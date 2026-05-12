Ablöse nochmal deutlich höher als 20 Millionen? BVB tütet offenbar ersten dicken Transfer des Sommer ein

Gerade an diesem Tag hatte die Bild jedoch noch vermeldet, dass der österreichische Bundesligist noch einmal deutlich mehr für die Dienste von Gadou verlange, als die zuvor vereinbarten 20 Millionen Euro. Demnach wollte Salzburg rund 25 Millionen Euro Sockelablöse plus Bonuszahlungen in Höhe von vier bis sechs Millionen Euro für Gadou einstreichen. In der Summe könnte die Gesamt-Ablöse also möglicherweise sogar die 30-Millionen-Euro-Marke überschreiten.

Der 1,95 m große Gadou war 2024 aus der Jugend von Paris Saint-Germain nach Österreich gewechselt. Für Salzburg stand der französische Junioren-Nationalspieler in dieser Saison in 33 Pflichtspielen auf dem Feld, in der Europa League sammelte er internationale Erfahrung.

In Dortmund soll der 19-Jährige die personell unterbesetzte Innenverteidigung verstärken. Aufgrund des Karriereendes von Niklas Süle, der langwierigen Verletzung von Emre Can und der nach wie vor ungewissen Zukunft von Nico Schlotterbeck sucht der BVB händeringend nach Verstärkungen in der Defensivzentrale.