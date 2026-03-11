"Er hat seine Karriere komplett zerstört": Heftige Kritik wegen historisch früher Auswechslung von Tottenham-Torwart Antonin Kinsky

"Jeder in der Fußballwelt wird sich fortan an diesen Moment erinnern, wenn er Kinskys Namen sieht oder hört. Du hättest ihn wenigstens bis zur Halbzeit drauf lassen müssen. So hat er (Tudor, d. Red.) seine Karriere komplett zerstört. Ich fühle wirklich mit ihm", schimpfte Torwart-Legende Peter Schmeichel, von 1991 bis 1999 für Manchester United aktiv, als TV-Experte bei CBS.

Kinsky hatte am Dienstagabend zunächst überraschend den Vorzug vor Stammkeeper Guglielmo Vicario erhalten und stand in Madrid im Spurs-Tor. Dann erlebte der 22-jährige Tscheche aber eine Anfangsphase zum Vergessen: Im Vorfeld des frühen 0:1 rutschte Kinsky beim Versuch, einen langen Ball zu spielen, weg und so landete das Leder bei Atleticos Ademola Lookman. Über Julian Alvarez wurde Marcos Llorente bedient, der die Hausherren in Führung brachte.

Beim 0:2 traf Kinsky keine Schuld, beim dritten Gegentreffer spielte er aber wieder eine ungewollte Hauptrolle. Einen Rückpass wollte er zu Teamkollege Kevin Danso weiterleiten, der Versuch missglückte jedoch komplett. So kam der Ball stattdessen zu Alvarez, der mühelos ins leere Tor einschieben konnte.

Kurz darauf nahm Tudor den jungen Keeper dann bereits in der 17. Minute vom Platz und brachte doch noch Stammbesetzung Vicario ins Spiel. Es war das erste Mal überhaupt in der Champions-League-Geschichte, dass ein Torhüter ohne vorliegende Verletzung innerhalb der ersten 20 Minuten einer Partie ausgewechselt wurde.