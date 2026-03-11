Stürmerstar Julian Alvarez hat eine Zukunft bei Atletico Madrid über den Sommer hinaus offen gelassen.
"Vielleicht ja, vielleicht nein": 100-Millionen-Euro-Stürmer macht dem FC Barcelona Hoffnung
Wechselt Julian Alvarez zum FC Barcelona?
Nach dem 5:2-Sieg im Champions-League-Achtelfinalhinspiel gegen Tottenham Hotspur am Dienstagabend gefragt, ob er auch kommende Saison im Atletico-Trikot auflaufen werde, legte sich Alvarez keineswegs fest: "Ich weiß es noch nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein", lautete die Antwort des Argentiniers, der anfügte: "Ich bin glücklich hier."
Dennoch dürften Alvarez' Worte bei Atleticos Verantwortlichen nicht gerade für Entspannung sorgen - und beim FC Barcelona hingegen Hoffnung schüren. Die Katalanen sollen schließlich Interesse an dem 26-Jährigen bekunden, ihn möglicherweise als Nachfolger von Robert Lewandowski ins Camp Nou lotsen wollen. Ob der Pole noch ein Jahr bei Barca dran hängt oder im Sommer ablösefrei den Verein verlässt, ist weiterhin offen.
Medienberichten zufolge ist Alvarez bei Barca einer der Top-Kandidaten für einen Sommertransfer. Das Problem dabei: Die enorm hohe Ablösesumme. Der argentinische Weltmeister steht bei Atletico noch bis 2030 unter Vertrag, einen entsprechend hohen Preis würden die Colchoneros im Falle eines Verkaufs aufrufen. Von deutlich mehr als 100 Millionen Euro ist die Rede. Ob sich das finanziell gebeutelte Barcelona diese Ablöse leisten kann, darf stark bezweifelt werden.
Atletico will Julian Alvarez halten - auch Chelsea klopft wohl an
Neben Barca soll sich unter anderem auch Paris Saint-Germain bei Alvarez in Stellung gebracht haben. Die Franzosen wären eher dazu in der Lage, den hohen Preis für den Angreifer auf den Tisch zu legen - ebenso wie der FC Chelsea, der zuletzt bereits Gespräche mit Alvarez' Beratern geführt haben soll.
Atletico will den argentinischen Nationalspieler derweil unbedingt halten und würde dessen Arbeitspapier sogar gerne weit im Voraus verlängern. "Ich bin zufrieden mit ihm. Ich hoffe, er bleibt noch viele Jahre bei Atletico", betonte dazu passend Trainer Diego Simeone am Dienstagabend. Ob die langfristige Planung auf Gegenseitigkeit beruht, ist derweil offen. In jüngerer Vergangenheit gab es Gerüchte, wonach Alvarez Zweifel daran hat, ob Atleti der richtige Verein ist, um seine Träume von den größten Titeln verwirklichen zu können.
Am Dienstag hatte Alvarez zwei Tore und einen Assist zum klaren Erfolg über Tottenham beigesteuert. Atletico hatte 2024 satte 75 Millionen Euro Ablöse für den 1,70-Meter-Mann an Manchester City überwiesen, in Madrid ist Alvarez im Angriff gesetzt.
Auch, als es diese Saison zwischenzeitlich mau lief und er in LaLiga von Anfang November bis Ende Februar fast vier Monate lang ohne Tor blieb, hielt Simeone an ihm fest. In Champions League und Copa del Rey hatte Alvarez weiter regelmäßig getroffen, seine Quote ist ob der Liga-Torflaute aber nicht herausragend. Wettbewerbsübergreifend sind Alvarez in 2025/26 bisher in 41 Einsätzen 16 Tore gelungen. Dazu kommen sieben Vorlagen.
Julian Alvarez: Seine Zahlen in dieser Saison
- Einsätze: 41
- Tore: 16
- Assists: 7