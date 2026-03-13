Dank Niklas Süle: Wird Felix Nmecha beim BVB zum Rekordverdiener?

Durch seine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2030 ist Felix Nmecha neben Niklas Süle zum Topverdiener beim BVB aufgestiegen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verdient der zentrale Mittelfeldspieler ab sofort zehn Millionen Euro im Jahr, doch dabei soll es nicht bleiben.

Wie Sky berichtet, erhöht sich das Gehalt des 25-Jährigen im Sommer noch einmal um eine beträchtliche Summe. Denn dann soll er Teile des Gehalts von Niklas Süle übernehmen, der übereinstimmenden Berichten zufolge keinen neuen Vertrag mehr in Dortmund erhalten wird und den Klub nach der Saison ablösefrei verlässt.