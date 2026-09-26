Zidane planeja fazer mudanças na escalação da França

A seleção francesa conquistou a vitória sobre a Turquia, na noite de sexta-feira, pelo placar de 1 a 0, na primeira partida de Zinédine Zidane à frente da comissão técnica dos Bleus.

O site Foot Mercato informou que a delegação da seleção francesa chegou à Bélgica neste sábado, preparando-se para disputar sua segunda partida na Liga das Nações da Europa diante da Bélgica, na próxima segunda-feira.

O técnico Zinédine Zidane pode fazer duas novas mudanças na escalação dos Bleus durante o confronto com a Bélgica.

De acordo com o jornal L'Équipe, Andy Diouf, que permaneceu no banco de reservas diante da Turquia, pode ter a oportunidade de atuar como titular na posição de lateral-esquerdo, no lugar de Adrien Truffert, que fez uma boa apresentação em sua segunda partida internacional.

No meio-campo, Lucas Da Cunha também pode ter a oportunidade de jogar, provavelmente na posição de volante.

Não se descarta ainda que os dois jogadores participem da partida como substitutos, em sua primeira aparição internacional, diante da tendência de Zinédine Zidane de distribuir os minutos de jogo entre seus atletas.