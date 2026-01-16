Edin Dzeko könnte offenbar für einen der interessantesten Transfers des bisherigen Winters sorgen. Wie die französische Zeitung L'Equipe berichtet, zieht es den Stürmer von der AC Florenz möglicherweise nach Paris.
Alternative zu einem ehemaligen Stürmer des FC Bayern: Wechselt Edin Dzeko nach Paris?
Paris FC soll Edin Dzeko kontaktiert haben
Allerdings nicht zu Champions-League-Sieger PSG, sondern zu Paris FC. Der Aufsteiger und aktuelle Tabellen-15. der Ligue 1 soll Dzeko laut L'Equipe bereits kontaktiert haben.
Nach der Bundesliga, der Premier League und der Serie A würde Dzeko damit die vierte europäische Top-Liga in seinen Karriereverlauf schreiben. Der aktuelle Vertrag des 39-Jährigen bei der Fiorentina läuft am Saisonende aus. Zwar gibt es eine leistungsbezogene Verlängerungsoption, aktuell sieht es jedoch nicht danach aus, dass er über den Sommer hinaus in Florenz bleibt.
- Getty Images Sport
Paris FC hat neben Edin Dzeko wohl auch Mathys Tel im Auge
Denn Dzeko, vergangenen Sommer ablösefrei von Fenerbahce gekommen, wurde bei den Italienern bisher nicht glücklich. In elf Serie-A-Einsätzen gelang dem Bosnier noch kein Tor, wettbewerbsübergreifend kam er in bisher 18 Spielen auf zwei Treffer. Vor allem in der Liga kam er zuletzt kaum noch zum Einsatz: Zwischen Ende November und Anfang Januar stand Dzeko nur in einem von sieben Serie-A-Spielen auf dem Platz, ehe ihn kürzlich eine Fußprellung außer Gefecht setzte.
Paris FC ist derweil aktuell auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer. Dabei wurden zuletzt unter anderem auch der ehemalige Mainzer Ludovic Ajorque (Stade Brest) und ein früherer Bayern-Star gehandelt: Laut Skyhat Paris FC ein Auge auf Mathys Tel geworfen, der schon in der Jugend mal ein Jahr bei den Hauptstädtern verbrachte und im Februar 2025 vom FCB zu Tottenham gewechselt war. Da Tel dort kein Stammspieler ist, soll er offen für einen Wechsel sein, wenngleich die Spurs ihn aber wohl noch halten wollen.
Edin Dzeko will noch einmal zur WM
Für Dzeko wäre angesichts der schwierigen Situation in Florenz ein Wechsel auch hinsichtlich eines großen Ziels interessant: Der Routinier will schließlich mit Bosnien-Herzegowina noch zur WM 2026, in den Playoffs Ende März könnte man sich noch das Ticket zur Endrunde sichern. In ihrem Halbfinale treffen die Bosnier auf Wales, in einem möglichen Playoff-Finale würde es gegen Italien oder Nordirland gehen.
Dzeko, der kurz vor den Playoffs seinen 40. Geburtstag feiert, spielte in der WM-Qualifikation trotz fortgeschrittenen Fußballeralters eine wichtige Rolle, ist weiterhin gesetzt im bosnischen Sturmzentrum. In sieben Quali-Einsätzen waren ihm fünf Tore gelungen, Bosnien landete hinter Österreich letztlich auf Platz zwei.
2014 hatte Dzeko die erste und bisher einzige bosnische WM-Teilnahme miterlebt, stand beim Vorrunden-Aus in allen drei Gruppenspielen in der Startelf und erzielte beim 3:1-Sieg gegen Iran ein Tor.
Neben Paris FC hat Dzeko wohl auch noch weitere Optionen für einen Winterwechsel. So sollen beispielsweise Konyaspor, der FC Genua oder auch sein Jugendklub Zeljeznicar Sarajevo anklopfen.
- Getty Images
Edin Dzekos bisherige Profistationen in der Übersicht
- 2003 - 2005: Zeljeznicar Sarajevo (1 Einsatz / 0 Tore)
- 2005 - 2007: FK Teplice (46 Einsätze / 16 Tore)
- 2007 - 2011: VfL Wolfsburg (142 Einsätze / 85 Tore)
- 2011 - 2015: Manchester City (189 Einsätze / 72 Tore)
- 2015 - 2021: AS Rom (260 Einsätze / 119 Tore)
- 2021 - 2023: Inter Mailand (101 Einsätze / 31 Tore)
- 2023 - 2025: Fenerbahce (99 Einsätze / 46 Tore)
- seit 2025: AC Florenz (18 Einsätze / 2 Tore)