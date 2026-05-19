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Curacao bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Weltmeisterschaft
Curacao

Für das DFB-Team beginnt die WM 2026 mit einem Duell gegen Curacao - am Montag hat Trainer-Routinier Dick Advocaat sein Aufgebot für die Endrunde vorgestellt.

Der 78 Jahre alte Niederländer setzt dabei größtenteils auf jene Spieler, die bereits den erfolgreichen Qualifikationsweg für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) bestritten hatten. Für den Karibikstaat ist es die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft überhaupt.

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Welche Spieler es in den Kader von Curacao geschafft haben, erfahrt Ihr im Folgenden.

  • Curacao bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

    Im 26 Spieler umfassenden Kader finden sich auch mehrere Profis mit Bundesliga-Vergangenheit. Dazu zählen Jürgen Locadia, einst bei Hoffenheim und Bochum aktiv, der frühere Wolfsburger Riechedly Bazoer sowie Tahith Chong, der vor einigen Jahren leihweise für Werder Bremen spielte. Komplettiert wird das Quartett von Joshua Brenet, der ebenfalls bereits für Hoffenheim auflief.

    Stark vertreten ist zudem die niederländische Eredivisie: Gleich acht nominierte Spieler stehen dort unter Vertrag. Zu ihnen gehören Armando Obispo von PSV Eindhoven, NEC-Nijmegen-Profi Deveron Fonville sowie Sherel Floranus (PEC Zwolle) und Shurandy Sambo von Sparta Rotterdam.

    Advocaat kennt die Mannschaft bestens. Der ehemalige Trainer von Borussia Mönchengladbach hatte Curacao bereits durch die WM-Qualifikation geführt, sich anschließend jedoch zurückgezogen, um seine schwer erkrankte Tochter zu betreuen. Nachdem sein Landsmann Fred Rutten infolge interner Spannungen vor wenigen Tagen zurücktrat, kehrte Advocaat nun erneut an die Seitenlinie zurück.

    Das erste WM-Spiel der Verbandsgeschichte bestreitet Curacao am 14. Juni in Houston gegen die deutsche Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Weitere Gegner in Gruppe E sind Ecuador und die Elfenbeinküste.

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  • Curacao bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Torhüter

    NameVerein
    Tyrick BodakSC Telstar
    Trevor DoornbuschVVV-Venlo
    Eloy RoomMiami FC

  • Curacao bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Verteidiger

    NameVerein
    Riechedly BazoerKonyaspor
    Joshua BrenetKayserispor
    Roshon Van EijmaRKC Waalwijk
    Sherel FloranusPEC Zwolle
    Deveron FonvilleNEC Nijmegen
    Jurien GaariAbha Club
    Armando ObispoPSV Eindhoven
    Shurandy SamboSparta Rotterdam

  • Curacao bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Mittelfeldspieler

    NameVerein
    Juninho BacunaFC Volendam
    Leandro BacunaIgdir
    Livano ComenenciaFC Zürich
    Kevin FelidaFC Den Bosch
    Ar'Jany MarthaRotherham United
    Tyrese NoslinSC Telstar
    Godfried RoemeratoeRKC Waalwijk

  • Curacao bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Angreifer

    NameVerein
    Jeremy Antonisse AE Kifisia
    Tahith ChongSheffield United
    Kenji GorreMaccabi Haifa
    Sontje HansenMiddlesbrough
    Gervane KastaneerTerengganu FC
    Brandley KuwasFC Volendam
    Jürgen LocadiaMiami FC
    Jearl MargarithaSK Beveren
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