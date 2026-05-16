Champagner und Extra-Training! So irre feierte Cristiano Ronaldo seinen Sieg beim Ballon d’Or

In einem Interview im "Tripletta"-Podcast der "Gazzetta dello Sport" erzählte Davide Ancelotti, Sohn und Assistent von Carlo Ancelotti, eine erstaunliche Anekdote über die Disziplin des Stürmers von Al-Nassr. Die Geschichte beginnt 2014, als Ronaldo nach einer starken Saison in Spanien Lionel Messi und Manuel Neuer hinter sich ließ und seinen dritten Goldenen Ball gewann.

Ancelotti Jr. berichtet, die Feier war kurz und streng geregelt. "Als er 2014 den Ballon d'Or gewann, stieß Cristiano mit einem Glas Champagner an, um zu feiern. Beim ersten Training bat er darum, eine zusätzliche Einheit zu absolvieren, um die Kalorien wieder abzutrainieren", sagt Davide. Diese konsequente Aufmerksamkeit für seine körperliche Verfassung zeigt, warum der Veteran auch mit über 40 Jahren noch an der Spitze des Sports steht.