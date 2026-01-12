Nach einem Leihgeschäft wechselte Mathys Tel im vergangenen Sommer vom FC Bayern München für 35 Millionen Euro Ablöse fest zu Tottenham Hotspur. Dort schaffte es der Stürmer jedoch nicht in den Champions-League-Kader und kommt kaum zum Einsatz. Kommt es zu einem baldigen Abgang?
Sein Frust soll riesig sein: Schnappt sich Jürgen Klopp einen enttäuschten Ex-Stürmer des FC Bayern München?
Informationen von RMC Sport aus Frankreich zufolge gibt es mehrere Interessenten an Tel. Darunter zählen demnach die AS Rom und der FC Villarreal, beide Klubs sollen sich eine Leihe des Franzosen vorstellen können.
Auch in Frankreich verfolgen mehrere Vereine der Ligue 1, darunter der zum Red-Bull-Konsortium und von Jürgen Klopp sportlich beratene gehörende Paris FC, den Spieler. Es heißt jedoch, dass der aktuell hohe Verletztenstand im Kader von Tottenham die Spurs dazu nötige, Tel zu behalten.
- Getty Images Sport
Großer Frust bei Tel
Tels Frust über die aktuelle Situation ist offenbar groß. Er strebt Tel einen Platz bei der WM an. Zwar stand er in den vergangenen beiden Premier-League-Partien in der Startelf, insgesamt kommt er aber meist nur kurz zum Einsatz und steht nach 19 Pflichtspielen in dieser Saison bei lediglich 685 Spielminuten.
Mit Trainer Thomas Frank scheint Tel nicht richtig klarzukommen: Zunächst wurde er nicht für den CL-Kader berücksichtigt, erst nach Dominic Solankes Verletzung wurde er nachnominiert.
Der Coach selbst steht unter starkem Druck. Tottenham liegt weit hinter den Premier-League-Spitzenplätzen, aus den letzten zwölf Ligaspielen holte der Klub nur zwei Siege. Ein Trainerwechsel könnte Tel neue Chancen eröffnen.
Tel kommt bei Tottenham selten zum Zug
Tel, dessen Vertrag noch bis 2031 bei den Londonern läuft, erklärte bereits im Oktober, wie sehr es ihn ärgerte, dass er bei seinem neuen Klub nicht in den Kader für die Königsklasse aufgenommen worden war. "Um ehrlich zu sein: Ich war viele Wochen richtig sauer", sagte Tel gegenüber The Telegraph. damals. "Aber dann dachte ich mir: 'Nutz' das und zeig' ihm (Spurs-Trainer Thomas Frank, d. Red.), dass du unbedingt im Kader stehen musst'. Schlechte Erfahrungen bringen mich weiter als gute."
Tel hatte von Sommer 2022 bis Februar 2025 83 Pflichtspiele (16 Tore) für Bayern absolviert, verließ München dann zunächst per Leihe in Richtung Tottenham. Schon Tels Start in die laufende Saison verlief sehr holprig.
An den ersten sechs Premier-League-Spieltagen schaffte er es nur einmal in die Startelf. Insgesamt erzielte er bislang drei Treffer und stand sieben Mal in der Startelf.
- Getty Images Sport
Mathys Tel: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Pflichtspiele: 19
- Tore: 3
- Vorlagen: 0