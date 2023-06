Fenerbahce verpflichtet Edin Dzeko ablösefrei

Der nächste namhafte Stürmer für die Süper Lig: Edin Dzeko wechselt nach Istanbul und geht künftig bei Fenerbahce auf Torejagd.

WAS IST PASSIERT? Fenerbahce hat Stürmerstar Edin Dzeko verpflichtet, das gab der türkische Topklub am Donnerstag offiziell bekannt. Der 37-Jährige wechselt ablösefrei nach Istanbul, da sein Vertrag bei Inter Mailand am 30. Juni ausläuft.

WAS IST DER HINTERGRUND? Berichten zufolge unterschreibt Dzeko bei Fenerbahce nun einen Zweijahresvertrag bis 2025.

Der Bosnier hatte zuletzt zwei Jahre lang für Inter Mailand gespielt, erreichte mit den Italienern in der abgelaufenen Saison das Champions-League-Finale. Dzeko gelangen in 2022/23 in 52 Pflichtspielen 14 Tore und fünf Vorlagen für Inter.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Dzeko hatte von 2007 bis Anfang 2011 in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg gespielt. Nach viereinhalb Jahren bei Manchester City zog er 2015 weiter zur AS Rom, ehe er 2021 zu Inter wechselte.