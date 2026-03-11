"Vielleicht ja, vielleicht nein": 100-Millionen-Euro-Stürmer macht dem FC Barcelona Hoffnung

Neben Barca soll sich unter anderem auch Paris Saint-Germain bei Alvarez in Stellung gebracht haben. Die Franzosen wären eher dazu in der Lage, den hohen Preis für den Angreifer auf den Tisch zu legen - ebenso wie der FC Chelsea, der zuletzt bereits Gespräche mit Alvarez' Beratern geführt haben soll.

Atletico will den argentinischen Nationalspieler derweil unbedingt halten und würde dessen Arbeitspapier sogar gerne weit im Voraus verlängern. "Ich bin zufrieden mit ihm. Ich hoffe, er bleibt noch viele Jahre bei Atletico", betonte dazu passend Trainer Diego Simeone am Dienstagabend. Ob die langfristige Planung auf Gegenseitigkeit beruht, ist derweil offen. In jüngerer Vergangenheit gab es Gerüchte, wonach Alvarez Zweifel daran hat, ob Atleti der richtige Verein ist, um seine Träume von den größten Titeln verwirklichen zu können.

Am Dienstag hatte Alvarez zwei Tore und einen Assist zum klaren Erfolg über Tottenham beigesteuert. Atletico hatte 2024 satte 75 Millionen Euro Ablöse für den 1,70-Meter-Mann an Manchester City überwiesen, in Madrid ist Alvarez im Angriff gesetzt.

Auch, als es diese Saison zwischenzeitlich mau lief und er in LaLiga von Anfang November bis Ende Februar fast vier Monate lang ohne Tor blieb, hielt Simeone an ihm fest. In Champions League und Copa del Rey hatte Alvarez weiter regelmäßig getroffen, seine Quote ist ob der Liga-Torflaute aber nicht herausragend. Wettbewerbsübergreifend sind Alvarez in 2025/26 bisher in 41 Einsätzen 16 Tore gelungen. Dazu kommen sieben Vorlagen.