Nachdem Stürmerstar Julian Alvarez erst dieser Tage seine Zukunft bei Atletico Madrid über den Sommer hinaus offen gelassen hat, scheint es nun eine neue Wendung beim Transferkandidaten des FC Barcelona zu geben.
Absage an Transfer-Hammer? Atletico Madrid soll vom FC Barcelona zunehmend genervt sein
Barca wird seine Transferpläne rund um Álvarez im kommenden Sommer nämlich voraussichtlich nicht umsetzen können. Laut einem Bericht der spanischen Zeitung Sport hat Atletico derzeit keinerlei Absicht, den 26-jährigen Angreifer an die Katalanen abzugeben. In Madrid soll man vielmehr zunehmend genervt davon sein, wie offensiv Barcelona öffentlich um den argentinischen Weltmeister wirbt.
Atletico befindet sich darüber hinaus in einer sehr starken Verhandlungsposition: Alvarez ist noch bis 2030 an den Klub gebunden und sein Vertrag enthält eine Ausstiegsklausel von rund 500 Millionen Euro. Damit können die Madrilenen einen Wechsel zum amtierenden spanischen Meister problemlos blockieren. Erst bei einem Angebot, das klar über der Marke von 100 Millionen Euro liegt, würde der Verein überhaupt darüber nachdenken, den Stürmer ins Ausland ziehen zu lassen.
- (C)Getty Images
Wechselt Julian Alvarez zum FC Barcelona?
Allerdings: Nach dem 5:2-Sieg im Champions-League-Achtelfinalhinspiel gegen Tottenham Hotspur am Dienstagabend gefragt, ob er auch kommende Saison im Atletico-Trikot auflaufen werde, legte sich Alvarez keineswegs fest: "Ich weiß es noch nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein", lautete die Antwort des Argentiniers, der anfügte: "Ich bin glücklich hier."
Dennoch dürften Alvarez' Worte bei Atleticos Verantwortlichen nicht gerade für Entspannung sorgen - und bei Barca hingegen Hoffnung schüren. Die Katalanen wollen den 26-Jährigen als möglichen Nachfolger von Robert Lewandowski ins Camp Nou lotsen. Ob der Pole noch ein Jahr bei Barca dran hängt oder im Sommer ablösefrei den Verein verlässt, ist weiterhin offen.
Atletico will Julian Alvarez halten - auch Chelsea klopft wohl an
Neben Barca soll sich unter anderem auch Paris Saint-Germain bei Alvarez in Stellung gebracht haben. Die Franzosen wären eher dazu in der Lage, den hohen Preis für den Angreifer auf den Tisch zu legen - ebenso wie der FC Chelsea, der zuletzt bereits Gespräche mit Alvarez' Beratern geführt haben soll.
Atletico will den argentinischen Nationalspieler derweil unbedingt halten und würde dessen Arbeitspapier sogar gerne weit im Voraus verlängern. "Ich bin zufrieden mit ihm. Ich hoffe, er bleibt noch viele Jahre bei Atletico", betonte Trainer Diego Simeone.
Ob die langfristige Planung auf Gegenseitigkeit beruht, ist derweil offen. In jüngerer Vergangenheit gab es Gerüchte, wonach Alvarez Zweifel daran hat, ob Atleti der richtige Verein ist, um seine Träume von den größten Titeln verwirklichen zu können.
Am Dienstag hatte Alvarez zwei Tore und einen Assist zum klaren Erfolg über Tottenham beigesteuert. Atletico hatte 2024 satte 75 Millionen Euro Ablöse für den 1,70-Meter-Mann an Manchester City überwiesen, in Madrid ist Alvarez im Angriff gesetzt.
Auch, als es diese Saison zwischenzeitlich mau lief und er in LaLiga von Anfang November bis Ende Februar fast vier Monate lang ohne Tor blieb, hielt Simeone an ihm fest. In Champions League und Copa del Rey hatte Alvarez weiter regelmäßig getroffen, seine Quote ist ob der Liga-Torflaute aber nicht herausragend. Wettbewerbsübergreifend sind Alvarez in 2025/26 bisher in 41 Einsätzen 16 Tore gelungen. Dazu kommen sieben Vorlagen.
- Getty Images
Julian Alvarez: Seine Zahlen in dieser Saison
- Einsätze: 41
- Tore: 16
- Assists: 7