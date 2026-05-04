"Das ist nicht Liverpool": Virgil van Dijk rechnet mit Horrorsaison des LFC ab

"Ich bin nicht hier, um Ausreden zu finden. Es war bislang eine sehr enttäuschende Saison, eine inakzeptable Saison für uns, und es ist hart", sagte der Mitspieler von Florian Wirtz.

"Wir sollten uns nicht selbst bemitleiden", fuhr van Dijk (34) fort und betonte: "Wir müssen arbeiten, wir müssen das drehen und sicherstellen, dass sich solche Dinge nächste Saison nicht wiederholen, denn das ist nicht Liverpool."

Die Niederlage am vergangenen Sonntag war für den Titelverteidiger wettbewerbsübergreifend die 18. der Saison und ein Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Qualifikation. Liverpool belegt in der Premier League hinter United Rang vier.