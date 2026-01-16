Alternative zu einem ehemaligen Stürmer des FC Bayern: Wechselt Edin Dzeko nach Paris?

Für Dzeko wäre angesichts der schwierigen Situation in Florenz ein Wechsel auch hinsichtlich eines großen Ziels interessant: Der Routinier will schließlich mit Bosnien-Herzegowina noch zur WM 2026, in den Playoffs Ende März könnte man sich noch das Ticket zur Endrunde sichern. In ihrem Halbfinale treffen die Bosnier auf Wales, in einem möglichen Playoff-Finale würde es gegen Italien oder Nordirland gehen.

Dzeko, der kurz vor den Playoffs seinen 40. Geburtstag feiert, spielte in der WM-Qualifikation trotz fortgeschrittenen Fußballeralters eine wichtige Rolle, ist weiterhin gesetzt im bosnischen Sturmzentrum. In sieben Quali-Einsätzen waren ihm fünf Tore gelungen, Bosnien landete hinter Österreich letztlich auf Platz zwei.

2014 hatte Dzeko die erste und bisher einzige bosnische WM-Teilnahme miterlebt, stand beim Vorrunden-Aus in allen drei Gruppenspielen in der Startelf und erzielte beim 3:1-Sieg gegen Iran ein Tor.

Neben Paris FC hat Dzeko wohl auch noch weitere Optionen für einen Winterwechsel. So sollen beispielsweise Konyaspor, der FC Genua oder auch sein Jugendklub Zeljeznicar Sarajevo anklopfen.