Burder von BVB-Stürmer Serhou Guirassy wütet bei Instagram: "Eine verdammte Schande"

Karamba Guirassy teilte bei Instagram einen Beitrag, in dem die drei Finalisten aufgelistet sind. Darüber schrieb er garniert mit einem Clown-Emoji es sei "eine verdammte Schande", dass es der Dortmunder Angreifer nicht auf das Podium geschafft habe.

Guirassy listete außerdem die Auszeichnungen und Errungenschaften seines Bruders in der jüngeren Vergangenheit auf und verwies unter anderem darauf, dass der Nationalspieler Guineas bei der Wahl zum Ballon d'Or auf Rang 21 gelandet sei.

Vor Serhou Guirassy landeten drei durchaus namhafte Spieler: Achraf Hakimi (27, Marokko) von Champions-League-Sieger PSG, Liverpools Superstar Mohamed Salah (33, Ägypten) und Torjäger Victor Osimhen (26, Nigeria) vom türkischen Titelträger Galatasaray. Auch sie feierten im vergangenen Jahr teils große Erfolge.

Der Gewinner wird am 19. November im Rahmen einer Gala in Marokkos Hauptstadt Rabat verkündet. Gesucht wird der Nachfolger von Ademola Lookman (Atalanta Bergamo), der 2024 gewann. Für Ex-BVB-Verteidiger Hakimi wäre es der erste Triumph. In den beiden letzten Ausgaben landete er jeweils auf dem zweiten Platz. Osimhen setzte sich bereits 2023 durch, während es für Salah nach 2017 und 2018 gar die dritte Auszeichnung wäre.