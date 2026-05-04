Kapitän Virgil van Dijk hat nach der 2:3-Pleite des FC Liverpool bei Erzrivale Manchester United eine schonungslose Analyse der enttäuschenden Saison der Reds geliefert.
"Das ist nicht Liverpool": Virgil van Dijk rechnet mit Horrorsaison des LFC ab
Van Dijk: "Eine inakzeptable Saison für uns"
"Ich bin nicht hier, um Ausreden zu finden. Es war bislang eine sehr enttäuschende Saison, eine inakzeptable Saison für uns, und es ist hart", sagte der Mitspieler von Florian Wirtz.
"Wir sollten uns nicht selbst bemitleiden", fuhr van Dijk (34) fort und betonte: "Wir müssen arbeiten, wir müssen das drehen und sicherstellen, dass sich solche Dinge nächste Saison nicht wiederholen, denn das ist nicht Liverpool."
Die Niederlage am vergangenen Sonntag war für den Titelverteidiger wettbewerbsübergreifend die 18. der Saison und ein Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Qualifikation. Liverpool belegt in der Premier League hinter United Rang vier.
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Sind die Tage von Arne Slot beim FC Liverpool bald gezählt?
Teammanager Arne Slot, nach der Meisterschaft in seiner Premierensaison als Nachfolger von Jürgen Klopp noch gefeiert, steht unter Druck. Van Dijk machte deutlich, dass der Anspruch des Klubs ein anderer ist: "Konstanz ist das Schwierigste in jedem Job, aber sie ist der beste Weg zu Ergebnissen und Erfolg. Diese Konstanz müssen wir finden. Wir müssen verstehen, dass wir das nächste Saison nicht wiederholen können. Es ist inakzeptabel."
Gegen Kritik am Freizeitverhalten einiger Teamkollegen, die vor dem Spiel in Manchester auf Reisen gesehen worden waren, wehrte sich van Dijk jedoch. "Ich bin mir nicht sicher, ob es Urlaub war. Es war ein Städtetrip", sagte der Niederländer und ergänzte: "Wir sind keine Kinder. Jeder ist erwachsen."