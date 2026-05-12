Wie die Bild berichtet, ist der Wechsel von Innenverteidiger-Juwel Joane Gadou von RB Salzburg zu Borussia Dortmund in trockenen Tüchern. Der 19-Jährige habe bereits am Montag den Medizincheck bestanden.
Ablöse nochmal deutlich höher als 20 Millionen? BVB tütet offenbar ersten dicken Transfer des Sommer ein
BVB muss wohl für Gadou nochmal tiefer in die Tasche greifen
Gerade an diesem Tag hatte die Bild jedoch noch vermeldet, dass der österreichische Bundesligist noch einmal deutlich mehr für die Dienste von Gadou verlange, als die zuvor vereinbarten 20 Millionen Euro. Demnach wollte Salzburg rund 25 Millionen Euro Sockelablöse plus Bonuszahlungen in Höhe von vier bis sechs Millionen Euro für Gadou einstreichen. In der Summe könnte die Gesamt-Ablöse also möglicherweise sogar die 30-Millionen-Euro-Marke überschreiten.
Der 1,95 m große Gadou war 2024 aus der Jugend von Paris Saint-Germain nach Österreich gewechselt. Für Salzburg stand der französische Junioren-Nationalspieler in dieser Saison in 33 Pflichtspielen auf dem Feld, in der Europa League sammelte er internationale Erfahrung.
In Dortmund soll der 19-Jährige die personell unterbesetzte Innenverteidigung verstärken. Aufgrund des Karriereendes von Niklas Süle, der langwierigen Verletzung von Emre Can und der nach wie vor ungewissen Zukunft von Nico Schlotterbeck sucht der BVB händeringend nach Verstärkungen in der Defensivzentrale.
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Gadou beim BVB: "Unglaublich gute Anlagen und ein riesiges Potenzial"
Interesse aus Dortmund an Gadou soll es schon ein wenig länger geben. Auch Sebastian Kehl, Books Vorgänger beim BVB, soll im Frühjahr schon ein Auge auf den Youngster geworfen haben.
Geht es nach Michael Unverdorben, stellvertretender Ressortleiter Sport bei den Salzburger Nachrichten, bekommt der BVB in Gadou einen Abwehrspieler, der "in diesem Alter schon weiter ist als es damals Dayot Upamecano war".
"Er ist sicher Salzburgs bester Innenverteidiger. Man hat schon immer gewusst, dass er ein großer Transfer werden wird, weil er einfach wirklich unglaublich gute Anlagen und ein riesiges Potenzial hat. Er ist zweikampf- und kopfballstark und bringt alles mit, was ein Verteidiger von internationalem Format braucht", sagte Unverdorben im Gespräch mit SPOX Anfang Mai.