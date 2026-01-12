Sein Frust soll riesig sein: Schnappt sich Jürgen Klopp einen enttäuschten Ex-Stürmer des FC Bayern München?

Tel, dessen Vertrag noch bis 2031 bei den Londonern läuft, erklärte bereits im Oktober, wie sehr es ihn ärgerte, dass er bei seinem neuen Klub nicht in den Kader für die Königsklasse aufgenommen worden war. "Um ehrlich zu sein: Ich war viele Wochen richtig sauer", sagte Tel gegenüber The Telegraph. damals. "Aber dann dachte ich mir: 'Nutz' das und zeig' ihm (Spurs-Trainer Thomas Frank, d. Red.), dass du unbedingt im Kader stehen musst'. Schlechte Erfahrungen bringen mich weiter als gute."

Tel hatte von Sommer 2022 bis Februar 2025 83 Pflichtspiele (16 Tore) für Bayern absolviert, verließ München dann zunächst per Leihe in Richtung Tottenham. Schon Tels Start in die laufende Saison verlief sehr holprig.

An den ersten sechs Premier-League-Spieltagen schaffte er es nur einmal in die Startelf. Insgesamt erzielte er bislang drei Treffer und stand sieben Mal in der Startelf.



