Der FC Chelsea ist angeblich an einer Verpflichtung von Atletico Madrids Julian Alvarez interessiert und macht im Werben um den argentinischen Stürmer ernst. Das berichtet ESPN Argentina. Demnach hat es in der vergangenen Woche bereits erste Gespräche zwischen den Alvarez-Beratern und den Blues in London gegeben.
- Getty Images
Julian Alvarez für den FC Barcelona wohl zu teuer
Für Alvarez gibt es neben Chelsea noch andere Interessenten, die bislang aber noch nicht derart konkret wie die Blues geworden sind. Der FC Barcelona gilt als einer der Kandidaten, mit denen sich der Angreifer selbst anfreunden könnte. Allerdings verfügen die Katalanen wohl nicht über die nötigen finanziellen Mittel, um einen Transfer des noch bis 2030 in Madrid unter Vertrag stehenden Angreifers zu stemmen.
Auch dem FC Arsenal wird ein loses Interesse an Alvarez nachgesagt, der im Sommer noch dem Bericht zufolge als unverkäuflich bei den Colchoneros galt. Daran habe sich nun aber etwas geändert - und schuld sei die aktuelle Formschwäche des Argentiniers, der in 32 Pflichtspielen in allen Wettbewerben in der laufenden Saison nur auf insgesamt elf Treffer kommt.
- Getty Images Sport
Investoreneinstieg beschert Atletico Madrid mehr Handlungsspielraum
Julian Alvarez wird aktuell noch mit einem Marktwert von 100 Millionen Euro gehandelt. Ein Betrag, der für Chelsea durchaus im Rahmen der Möglichkeiten liegt. Allerdings sind die Madrilenen nach dem Einstieg von Apollo Sports Capital, einer Investorengruppe, die 55 Prozent der Klub-Anteile übernahm, finanziell nun deutlich besser als noch in der Vergangenheit aufgestellt, sodass ein Alvarez-Verkauf im Sommer aus Sicht der Colchoneros keine Notwendigkeit ist, um frisches Geld in die Kasse zu bekommen.
Die Saison 2025/26 von Julian Alvarez:
- Spiele: 32
- Spielminuten: 2405
- Tore: 11
- Assists: 5