"Ich habe kein Gefühl dafür": Robert Lewandowski äußert sich zu einem möglichen Abschied vom FC Barcelona

Während Lewandowski selbst seine Zukunft noch offen lässt, sprach seine Frau Anna bereits Ende Januar etwas klarer über die Situation: "Wir werden sehen, wie die Saison in Barcelona in diesem Jahr verläuft, denn, sagen wir mal, es wird wahrscheinlich die letzte Saison meines Mannes hier sein. Also haben wir das Beste daraus gemacht. Wir haben jeden Moment, jedes Spiel mit den Fans genossen, weil wir wissen, dass wir das alles eines Tages nicht mehr haben werden."

Lewandowski, der 2022 vom FC Bayern nach Barcelona wechselte, ist im Angriffszentrum der Katalanen seit dieser Saison nicht mehr unangefochten die erste Wahl. Trotzdem bleibt er unter Trainer Hansi Flick ein bedeutender Bestandteil der Mannschaft. In der laufenden Spielzeit 2025/26 kommt er bislang auf 14 Treffer und drei Vorlagen in 33 Einsätzen. Barca führt die Liga mit einem Vorsprung von vier Zählern auf Real Madrid an.

Sollte es tatsächlich zu einem Abschied aus Barcelona kommen, wurden zuletzt vor allem die MLS sowie Klubs aus Saudi-Arabien als mögliche nächste Stationen gehandelt. Ein Verbleib in Europa ist jedoch ebenfalls denkbar: Mit der AC Milan, Atletico Madrid und Fenerbahce sollen bereits mehrere Vereine ihre Fühler nach Lewandowski ausgestreckt haben.