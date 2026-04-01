Loai Mohamed

Leitender Redakteur

Schichtleiter und Content-Verantwortlicher mit über 15 Jahren Erfahrung im Sportjournalismus. Ich habe Medienwissenschaften studiert und in mehreren arabischen Printzeitungen sowie Online-Portalen gearbeitet. Der wichtigste Meilenstein meiner Karriere war jedoch mein Beitritt zu Kooora, der führenden arabischen Sportwebsite, im Jahr 2016.

Ich lege großen Wert darauf, verlässliche Inhalte zu liefern, die auf Zahlen und Statistiken basieren und frei von Übertreibungen sind. Ich liebe die Sprache der Zahlen, denn sie kennt keine Gefälligkeiten. Ich habe an der Berichterstattung über große Fußballereignisse mitgewirkt, mit besonderem Fokus darauf, arabische Fußballstars und ihren Einfluss auf die globale Bühne hervorzuheben.

Im Laufe meiner beruflichen Laufbahn konzentrierte sich meine Arbeit auf die Berichterstattung über Fußball – sei es der ägyptische, der arabische oder der internationale Fußball. Inzwischen liegt mein Schwerpunkt auf dem saudischen Fußball, insbesondere nach der enormen Entwicklung, die das Königreich in den letzten Jahren erlebt hat.

Seit meiner Kindheit bin ich eng mit dem Fußball verbunden. Meine erste Erinnerung reicht bis zur Weltmeisterschaft 1998 zurück. Obwohl ich damals erst acht Jahre alt war, hat mich die Spannung der Spiele stark angezogen. Unvergessen bleibt für mich die herausragende Leistung von Zinedine Zidane im Finale und wie er die französische Nationalmannschaft zu ihrem ersten Titel führte.

Der Brasilianer Ronaldo war einer der Legenden, die meine Leidenschaft für den Fußball zu Beginn des neuen Jahrhunderts geprägt haben. Seine Art, Tore zu erzielen, war beeindruckend – vor dem Tor machte er kaum Fehler. Später erschien Cristiano Ronaldo, und bis heute betrachte ich ihn als meinen Lieblingsspieler, da er mich mit seinem Sinn für Herausforderung und seinem unermüdlichen Siegeswillen inspiriert hat – was sich auch in meinem Schreibstil widerspiegelt.

Meine Artikel konzentrieren sich hauptsächlich auf die Saudi Pro League, daneben behandle ich auch andere Wettbewerbe wie die Premier League, La Liga und die UEFA Champions League. Außerdem verfolge ich den Transfermarkt intensiv und versuche, Transfers analytisch zu bewerten.

Wenn man mich nach meiner schönsten Fußballerinnerung fragt, fällt mir nichts Besseres ein als die Qualifikation der ägyptischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2018 – insbesondere, da es die erste Teilnahme nach 28 Jahren war und ich mein Land zum ersten Mal auf der größten Fußballbühne der Welt erleben konnte.

Was meine persönliche Wunschelf aller Zeiten betrifft, so setzt sie sich wie folgt zusammen: Iker Casillas im Tor. In der Abwehr Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu und Roberto Carlos. Im Mittelfeld Andrés Iniesta, Zinedine Zidane und Ronaldinho. Im Angriff Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Ronaldo Nazário.

Im Laufe meiner Karriere habe ich zahlreiche Analysen und Artikel auf Kooora veröffentlicht, darunter:

– Ein astronomisches Budget und ein enttäuschendes Aus… Warum scheiterte Al Ahly bei der Klub-WM?

– Stört Salahs Ruhe und öffnet alte Wunden… Wird Liverpool den Wirtz-Transfer bereuen?

– Das Benzema-Gesetz bestimmt Al-Nassr… Ronaldo gestaltet seine Zukunft auf französische Art

– Alonso löst Klopps Rätsel… Arnold von einer defensiven Schwachstelle zur Offensivwaffe

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