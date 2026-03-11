Tottenham Hotspurs Trainer Igor Tudor wurde für seine Entscheidung, Torwart Antonin Kinsky im Achtelfinalhinspiel der Champions League bei Atletico Madrid historisch früh auszuwechseln, von mehreren namhaften Ex-Spielern scharf kritisiert.
"Er hat seine Karriere komplett zerstört": Heftige Kritik wegen historisch früher Auswechslung von Tottenham-Torwart Antonin Kinsky
Tottenham-Torwart Kinsky bei Horror-Abend historisch früh ausgewechselt
"Jeder in der Fußballwelt wird sich fortan an diesen Moment erinnern, wenn er Kinskys Namen sieht oder hört. Du hättest ihn wenigstens bis zur Halbzeit drauf lassen müssen. So hat er (Tudor, d. Red.) seine Karriere komplett zerstört. Ich fühle wirklich mit ihm", schimpfte Torwart-Legende Peter Schmeichel, von 1991 bis 1999 für Manchester United aktiv, als TV-Experte bei CBS.
Kinsky hatte am Dienstagabend zunächst überraschend den Vorzug vor Stammkeeper Guglielmo Vicario erhalten und stand in Madrid im Spurs-Tor. Dann erlebte der 22-jährige Tscheche aber eine Anfangsphase zum Vergessen: Im Vorfeld des frühen 0:1 rutschte Kinsky beim Versuch, einen langen Ball zu spielen, weg und so landete das Leder bei Atleticos Ademola Lookman. Über Julian Alvarez wurde Marcos Llorente bedient, der die Hausherren in Führung brachte.
Beim 0:2 traf Kinsky keine Schuld, beim dritten Gegentreffer spielte er aber wieder eine ungewollte Hauptrolle. Einen Rückpass wollte er zu Teamkollege Kevin Danso weiterleiten, der Versuch missglückte jedoch komplett. So kam der Ball stattdessen zu Alvarez, der mühelos ins leere Tor einschieben konnte.
Kurz darauf nahm Tudor den jungen Keeper dann bereits in der 17. Minute vom Platz und brachte doch noch Stammbesetzung Vicario ins Spiel. Es war das erste Mal überhaupt in der Champions-League-Geschichte, dass ein Torhüter ohne vorliegende Verletzung innerhalb der ersten 20 Minuten einer Partie ausgewechselt wurde.
- (C)Getty Images
Igor Tudor in der Kritik: "Das ist skrupellos"
Auch der ehemalige englische Nationalkeeper Joe Hart, der 2020/21 selbst für Tottenham spielte, war fassungslos über Tudors Maßnahme. "Das brach mir das Herz. Klar, er (Kinsky, d. Red.) hatte schlechte 14 Minuten, keine Frage", räumte Hart als TV-Experte bei TNT Sports ein, betonte aber: "Tudor geht nicht einmal zu ihm hin. Wenn das Teamführung sein soll, bin ich sprachlos."
Von dem kroatischen Coach hätte sich Hart in der brisanten Situation deutlich mehr Empathie gewünscht: "Steh' doch deiner Mannschaft bei, sende ihnen eine Botschaft. Er steht einfach nur da und tut so, als wäre nichts passiert." Kinsky hatte bei seiner Auswechslung Tränen in den Augen, war sichtlich mitgenommen. Zwei Betreuer sprangen ihm beim Gang in die Kabine nach und trösteten ihn, von Tudor gab es dahingehend aber keinerlei Regung.
"Eine schlechtere Mannschaftsführung als hier geht nicht", knöpfte sich auch der frühere englische Nationalspieler Steve McManaman Tudor vor. "Dass sein Trainer Kinsky nicht mal eines Blickes würdigt, geschweige denn kurz zu ihm geht und sagt 'Sorry, mach' dir keinen Kopf' oder seinen Arm um ihn legt, einfach irgendetwas tut, um sich empathisch zu zeigen ... Kälter geht's echt nicht. Das ist skrupellos", so McManaman.
Antonin Kinsky ist bei Tottenham die Nummer 2 hinter Guglielmo Vicario
Kurz nach Kinskys Auswechslung kassierten die Spurs in der 22. Minute bereits das 0:4, konnten sich danach aber zumindest etwas berappeln. Am Ende stand eine 2:5-Niederlage zu Buche, die ein Weiterkommen - noch dazu bei Tottenhams derzeitiger Form - im Rückspiel kommende Woche sehr unwahrscheinlich macht.
Für Kinsky war es indes erst der dritte Einsatz in der laufenden Saison gewesen, zuvor kam er lediglich im EFL Cup zweimal zum Zug. In der Premier League stand bis dato stets Vicario im Kasten der Londoner.
Kinsky war Anfang 2025 für 16,5 Millionen Euro Ablöse von Slavia Prag zu Tottenham gewechselt. Da Vicario seinerzeit verletzt ausfiel, durfte er zunächst einige Spiele von Beginn an ran. Gut einen Monat nach seiner Ankunft war Vicario jedoch wieder einsatzbereit und Kinsky rückte ins zweite Glied. Insgesamt stand er bisher 13-mal für die Spurs auf dem Platz.
- Getty Images Sport
Tottenham droht der erste Abstieg seit fast 50 Jahren
Tudor, der bei seinen vorherigen Trainerstation bei Lazio Rom und Juventus Turin jeweils sehr schnell wieder gehen musste, hat indes einen Horrorstart als Tottenham-Coach erwischt. Die vier bisherigen Spiele unter dem 47-Jährigen gingen allesamt verloren, bei der 1:3-Heimniederlage im Ligaspiel gegen Crystal Palace vergangene Woche verließen einige Zuschauer schon bei Halbzeit das Stadion.
Da Tudors Vertrag nur bis Saisonende gilt, ist es bei der aktuellen Lage wahrscheinlich, dass er erneut nur wenige Monate bei einem Verein bleibt - sollte er angesichts der immer bedrohlicheren Situation in der Liga nicht noch früher entlassen werden: Tottenham hat als Tabellen-16. der Premier League nur noch einen Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, es droht der erste Gang in die Zweitklassigkeit seit fast 50 Jahren.
Vor dem Rückspiel gegen Atletico steht am Sonntag eine schwere Auswärtsaufgabe bei Meister FC Liverpool an. Eine Woche später kommt es dann vor heimischer Kulisse zum Sechs-Punkte-Spiel gegen den aktuellen Tabellennachbarn Nottingham Forest, der ebenfalls in akuter Abstiegsgefahr schwebt.
Die nächsten Spiele von Tottenham
- 15. März: FC Liverpool vs. Tottenham (Premier League)
- 18. März: Tottenham vs. Atletico Madrid (Champions League)
- 22. März: Tottenham vs. Nottingham Forest (Premier League)