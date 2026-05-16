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Champagner und Extra-Training! So irre feierte Cristiano Ronaldo seinen Sieg beim Ballon d’Or
In einem Interview im "Tripletta"-Podcast der "Gazzetta dello Sport" erzählte Davide Ancelotti, Sohn und Assistent von Carlo Ancelotti, eine erstaunliche Anekdote über die Disziplin des Stürmers von Al-Nassr. Die Geschichte beginnt 2014, als Ronaldo nach einer starken Saison in Spanien Lionel Messi und Manuel Neuer hinter sich ließ und seinen dritten Goldenen Ball gewann.
Ancelotti Jr. berichtet, die Feier war kurz und streng geregelt. "Als er 2014 den Ballon d'Or gewann, stieß Cristiano mit einem Glas Champagner an, um zu feiern. Beim ersten Training bat er darum, eine zusätzliche Einheit zu absolvieren, um die Kalorien wieder abzutrainieren", sagt Davide. Diese konsequente Aufmerksamkeit für seine körperliche Verfassung zeigt, warum der Veteran auch mit über 40 Jahren noch an der Spitze des Sports steht.
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Ehrgeizigige Spieler bei Real Madrid: Badminton um vier Uhr morgens
Davide Ancelotti bereitet sich darauf vor, seinen Vater bei der brasilianischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 zu unterstützen. Er sagt, der Wettbewerbsgeist in der Kabine von Real Madrid sei ansteckend. Die Spieler wollten sich auf dem Platz und bei jeder Einheit auf dem Trainingsgelände gegenseitig übertrumpfen.
"Ist das das Geheimnis der Champions? Ich glaube schon, auch wenn es manchmal übertrieben ist", sagte Davide. "Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass bei Real Madrid zwei Spieler, deren Namen ich nicht nennen werde, um vier Uhr morgens auf dem Rückweg von einem Auswärtsspiel ein Badminton-Match austrugen, weil sie eine Wette abgeschlossen hatten. Und bei einer anderen Gelegenheit mussten wir den Fußballtennisplatz abbauen, weil die Spiele zu intensiv wurden."
Das war für Ancelotti der beste Mittelfeldspieler, mit dem er je zusammengearbeitet hat
Während Ronaldo wegen seiner körperlichen Verfassung oft die Schlagzeilen beherrscht, hob Davide auch andere Real-Madrid-Legenden hervor, die in jedem Bereich ihres Berufslebens Perfektion verlangten. Auf die Frage nach dem besten Mittelfeldspieler, mit dem er je zusammengearbeitet hat, nannte er ohne zu zögern die Mittelfeld-Maestros, die eine Ära im Bernabeu geprägt haben.
"[Toni] Kroos. Aber auch [Luka] Modric, über den ich eine tolle Geschichte zu erzählen habe", sagte Davide. "Er trug unter seinen Real-Madrid-Socken immer noch einmal Socken. Eines Tages im Stadion von Rayo vergaß der Zeugwart, der für ihn wie ein Bruder war, diese mitzubringen. Luka wurde sehr wütend. Das waren perfektionistische Spieler."
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Vorbereitung auf die Herausforderung in Brasilien
Davide spricht über seine aktuelle Rolle bei der "Selecao", den Druck im internationalen Fussball und die besondere Kultur des brasilianischen Spiels. Nach seiner Zeit als Cheftrainer bei Botafogo gehört er fest zum Stab seines Vaters, der in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada nach weltweitem Ruhm strebt.
Zu seinen nächsten Zielen sagte Davide: "Jetzt steht die Weltmeisterschaft an der Seite meines Vaters an, danach hoffe ich, einen Verein zu finden, der mir zusagt. Ich habe bereits einige Angebote auf dem Tisch und möchte mich noch vor dem Turnier entscheiden, aber wir werden sehen." Zum Posten in Brasilien fügte er hinzu: "Wir glauben, dass es ausserhalb Italiens keine Kultur gibt, um jeden Preis zu kämpfen, aber die Leidenschaft, die ich in Brasilien gesehen habe – für die Nationalmannschaft, aber auch bei Botafogo, wo ich trainiert habe – ist unglaublich. Jeder will gewinnen, und wenn man das grün-gelbe Trikot sieht, spürt man unweigerlich ein grosses Verantwortungsgefühl."