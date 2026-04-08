Bizarre Entwicklung seit Wechsel-Verkündung! Muss sich der BVB Sorgen um einen Millionentransfer machen?

Seit Ende Februar stand der junge Brasilianer zwar in neun Pflichtspielen im Kader, kam jedoch jeweils nicht zum Einsatz. Beim BVB muss man sich also durchaus Sorgen darüber machen, dass der Zwölf-Millionen-Euro-Neuzugang im Sommer mit nicht allzu viel Spielpraxis bei der Borussia ankommen könnte.

Prates war schon vor Bekanntwerden seines Wechsels kein Stammspieler bei Cruzeiro, stand aber beispielsweise im Januar noch dreimal in der Startelf des Traditionsklubs aus Belo Horizonte. Danach kamen im Februar nur noch zwei jeweils siebenminütige Kurzeinsätze hinzu.