Zlatan Ibrahimovic tem certeza: “Esse país vai dominar a final da Copa do Mundo!”

Zlatan Ibrahimovic não espera uma final particularmente emocionante da Copa do Mundo, segundo ele mesmo afirmou à FOX Sports. O ex-jogador de futebol de ponta, agora analista, garante que a Espanha vai dominar a partida contra a Argentina.

Ibrahimovic baseia-se principalmente na partida anterior da Espanha contra a França, mas considera que a equipe de Luis de la Fuente vem impressionando durante todo o torneio. A Argentina, por outro lado, já passou por momentos bastante difíceis em várias ocasiões.

“A Espanha controlou muito bem a França”, afirma Ibrahimovic. “Por isso, acho que eles também conseguirão controlar a Argentina.”

“Eles vão jogar com posse de bola. A Argentina não é um time de contra-ataque. Acho que a Espanha vai seguir seu plano de jogo e dominar a partida”, conclui Ibrahimovic, que recebe apoio de Michael Owen e John Terry.

“A Argentina teve um caminho bastante sorteado até as semifinais”, disse Owen. “Eles tiveram dificuldades contra Cabo Verde, tiveram dificuldades contra o Egito e marcaram no último minuto contra a Inglaterra. Não acho que tenham jogado de forma impressionante.”

“A Espanha, por outro lado, sim”, continua Owen. “Aquela partida contra a França foi pura classe; foi uma excelente atuação contra um adversário formidável. Acho a Espanha muito melhor que a Argentina e espero que ela vença a Copa do Mundo, e com razão.”

“Eles estavam tão bem entrosados, têm realmente muita perseverança”, diz Terry, otimista em relação aos argentinos. “Mas ainda assim acho que a Espanha vai vencer por uma diferença mínima.”