BVB macht große Fortschritte - Vertragsdetails zu Nico Schlotterbeck durchgesickert

Der BVB will um Schlotterbeck, der derzeit bei der Nationalmannschaft weilt, eine neue Mannschaft aufbauen. "Dortmund ist in Epochen geprägt - und es steht eine neue Epoche an. Der Verein verändert sich gerade ein bisschen, und Schlotterbeck kann ein Gesicht einer Epoche werden", sagte Klub-Berater Matthias Sammer bei Sky. "Ich sage, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass er bei Borussia Dortmund bleibt."

Schlotterbecks derzeitiger Vertrag läuft 2027 aus. In der letzten Phase der Verhandlungen wird auch Ole Book mit am Tisch sitzen, der 40-Jährige wurde am Montag als neuer Sportdirektor präsentiert. Von Sebastian Kehl hatte sich der BVB am Sonntag getrennt.