Der Vertrag von Robert Lewandowski beim FC Barcelona läuft im Sommer aus. Wie es danach weitergeht, weiß der Pole selbst noch nicht.
"Ich habe kein Gefühl dafür": Robert Lewandowski äußert sich zu einem möglichen Abschied vom FC Barcelona
"Ich weiß es nicht. Weil ich es spüren muss. Im Moment kann ich Ihnen nichts sagen, weil ich mir noch nicht einmal zu 50 Prozent sicher bin, welchen Weg ich einschlagen möchte. Das ist noch nicht der richtige Moment", sagte Lewandowski im Interview mit The Athletic.
"Mit meiner Erfahrung und meinem Alter muss ich mich jetzt nicht entscheiden. Ich habe kein Gefühl dafür, wie ich mich entscheiden soll. Vielleicht muss ich mich in drei Monaten entscheiden. Aber trotzdem habe ich keinen Stress. Ich muss es spüren. Ich muss anfangen, es zu spüren, dann wird es für mich einfacher sein, wenn wir über meine Zukunft sprechen", erklärte der 37-Jährige weiter.
Lewandowskis Frau deutet Abschied von Barcelona an
Während Lewandowski selbst seine Zukunft noch offen lässt, sprach seine Frau Anna bereits Ende Januar etwas klarer über die Situation: "Wir werden sehen, wie die Saison in Barcelona in diesem Jahr verläuft, denn, sagen wir mal, es wird wahrscheinlich die letzte Saison meines Mannes hier sein. Also haben wir das Beste daraus gemacht. Wir haben jeden Moment, jedes Spiel mit den Fans genossen, weil wir wissen, dass wir das alles eines Tages nicht mehr haben werden."
Lewandowski, der 2022 vom FC Bayern nach Barcelona wechselte, ist im Angriffszentrum der Katalanen seit dieser Saison nicht mehr unangefochten die erste Wahl. Trotzdem bleibt er unter Trainer Hansi Flick ein bedeutender Bestandteil der Mannschaft. In der laufenden Spielzeit 2025/26 kommt er bislang auf 14 Treffer und drei Vorlagen in 33 Einsätzen. Barca führt die Liga mit einem Vorsprung von vier Zählern auf Real Madrid an.
Sollte es tatsächlich zu einem Abschied aus Barcelona kommen, wurden zuletzt vor allem die MLS sowie Klubs aus Saudi-Arabien als mögliche nächste Stationen gehandelt. Ein Verbleib in Europa ist jedoch ebenfalls denkbar: Mit der AC Milan, Atletico Madrid und Fenerbahce sollen bereits mehrere Vereine ihre Fühler nach Lewandowski ausgestreckt haben.
Robert Lewandowski: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 34
- Tore: 14
- Vorlagen: 3
Häufig gestellte Fragen
Lewandowski ist Mittelstürmer – ein klassischer Neuner, technisch komplett, beidfüßig und im Strafraum seit Jahren eine der dominantesten Figuren des Weltfußballs.
Er wurde am 21. August 1988 in Warschau geboren.
Lewandowski trägt die Nummer 9 – seine ikonische RL9-Marke basiert genau auf dieser Zahl.
Je nach Quelle wird seine Größe mit 1,85 bis 1,86 Metern angegeben.
Sein Gewicht wird mit rund 81 Kilogramm angegeben.
Er trägt die Schuhgröße 44 – auch wenn Dani Olmo einmal über die 43 gescherzt hat.
Lewandowskis dominanter Fuß ist der rechte – auch wenn er längst als beidfüßig gefährlich gilt.
Er wurde im Nachwuchs u. a. beim FC Varsovia ausgebildet, bevor seine Profikarriere über Znicz Pruszkow und Lech Poznan Fahrt aufnahm.
Lewandowski besitzt Immobilien in Spanien – aufgrund seiner Zeit beim FC Barcelona – und weiterhin in Polen. Beide Standorte sind Teil seines dauerhaften Lebensmittelpunkts.
Er besitzt eine exklusive Sportwagen-Kollektion. Ein Modell in seinem Portfolio liegt im Wertbereich von rund 320.000 Dollar.
Ja. Acht Jahre in Dortmund und München hinterlassen Spuren. In anderen Wort: Er spricht Deutsch, auch wenn sein Akzent erkennbar bleibt.
Er hat zwei Töchter: Klara und Laura.
Er ist mit Anna Lewandowska verheiratet – sie ist Unternehmerin, Ernährungsexpertin und ehemalige Karateka.
Sein Vermögen wird je nach Schätzung zwischen 85 und über 100 Millionen Dollar verortet. Neben Fußballgehältern spielen Sponsoring und eigene Geschäftszweige eine große Rolle.
Er hat eine enorme Sammlung: darunter die Champions League 2019/20, den UEFA-Supercup, die Klub-Weltmeisterschaft, zahlreiche Meistertitel in Polen, Deutschland und Spanien sowie diverse Pokalsiege.
Kein einziges Mal. Die große Kontroverse 2020 – das Jahr seines Triples – bleibt ein zentraler Punkt seiner Karrieregeschichte.
Zweimal: 2020 und 2021 gewann er "The Best FIFA Men's Player".
Mehrere sogar und "Lewy" ist der gebräuchlichste. "The Body" stammt aus seiner Dortmunder Zeit. Und "Kleiner Biber" war ein sehr früher Spitzname aus seiner Jugend.