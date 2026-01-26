Nachfolge von Robert Lewandowski: FC Barcelona legt sich offenbar auf zwei Kandidaten fest

Informationen von ESPN zufolge handelte es sich dabei um die schon länger gehandelten Julian Alvarez von Atletico Madrid und Dusan Vlahovic von Juventus Turin. Demnach träume Barcas Präsident Joan Laporta immer noch von einem Transfer von Alvarez, den er als idealen Neuzugang ansieht. Sportdirektor Deco prüfe jedoch kostengünstigere Optionen.

Ein Wechsel von Alvarez dürfte sich jedoch als kompliziert erweisen, da Atletico voraussichtlich deutlich mehr als 100 Millionen Euro für den Stürmer verlangen wird und auch andere große europäische Vereine um seine Verpflichtung konkurrieren könnten. So soll auch der FC Arsenal die Möglichkeit eines Transfers des argentinischen Nationalspielers unter die Lupe nehmen.

Vlahovic dagegen stand bereits vor seinem Wechsel von Florenz zu Juventus im Jahr 2022 auf der Wunschliste des FC Barcelona. Die Tatsache, dass sein Vertrag im Juni ausläuft, macht ihn zu einer besonders interessanten Option für die Katalanen.