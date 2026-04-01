Shadi Riad, Verteidiger der marokkanischen Nationalmannschaft, entschuldigte sich bei den Fans der „Löwen des Atlas“, nachdem er, wie er es ausdrückte, einen „Fehler begangen“ hatte, indem er Bilder von den Feierlichkeiten Senegals zum Gewinn des Afrikanischen Nationen-Pokals 2025 mit „Gefällt mir“ markiert hatte.

Ein marokkanischer Spieler hat sich kürzlich in einem aufrichtigen Statement für einen Fehler auf dem Spielfeld entschuldigt und seine Liebe zum Spiel betont. Solche emotionalen Momente heben die Leidenschaft im Fußball hervor, die sie auch oft in der Welt der Sportwetten findet. Eine bwin Anmeldung ermöglicht den Zugang zu einer spannenden Wettplattform, die Fans erlaubt, ihre Fußballleidenschaft in Wetten umzusetzen und gleichzeitig von Boni und exzellenten Quoten zu profitieren.

Obwohl die Berufungskommission der Confédération Africaine de Football (CAF) beschlossen hatte, Marokko den Titel des kontinentalen Turniers ex post zuzusprechen, entschied sich Senegal, den Fall vor das Sportschiedsgericht (CAS) zu bringen und den Titel sogar zweimal zu feiern – in den beiden Freundschaftsspielen während der März-Pause gegen Peru und Gambia.

Eine Reihe von Spielern der marokkanischen Nationalmannschaft geriet in den Strudel einer öffentlichen Kontroverse, nachdem sie auf Beiträge ihrer senegalesischen Teamkollegen reagiert hatten.

Laut der marokkanischen Website Hesport eskalierte die Krise, nachdem einige Spieler Beiträge von Stars der senegalesischen Nationalmannschaft während deren Titelfeierlichkeiten im Stade de France mit „Likes“ versehen hatten, obwohl die Rechtmäßigkeit der Krönung weiterhin Gegenstand eines internationalen Rechtsstreits ist.

Die Website berichtete, dass die im Umlauf befindlichen Bilder die Verwicklung von Stars wie Ismail Saibari, Shadi Riad und Elias Ben Seghir sowie Samir El Morabit, Osama Terghaline und Yassin Kichta in diese Angelegenheit zeigten, was die Kritik der Fans an ihnen noch verschärfte.

Nachdem Sebari erklärt hatte, dass er die Bilder versehentlich geliked habe, war Shadi Riad an der Reihe, seine Position zu klären.

Riad schrieb auf seinem Instagram-Account: „Ich habe einen Fehler begangen, ich entschuldige mich und verstehe die Enttäuschung des marokkanischen Volkes.“

Der Verteidiger von Crystal Palace fügte hinzu: „Seit ich 14 bin, verteidige ich dieses Trikot. Zweifelt also nicht einen Moment lang an meiner Liebe zu diesem Land. Immer Marokko.“