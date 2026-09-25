Zinedine Zidane quebrou um jejum histórico da França ao conquistar a vitória em sua primeira partida no comando da comissão técnica dos Bleus (1 a 0) sobre a Turquia, que jogava em casa, no confronto entre as duas seleções na noite de sexta-feira, pela primeira rodada da Liga das Nações da Europa.

Com esse triunfo, Zidane se tornou o primeiro treinador da seleção francesa a vencer sua primeira partida desde Aimé Jacquet, quando comandou os Bleus na vitória sobre a Itália (1 a 0) em Nápoles, no dia 16 de fevereiro de 1994, com um gol do ex-companheiro de Zizou, Youri Djorkaeff.

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Desde a estreia de Jacquet com a seleção francesa até a chegada de Zidane, 5 treinadores comandaram os Bleus sem que nenhum deles vencesse sua primeira partida, segundo o jornal francês "L'Équipe".

Roger Lemerre empatou (2 a 2) com a Áustria em 1998, Jacques Santini (1 a 1) com a Tunísia em 2002, e Raymond Domenech pelo mesmo placar com a Bósnia e Herzegovina em 2004.

Laurent Blanc também perdeu sua primeira partida diante da Noruega pelo placar de (2 a 1) em 2010, e depois Didier Deschamps empatou sem gols com o Uruguai, em sua primeira aparição com a seleção francesa em 2012.

A estreia de Zidane carrega uma ironia especial, já que Jacquet foi o treinador que lhe deu sua primeira aparição internacional como jogador, quando entrou em campo diante da República Tcheca em agosto de 1994.







