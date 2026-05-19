Curacao bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Im 26 Spieler umfassenden Kader finden sich auch mehrere Profis mit Bundesliga-Vergangenheit. Dazu zählen Jürgen Locadia, einst bei Hoffenheim und Bochum aktiv, der frühere Wolfsburger Riechedly Bazoer sowie Tahith Chong, der vor einigen Jahren leihweise für Werder Bremen spielte. Komplettiert wird das Quartett von Joshua Brenet, der ebenfalls bereits für Hoffenheim auflief.

Stark vertreten ist zudem die niederländische Eredivisie: Gleich acht nominierte Spieler stehen dort unter Vertrag. Zu ihnen gehören Armando Obispo von PSV Eindhoven, NEC-Nijmegen-Profi Deveron Fonville sowie Sherel Floranus (PEC Zwolle) und Shurandy Sambo von Sparta Rotterdam.

Advocaat kennt die Mannschaft bestens. Der ehemalige Trainer von Borussia Mönchengladbach hatte Curacao bereits durch die WM-Qualifikation geführt, sich anschließend jedoch zurückgezogen, um seine schwer erkrankte Tochter zu betreuen. Nachdem sein Landsmann Fred Rutten infolge interner Spannungen vor wenigen Tagen zurücktrat, kehrte Advocaat nun erneut an die Seitenlinie zurück.

Das erste WM-Spiel der Verbandsgeschichte bestreitet Curacao am 14. Juni in Houston gegen die deutsche Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Weitere Gegner in Gruppe E sind Ecuador und die Elfenbeinküste.