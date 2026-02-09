Für Alvarez gibt es neben Chelsea noch andere Interessenten, die bislang aber noch nicht derart konkret wie die Blues geworden sind. Der FC Barcelona gilt als einer der Kandidaten, mit denen sich der Angreifer selbst anfreunden könnte. Allerdings verfügen die Katalanen wohl nicht über die nötigen finanziellen Mittel, um einen Transfer des noch bis 2030 in Madrid unter Vertrag stehenden Angreifers zu stemmen.

Auch dem FC Arsenal wird ein loses Interesse an Alvarez nachgesagt, der im Sommer noch dem Bericht zufolge als unverkäuflich bei den Colchoneros galt. Daran habe sich nun aber etwas geändert - und schuld sei die aktuelle Formschwäche des Argentiniers, der in 32 Pflichtspielen in allen Wettbewerben in der laufenden Saison nur auf insgesamt elf Treffer kommt.