Robert Lewandowskis Vertrag beim FC Barcelona läuft am Saisonende aus. Zwar gibt es die Option auf eine Verlängerung, zuletzt ging die Tendenz aber mehr und mehr zu einem Abschied aus dem Camp Nou im Sommer. Daher hat sich Barca offenbar vorbereitet und nur noch zwei Stürmer als Nachfolger im Visier.
Nachfolge von Robert Lewandowski: FC Barcelona legt sich offenbar auf zwei Kandidaten fest
Informationen von ESPN zufolge handelte es sich dabei um die schon länger gehandelten Julian Alvarez von Atletico Madrid und Dusan Vlahovic von Juventus Turin. Demnach träume Barcas Präsident Joan Laporta immer noch von einem Transfer von Alvarez, den er als idealen Neuzugang ansieht. Sportdirektor Deco prüfe jedoch kostengünstigere Optionen.
Ein Wechsel von Alvarez dürfte sich jedoch als kompliziert erweisen, da Atletico voraussichtlich deutlich mehr als 100 Millionen Euro für den Stürmer verlangen wird und auch andere große europäische Vereine um seine Verpflichtung konkurrieren könnten. So soll auch der FC Arsenal die Möglichkeit eines Transfers des argentinischen Nationalspielers unter die Lupe nehmen.
Vlahovic dagegen stand bereits vor seinem Wechsel von Florenz zu Juventus im Jahr 2022 auf der Wunschliste des FC Barcelona. Die Tatsache, dass sein Vertrag im Juni ausläuft, macht ihn zu einer besonders interessanten Option für die Katalanen.
- Getty Images Sport
Alvarez und Vlahovic im Visier von Barca
Der 25-jährige Vlahovic fällt derzeit aufgrund einer Leistenverletzung aus, hatte jedoch vor seiner Pause in 17 Einsätzen in allen Wettbewerben für die Turiner sechs Tore erzielt und zwei Vorlagen gegeben.
Der serbische Nationalspieler hat seit seinem Wechsel zu Juventus Mühe, die Erwartungen zu erfüllen. Barcelona ist nicht der einzige Verein, der an Vlahovic interessiert ist. Auch die beiden Premier-League-Klubs Tottenham und Chelsea beobachten den Juventus-Star. Zudem soll die AC Mailand Interesse an Vlahovic haben.
Im Rennen um Alvarez sei es allerdings "noch ein langer Weg", zitiert der Bericht eine vereinsnahe Quelle. Es könnte bei ihm "viel passieren, aber wir beobachten die Situation aufmerksam", heißt es weiter.
Alvarez, der in dieser Saison in 29 Spielen elf Tore erzielt hat, steht bis 2030 bei Atletico unter Vertrag. Seine Ausstiegsklausel liegt bei satten 500 Millionen Euro.
Zukunft von Lewandowski unklar
Lewandowski selbst ließ seine Zukunft Ende Dezember offen, sagte im Interview mit dem polnischen Journalisten Bogdan Rymanowski: "Aktuell weiß ich nicht, wo ich spielen möchte. Es gibt keinen Grund, darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, welche Richtung ich nehmen soll, aber ich habe keinen Druck."
Im Falle eines Wechsels wird vor allem über mögliche Engagements des Ex-Bayern-Goalgetters in Saudi-Arabien oder der MLS spekuliert. Chicago Fire soll zuletzt Interesse angemeldet haben.
Derweil hofft Lewandowski mit der polnischen Nationalmannschaft noch auf ein Highlight im kommenden Sommer. Nach Platz zwei hinter den Niederlanden in ihrer Qualifikationsgruppe kämpfen die Polen Ende März in den Playoffs um eines der letzten Tickets zur WM 2026. Im Halbfinale trifft man zuhause auf Albanien, in einem möglichen Playoff-Finale würde es gegen Schweden oder die Ukraine gehen.
Lewandowski war nach Unstimmigkeiten mit Ex-Trainer Michal Probierz vergangenes Jahr vorübergehend aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Nachdem Probierz durch Jan Urban ersetzt wurde, kehrte der Superstar jedoch ins Team zurück, in der WM-Qualifikation gelangen Lewandowski in sieben Einsätzen vier Tore. Bei erfolgreichen Playoffs würde Polen bei der WM im Sommer in der Vorrunde auf Japan, die Niederlande und Tunesien treffen.
- Getty Images Sport
Robert Lewandowskis Zahlen für den FC Barcelona
- Bei Barca seit: 2022
- Einsätze: 171
- Tore: 112
- Assists: 22
- Titel: 2x Spanischer Meister, 1x Spanischer Pokalsieger, 3x Spanischer Supercup-Sieger