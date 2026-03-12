Goal.com
Bologna-Rom LIVE 1:1: Pellegrini antwortet Bernardeschi! Erneuter Pfostenschuss von Malen

Verfolgen Sie das Rennen live.

Nach zwei schmerzhaften Niederlagen in der Meisterschaft gegen Genua bzw. Verona treffen Bologna und Rom im italienischen Derby im Achtelfinale der Europa League aufeinander: Das Hinspiel findet im Dall'Ara-Stadion statt, das Rückspiel aufgrund der besseren Platzierung der Giallorossi in der Meisterschaft im Olimpico-Stadion.

    BOLOGNA-ROM 1:1

    TORSCHÜTZEN: 50' Bernardeschi (B), 71' Pellegrini (R)

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda (79' Lykogiannis); Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe (71' Cambiaghi); Castro (79' Dallinga). Trainer: Italiano

    ROM (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik (66' Hermoso); Rensch (58' Tsimikas), El Aynaoui (66' Pellegrini), Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza (46' Vaz); Malen. Trainer: Gasperini

    SCHIEDSRICHTER: Jablonski

    VERWARNTE SPIELER: Miranda (B), Wesley (R), Casale (B), Cristante (R)

    AUSGESCHLOSSENE SPIELER: -

