Zinedine Zidane, novo treinador da seleção da França, expressou seus sentimentos no início de sua missão com os Bleus, que começará oficialmente amanhã, sexta-feira, com o confronto contra a Turquia, mandante da partida, pela rodada inaugural da Liga das Nações da Europa.

Sobre o que sente após 32 anos desde que disputou seus primeiros jogos internacionais, Zidane afirmou durante a coletiva de imprensa de apresentação da partida, transmitida pelo jornal francês "Le Figaro": "Sinto talvez uma emoção ainda maior. 32 anos? Isso já foi há muito tempo. Sinto uma emoção imensa por estar aqui, à frente desta seleção francesa na condição de treinador".

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Sobre o grande alvoroço em torno dele desde que assumiu o cargo como sucessor de Didier Deschamps, Zidane disse: "Isso é um pouco natural. Esta é a etapa após 14 anos de Didier (Deschamps), algo novo. Tornei-me o treinador nacional. Fala-se sobre isso, e é lógico. Mas os protagonistas são os jogadores, e eu ficarei em segundo plano".

Sobre ser a figura mais destacada no início da nova era da seleção francesa, declarou o ex-treinador do Real Madrid: "Isso não me incomoda, só é preciso aceitar as coisas como são. Eu não busco isso, e não estou aqui por causa disso. Vou tentar colocar algo em prática. Quero vencer as partidas, e é isso que mais me importa".

Sobre a marca que deseja deixar em sua primeira partida diante da Turquia, respondeu: "Não vamos falar da marca de Zidane. O importante é estarmos prontos amanhã, sexta-feira. Fizemos 3 sessões de treino, viajamos e colocamos algumas coisas em prática. Precisamos estar prontos diante de uma equipe competitiva e de jogadores muito bons".

Dembélé e Mbappé

Sobre o posicionamento de Ousmane Dembélé na partida, respondeu: "Vocês verão amanhã, não vamos começar revelando o que faremos. Vamos colocar algumas coisas em prática".

Em resposta a uma pergunta sobre a ausência de Kylian Mbappé perante os meios de comunicação no início da nova era, Zidane disse: "A obrigação é de um jogador e um treinador (estarem presentes na coletiva de imprensa). Hoje foi Adrien Rabiot. Kylian está bem, um incômodo leve, nada grave. Estará pronto amanhã (sexta-feira)".

Sobre os recém-chegados à seleção francesa, Zidane confirmou estar satisfeito com o grupo, dizendo: "Estou satisfeito com o que vejo. O objetivo era ter jogadores jovens conosco. A seleção francesa está aberta a todos. Somos um bom grupinho. Veteranos e jovens, e isso está indo muito bem".