Julian Nagelsmann spricht sogar von einer möglichen Nachnominierung! Bayern-Shootingstar Lennart Karl verletzt sich kurz vor der WM

"Leider hat sich Lenny heute im Training verletzt. Da müssen wir mal abwarten, was raus kommt. Es sah ehrlich gesagt nicht so gut aus", gab Nagelsmann am Tag vor dem finalen WM-Härtest gegen Co-Gastgeber USA zu Protokoll.

Nähere Details zu Art und Schwere der Verletzung kommunizierte der Bundestrainer nicht, Karl werde zu näheren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. "Fahrt nicht hinterher, lasst den Spieler kurz in Ruhe", bat er die anwesenden Journalisten um Fingerspitzengefühl. "Irgendwann bekommt Ihr dann Informationen dazu, was er hat. Er muss die Situation jetzt erst einmal verarbeiten, wir genau so. Dafür brauchen wir eine Diagnose, dann informieren wir Euch. Und dann schauen wir ganz in Ruhe, ob wir mit ihm ins Turnier gehen können oder einen Spieler nachnominieren."