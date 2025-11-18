BVB-Stürmer Serhou Guirassy geht bei der Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres leer aus. Der Angreifer gehört bei den CAFA Awards nicht zu den Top-3 und dieser Umstand bringt seinen Bruder maximal in Rage.
Burder von BVB-Stürmer Serhou Guirassy wütet bei Instagram: "Eine verdammte Schande"
Afrikas Fußballer des Jahres: Gewinnt erstmals Achraf Hakimi?
Karamba Guirassy teilte bei Instagram einen Beitrag, in dem die drei Finalisten aufgelistet sind. Darüber schrieb er garniert mit einem Clown-Emoji es sei "eine verdammte Schande", dass es der Dortmunder Angreifer nicht auf das Podium geschafft habe.
Guirassy listete außerdem die Auszeichnungen und Errungenschaften seines Bruders in der jüngeren Vergangenheit auf und verwies unter anderem darauf, dass der Nationalspieler Guineas bei der Wahl zum Ballon d'Or auf Rang 21 gelandet sei.
Vor Serhou Guirassy landeten drei durchaus namhafte Spieler: Achraf Hakimi (27, Marokko) von Champions-League-Sieger PSG, Liverpools Superstar Mohamed Salah (33, Ägypten) und Torjäger Victor Osimhen (26, Nigeria) vom türkischen Titelträger Galatasaray. Auch sie feierten im vergangenen Jahr teils große Erfolge.
Der Gewinner wird am 19. November im Rahmen einer Gala in Marokkos Hauptstadt Rabat verkündet. Gesucht wird der Nachfolger von Ademola Lookman (Atalanta Bergamo), der 2024 gewann. Für Ex-BVB-Verteidiger Hakimi wäre es der erste Triumph. In den beiden letzten Ausgaben landete er jeweils auf dem zweiten Platz. Osimhen setzte sich bereits 2023 durch, während es für Salah nach 2017 und 2018 gar die dritte Auszeichnung wäre.
- Getty Images
Serhou Guirassy steckt beim BVB in einem Formtief
Hinter Serhou Guirassy liegt eine bärenstarke erste Saison bei Borussia Dortmund. Nach seinem 18 Millionen Euro schweren Wechsel vom VfB Stuttgart zu den Westfalen erzielte er in 50 Begegnungen 38 Tore und legte neun weitere Treffer noch direkt auf. Zudem wurde er mit 14 Toren in 13 Spielen gemeinsam mit Raphinha vom FC Barcelona die Torschützenkönig in der Champions League.
In dieser Saison läuft es allerdings auch aufgrund diverser Blessuren nicht mehr so rund: Guirassy steht allerdings bei immer noch ordentlichen elf Scorerpunkten in 15 Pflichtspielen. Forderungen, er solle seinem 29 Jahre alten Top-Stürmer eine Verschnaufpause gönnen, wies Dortmunds Trainer Niko Kovac jüngst allerdings zurück.
Im kicker stellte er klar: "Ich weiß, dass viele auf ihn schauen als Stürmer. Ich weiß aber auch, wie wichtig er für uns ist. Seine Tore fehlen uns im Moment. Aber er wird wieder dahin kommen. Ich bin froh, dass ich ihn habe, und werde an ihm festhalten. Er ist nicht nur ein toller Stürmer, sondern vor allem ein ganz toller Mensch."
"Ich rede grundsätzlich viel mit meinen Spielern, natürlich auch mit Serhou. Ich sehe, dass er total engagiert ist. Er spürt, was ich von ihm denke. Ich kenne es auch von meinen vorherigen Stationen, dass ein Stürmer mal eine Durststrecke hat. Genau dann braucht er Vertrauen des Trainers – und das bekommt Serhou von mir."
Afrikas Fußballer des Jahres: Die letzten Gewinner
- 2024: Ademola Lookman (Atalanta Bergamo)
- 2023: Victor Osimhen (SSC Neapel)
- 2022: Sadio Mane (FC Bayern)
- 2019: Sadio Mane (FC Liverpool)
- 2018: Mohamed Salah (FC Liverpool)
- 2017: Mohamed Salah (FC Liverpool)
- 2016: Riyad Mahrez (Leicester City)
- 2015: Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)