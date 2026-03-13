Goal.com
Dank Niklas Süle: Wird Felix Nmecha beim BVB zum Rekordverdiener?

Mit seiner Vertragsverlängerung steigt Felix Nmecha zum Topverdiener bei Borussia Dortmund auf. Ab Sommer winkt ihm beim BVB gar ein Rekordgehalt.

Durch seine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2030 ist Felix Nmecha neben Niklas Süle zum Topverdiener beim BVB aufgestiegen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verdient der zentrale Mittelfeldspieler ab sofort zehn Millionen Euro im Jahr, doch dabei soll es nicht bleiben.

Wie Sky berichtet, erhöht sich das Gehalt des 25-Jährigen im Sommer noch einmal um eine beträchtliche Summe. Denn dann soll er Teile des Gehalts von Niklas Süle übernehmen, der übereinstimmenden Berichten zufolge keinen neuen Vertrag mehr in Dortmund erhalten wird und den Klub nach der Saison ablösefrei verlässt.

  • Gegenteiliges berichtete zuletzt aber der sogenannte Transferinsider Gianluca Di Marzio: "Bei Süle gibt es keine Neuigkeiten, und ich glaube sogar, dass er seinen Vertrag mit Borussia Dortmund noch verlängern könnte. Der BVB hat versucht, seinen Vertrag zu verlängern, und wird dies auch weiterhin versuchen. Sie wollen wirklich, dass er bleibt", sagte er gegenüber wettfreunde.net.

    Süle soll laut Sky aktuell ein Rekordgehalt in Höhe von zwölf bis 14 Millionen Euro im Jahr beziehen. Eine Summe, die dann Nmecha einstreichen soll. Auch Nico Schlotterbeck soll im Falle einer Vertragsverlängerung in jene Sphären aufsteigen.

  • Felix NmechaGetty Images

    Interesse aus der Premier League: Nmecha mit Ausstiegsklausel im Vertrag

    Weil mittlerweile besonders in der Premier League das Interesse an Nmecha immens sein und unter anderem Manchester United, Chelsea, Tottenham und Manchester City Interesse angemeldet haben sollen, musste der BVB dem Spieler eine Ausstiegsklausel zusichern.

    Diese soll laut Bild 2027 bei 80 Millionen Euro liegen, ein Jahr später wäre er schließlich schon für etwas weniger Geld, nämlich für 70 Millionen Euro, zu haben. Sollte ein finanzstarker Klub diese Klausel ziehen, könnte Nmecha den BVB dementsprechend trotz Vertragsverlängerung zeitnah verlassen. Immerhin würde die Borussia dann aber fürstlich entschädigt werden.

  • Felix Nmecha: Statistiken beim BVB 2025/2026

    • Spiele: 38
    • Einsatzminuten: 2.855
    • Tore: 5
    • Vorlagen: 3
    • Gelbe Karten: -
    • Rote Karten: -
