jamal Musiala FC Bayern München 10 Offensive Leroy Sane Galatasaray Istanbul 19 Offensive Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Offensive Florian Wirtz FC Liverpool 17 Offensive Nick Woltemade Newcastle United 11